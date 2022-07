Down The Rabbit Hole gaat vrijdagavond van start. De camping is al sinds donderdagmiddag open. Hoezeer verheugen de bezoekers zich op het festival?

Na een gedwongen pauze van drie jaar is het er weer: Down The Rabbit Hole, misschien wel het meest relaxte festival van Nederland. Veertigduizend mensen komen dit weekeinde naar de Groene Heuvels in Ewijk om te genieten van bekende en onbekende alternatieve popmuziek, de wonderlijke atmosfeer en elkaars gezelschap.

De grote intocht begon donderdag al, toen om 12.00 uur de camping openging. Stellen, vriendengroepen, gezinnen, alles trok in een grote sliert naar binnen om de tent op een mooi plekje op te zetten. De camping aan het water was al na een uur vol. Maar geen nood, er is kampeerruimte genoeg.

Naast topacts als Gorillaz, Disclosure en The War On Drugs staan er tientallen onbekende, vernieuwende acts op het programma. Ook het eten is anders dan anders. Zo kun je bij The Dumpling Club je eigen dumplings vouwen en is er uiteraard een ruime sortering vegan food. Nieuw is dit jaar Bermuda, een gebied waar je volgens de organisatie 'heerlijk kunt verdwalen'. Je kunt er kunst bekijken, maffe hoofddeksels maken en je laten adviseren door Koen's Coaching Kantoor. Helemaal Down The Rabbit Hole.

'Even die ouwe mensen wat vragen'

"Je dacht zeker: ik ga die ouwe mensen maar eens wat vragen'', zegt Gert Gerrits (61) uit Winssen lachend tegen de verslaggever. Samen met Willy Kroes (57) uit hetzelfde dorp en Jos Verploegen (61) uit Beuningen is hij de tent aan het opzetten. Maar zijn ze wel oud? Oud is een relatief begrip. Zeker op Down The Rabbit Hole, waar jong en oud door elkaar loopt. "Onze kinderen zijn hier ook", zegt Verploegen. "Jongeren spreken ons aan", voegt Gerrits toe. "Die vinden het juist leuk dat er ook oudere mensen komen."

De groep komt al jaren op het festival. "Voor de sfeer", zegt Verploegen. Gerrits: "Je komt altijd vrienden en bekenden tegen. Mensen met wie je nog op school hebt gezeten bijvoorbeeld.'' "Maar we komen zeker ook voor de muziek", vult Kroes aan. "Ik verheug me op The War On Drugs", zegt Gerrits. Kroes komt ook voor het muzikale avontuur. "Ik vind het altijd leuk artiesten te zien van wie ik nog nooit gehoord heb.''

'Ik heb nog niet één keer hoeven optreden'

Servicemedewerker Max Hermans. Servicemedewerker Max Hermans. Foto: Gerard Verschooten

Max Hermans (55) uit Nijmegen is servicemedewerker op Down The Rabbit Hole. Hij is gezegend met een forse gestalte en een rustige uitstraling. Dat is handig voor een servicemedewerker, maar ook weer niet echt nodig op een festival als dit. "Ik heb nog niet één keer hoeven optreden", zegt hij donderdagmiddag. Hij houdt een oogje in het zeil op de camping bij het water, die het eerste vol is, en verwijst mensen door naar plekken waar nog wel ruimte is.

"Ik ben vrijwilliger bij Doornroosje, waar ik kaartjes controleer bij de ingang. Festivals benaderen vaak poppodia in de buurt voor vrijwilligers. Zo ben ik hier terechtgekomen. Ik hoef alleen vandaag te werken, maar ik heb een kaartje voor het hele weekend. Dat is hartstikke mooi dus.''

Hermans heeft een brede muzieksmaak. "Van alles, tot klassiek aan toe. Maar het meest houd ik van reggae. Ik weet niet eens of hier ook reggae komt. Maar ik vermaak me toch wel. Het is één grote party.''

'Eerste keer dat ik naar een festival ga'

Vriendin Leia, moeder Astrid en dochter Jette (vlnr) hebben er heel veel zin in. Vriendin Leia, moeder Astrid en dochter Jette (vlnr) hebben er heel veel zin in. Foto: Gerard Verschooten

Astrid van der Werf (52) uit Rotterdam is samen met haar dochter Jette (18) en Jettes beste vriendin Leia (17) naar de Groene Heuvels gekomen. De tent staat en ze zitten uit te rusten tussen de spullen. "Het is de eerste keer dat ik naar een festival ga", zegt Jette. "Voor corona was ik vijftien jaar, dan doe je dat nog niet. Ik heb er heel veel zin in."

Voor moeder Astrid herleven oude tijden. "Het is zeker 25 jaar geleden dat ik voor het laatst naar een meerdaags festival ben geweest. Ik verheug me erg op Wilco (Amerikaanse alternatieve rockband, MP) en op alle punkbandjes die komen."

Leia kijkt vooral uit naar Clairo. "Dat is een meisje dat begonnen is met liedjes opnemen op haar slaapkamer. Die gingen viraal en nu is ze een bekende artiest."

"Toen ik binnenkwam dacht ik: dit is hoe het leven eruit zou moeten zien", zegt Astrid. "Het ziet er leuk uit, iedereen is vriendelijk en niemand doet moeilijk."