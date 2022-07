De sale is begonnen, voor velen hét moment om die kleerkast aan te vullen. Budgetexperte Sara Van Wesenbeeck geeft advies over hoe je coronaproof kan shoppen, wanneer je het best op koopjesjacht kan gaan en hoe je valkuilen kan vermijden. Gedragseconoom Mathias Celis legt uit hoe we ons laten verleiden door de solden en hoe je je daar niet door laat vangen.

Voorbereiding

De voorbereiding is het halve werk, wordt gezegd, en dat geldt ook voor de sale. "Maak eerst een lijst met wat je écht nodig hebt", zegt Sara Van Wesenbeeck. "En bekijk je eigen kleerkast; wie weet heb je alleen maar enkele accessoires nodig. Leg ook vooraf een budget voor je koopjes vast, waar je je aan houdt."

Ideaal zou zijn om jezelf te informeren vooraleer je online of in de winkel gaat shoppen. In winkels waar je vaker komt, zou je ook kunnen vragen om al iets aan de kant te leggen. "Sowieso is het handig om een stad uit te kiezen die je goed kent", raadt Van Wesenbeeck aan. "Daar ga je veel sneller rond, je weet wat je waar kan vinden en dat laat je toe om gerichter je aankopen te doen."

Valkuilen bij de sale

Zowel in de winkel als online zijn er valkuilen. "Laat je bijvoorbeeld niet onder druk zetten bij een laatste exemplaar. En laat je online niet vangen door berichten als 'dit is het laatste artikel in jouw maat'. Zo ga je gemakkelijker over tot een aankoop. In een online winkel kan je kledij of schoenen niet passen. Probeer spijtaankopen te vermijden door in elk geval zo veel mogelijk de juiste maat te kopen. Laat thuis het etiket aan de kledij. Past het niet, dan kan je het in een fysieke winkel meestal tot dertig dagen na aankoop retourneren. Voor een online aankoop moet je de voorwaarden checken."

"Bekijk online ook altijd de retourvoorwaarden en de bijkomende verzendingskosten, want misschien kom je door de verborgen kosten achteraf duurder uit. Het kan niet de bedoeling zijn dat je online koopje duurder uitvalt dan in de winkel zelf. Laat je dus niet foppen."

Online shoppen hoeft uiteraard niet altijd negatief te zijn. "Het biedt jou het voordeel dat je prijzen kan vergelijken en dat je je kooptijd in de winkel kan inkorten. Daarnaast kan je - zoals je het saleticket in de winkel controleert - met een simpel trucje de originele prijs van het online artikel achterhalen. Dit door 'cache:' voor de URL te zetten. Zo weet je of je wel een écht koopje doet. Koop online niet te snel aan, maar ga eerst na of je je 'koopje' elders nog goedkoper vindt. Dat kost je enkel wat tijd."

Een andere valkuil is 'wraakshoppen'. Deze term ontstond in China toen de lockdown er werd opgeheven. De winkels, en vooral die van de luxemerken, werden er bestormd door kopers die zich wilden 'belonen' na een moeilijke periode. "Wil je slim aankopen en koopjes doen, dan laat je je best niet leiden door emoties. Shoppen tijdens de koopjesperiode doe je gericht en bij voorkeur met oog voor wat je écht nodig hebt. Dat is tegelijkertijd ook goed voor je portemonnee. Een uitpuilende kledingkast vol miskopen wil je liefst vermijden."

Wanneer ga je best shoppen?

"De beste koopjes vind je niet op de allereerste dag van de sale. De kortingspercentages nemen in verschillende fasen toe, waarbij je eerst rond 30 procent korting krijgt en na enkele weken slechts de helft van de prijs of zelfs nog minder betaalt. Probeer je aankopen dus te spreiden en heb vooral een beetje geduld. Het is immers de bedoeling dat je die nieuwe jeans of rok véél goedkoper kan aanschaffen."



"Als gewoontedieren gaan we met zijn allen elke saleperiode meestal ook op hetzelfde moment langs in de winkels. Ook voor je budget is het slimmer om met minder tijdsdruk je aankopen te doen. Net door het feit dat we nu meer telewerken, lukt het je misschien om bijvoorbeeld tussen 12 en 14 uur even tijd te maken voor koopjes. Als het toch nog te druk is, keer je best op een ander moment terug. Ter info: in veel steden kan je via webcams nagaan hoe druk het er is."

Zo worden we verleid tijdens de sale

"Sale is een prachtige truc om mensen aan te zetten om méér te kopen. We worden geprikkeld om eraan deel te nemen, ook al hebben we niks nodig", zegt gedragspsycholoog Mathias Celis. "Het is een extreme vorm van FOMO, Fear of Missing out." Dit zijn de manieren waarop de sale ons ver-, en soms misleiden:

• De discountsticker: "Het feit dat er een sticker - '-50 procent' bijvoorbeeld - op het product hangt, maakt dat onze hersenen dopamine aanmaken, het stofje dat ervoor zorgt dat we ons tevreden voelen. De sticker zegt dat je hier een heel aantrekkelijke deal kunt doen en daarop moet ingaan."

• Hoe hoger het kortingspercentage, hoe beter: "Een paraplu van 10 euro die tijdens de koopjes aan '-50 procent' wordt aangeboden, vinden we aantrekkelijker dan een jas van 150 euro waar je 5 euro korting op krijgt. Financieel zijn beide kortingen even aantrekkelijk - je wint telkens 5 euro. Maar in het geval van de paraplu lijkt de deal mooier: een korting van 50 procent."

• Eerst -30 procent, op het einde pas -70 procent: "Handelaars willen zo weinig mogelijk 'afgeven', daarom starten ze aan -30 procent. Op het einde van de sale willen ze hun overtollige stock kwijt. Dan geven ze -70 procent."

• Schijnbaar lagere prijzen: "Winkels die hun prijzen verhogen voor de sale: het gebeurt zeker niet standaard. De jongste jaren zie je wel een trend in die richting. De maand voor de sale worden de prijzen weleens opgepompt. Een blender kost bijvoorbeeld ineens 60 euro in plaats van de oorspronkelijke 40 euro. Als ik die in de sale dan voor 40 euro kan kopen, lijkt het erop dat ik een mooie slag geslagen heb."

• FOMO: "We maken nooit keuzes in een vacuüm. Er is altijd een sociale context. Dat is zowel bij Black Friday als de sale het geval. Als ik hoor en zie dat vrienden en kennissen tijdens die momenten van de aanbiedingen profiteren, wil ik daar όόk aan meedoen. Ik mag dat niet missen."