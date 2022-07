We laten onze vakantieplannen niet in de war schoppen door hogere prijzen. Inflatie lijkt een zorg voor na de vakantie. 'Mensen willen het er nu van nemen.'

Een deel van de Nederlandse vakantiegangers laat het geld voor vakanties dit jaar extra rollen. Bijna een derde van de reizigers zegt meer geld uit te zullen geven aan zijn vakantie dan vorig jaar. Dat blijkt uit een onderzoek van Panel Inzicht onder 1000 mensen in opdracht van het AD.

De meerderheid (58 procent) van de vakantiegangers denkt zo'n beetje evenveel uit te geven aan zijn vakantie als voor de coronapandemie. 9 procent zegt dit jaar de hand op de knip te houden: ze gaan korter op vakantie omdat alles duurder is geworden. Een kwart van de vakantiegangers verwacht zo'n 1000 tot 2000 euro kwijt te zijn aan de vakantiepret.

Bij de reisorganisaties merken ze goed dat mensen meer geld willen spenderen aan hun vakantie. Sunweb constateert dat de vakantieganger 'zo'n 15 procent' meer uitgeeft dan in de zomer van 2019. Volgens woordvoerder Martine Langerak gaan die extra euro's onder meer naar luxere accommodaties en villa's met een privézwembad.

Frangken Tuhumena, de directeur van 333travel, deelt het beeld dat er meer wordt uitgegeven. Volgens hem gaan bestemmingen als de Verenigde Staten, Canada, Mexico en Costa Rica deze zomer 'als een malle'. IJsland is volgens hem deze zomer extreem populair onder Nederlanders. "Voor IJsland moeten we inmiddels 'nee' verkopen. Er zijn geen huurauto's meer te krijgen en hotels zitten bomvol. Zo druk is het dus", zegt Tuhumena.

Voor bestemmingen in Azië ziet de reisondernemer eveneens veel animo, maar daar is capaciteit beperkt. "Luchtvaartmaatschappij Garuda bijvoorbeeld vliegt nog altijd maar slechts één keer per week op Amsterdam, dus helaas moeten we veel mensen die deze zomer die kant op willen teleurstellen."

Volgens hem liggen de vliegtarieven wel hoger dan vorig jaar, maar weerhoudt dat veel vakantiegangers er niet van om een verre reis te boeken. "Wat we juist veel mensen horen zeggen is dat ze twee jaar in een kooi hebben geleefd en dat ze nu toe zijn aan een mooie reis. Ze kiezen voor het leven in het hier en nu en willen zich even geen zorgen maken over wat de toekomst brengt."

Uit het onderzoek van Panel Inzicht blijkt bovendien dat alle reisellende op Schiphol maar een beperkte groep schrik aanjaagt. 15 procent van de mensen die het vliegtuig pakt, zegt om die reden Amsterdam te mijden. De auto blijft weliswaar onverminderd populair (59 procent kiest voor dat vervoermiddel) maar nog altijd pakt een grote groep het vliegtuig (37 procent). Een deel wijkt uit naar buitenlandse luchthavens.

Overigens blijft een groot deel van de vakantiegangers gewoon weer in Nederland. Het gaat volgens het onderzoek om 26 procent. Ook hier laten mensen het geld rollen, merkt Bas van Mill van Stichting Vrije Recreatie. Bij zijn stichting zijn zo'n 1200 kleine campings aangesloten. "We zien dat mensen meer geld uitgeven aan campers, nieuwe voortenten en andere spullen."

De boekingen bij de campings in Nederland lopen volgens hem hard. "Veel mensen hebben in coronatijd ontdekt dat Nederland een erg leuke bestemming is én het scheelt een hoop benzinekosten als je in eigen land blijft", voegt hij eraan toe.

'Veel geld, maar ik heb het er voor over'

De 33-jarige Lobke Vale uit Groningen had twee jaar geleden al het plan om een verre reis te maken, maar corona gooide roet in het eten. "Nu het eindelijk weer kan, ga ik het doen ook", zegt ze enthousiast. Samen met haar nichtje Ilja van der Helm (25) gaat ze in oktober naar Costa Rica voor een drieweekse rondreis, met een uitstapje naar Panama, uitgestippeld door 333travel. "We gaan in elk geval eieren van schildpadden zien uitkomen, de jungle bezoeken en leren surfen." De reis met vlucht, accommodaties, excursies plus huurauto voor een paar dagen kost wel aardig wat: 3000 euro per persoon. "Het is veel geld, maar ik heb het er voor over." En, zo zegt ze, ze heeft ook wel iets in te halen. De afgelopen twee jaar viel er weinig te reizen. "Ik heb alleen een weekendje Noordwijk en weekendje Ameland gehad. Nu wil ik echt weg én ver ook."