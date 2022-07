Dat Kazachstan Rusland weigert te steunen in de strijd tegen Oekraïne, wekt wrevel in Moskou. Volgens experts kan dat leiden tot toenemende spanningen tussen de landen.

Half juni kreeg de Kazachse president Kassym-Zjomart Tokajev tijdens het Internationaal economische forum in Sint-Petersburg de vraag voorgelegd of Kazachstan de pro-Russische pseudo-republiekjes Donetsk (DNR) en Loehansk (LNR) in Oost-Oekraïne zou gaan erkennen.

"Nee'', luidde zijn antwoord onomwonden. "Als we alle twee- tot driehonderd volkeren die dat willen onafhankelijk zouden verklaren, zou het chaos worden.'' Poetin, die nota bene naast Tokajev op het podium zat, zei niets, maar was duidelijk not amused.

"Het was moedig om dat op het podium met Poetin te doen'', zei William Courtney, de Amerikaanse oud-ambassadeur in Kazachstan over Tokajevs optreden in Sint-Petersburg. "De houding van Rusland wordt steeds agressiever tegenover zijn buren en het is mogelijk dat de frustraties over (de oorlog in) Oekraïne die houding verder zullen beïnvloeden. Dat betekent dat Kazachstan in de toekomst meer onder druk kan komen te staan."

Volksopstand

Rusland nam de opmerkingen van Tokajev des temeer kwalijk, omdat de door Moskou gedomineerde Collectieve veiligheidsorganisatie (een soort Navo van ex-Sovjetlanden) de Kazachse leider in januari nog het vege lijf had gered tijdens een volksopstand.

De Kazachen liepen toen in het hele land te hoop tegen de verhoogde brandstofprijzen. Er vielen zeker tweehonderd doden en de president kon niet anders dan zich tot Poetin wenden om bijstand. En voort wat, hoort wat, redeneert het Kremlin.

De situatie deed denken aan die van de Belarussische machthebber Aleksandr Loekasjenko, die in 2020 ook met massademonstraties kreeg te kampen, nadat hij volgens velen grotesk had gefraudeerd bij de presidentsverkiezingen.

Loekasjenko zocht zijn toevlucht tot Poetin, die hem uiteindelijk hielp zijn regime overeind te houden. Sindsdien is hij als was in de handen van het Kremlin en assisteert hij Rusland enthousiast bij het militaire optreden in Oekraïne.

Maar politicoloog Roestam Boernasjev van de Kazachs-Duitse universiteit in de voormalige Kazachse hoofdstad Almaty, vindt dat Tokajev totaal niet in het krijt staat bij Poetin. "Dat optreden van de Russen viel gewoon onder gemaakte afspraken binnen de Collectieve veiligheidsorganisatie.''

Onafhankelijk

En dus blijft Tokajev zijn Moskou onafhankelijke opstelling permitteren. Al in maart gaf hij aan dat Kazachstan de Russische militaire campagne in Oekraïne niet steunt. Kazachstan weigert Rusland ook te helpen bij het omzeilen van de Westerse sancties.

Bovendien schrapte Tokayev in eigen land de militaire parade van 9 mei, de dag waarop veel voormalige Sojvetlanden de overwinning op nazi-Duitsland herdenken. Het werd alom gezien als een affront tegen Poetin, die deze hoogmis van patriottisme voortdurend aanwendt om het Russische (en Sovjet-)nationalisme te revitaliseren.

Russische nationalisten dreigen al weken dat Kazachstan op termijn wel eens hetzelfde lot beschoren kan zijn als Oekraïne. Daar heeft het Russische leger voorlopig nog zijn handen vol. Maar de inval in Oekraïne heeft de inzet voor Kazachstan wel verhoogd.

Minderheid

Temeer omdat het Centraal-Aziatische land, evenals Oekraïne, een grote Russische minderheid kent in het noorden, tegen de grens met Rusland. Al langer wordt er gespeculeerd dat Poetin het 'recht hen te beschermen' zal inzetten om Kazachstan op enigerlei wijze de dampen aan te doen.

Tokajev heeft inmiddels bezoekjes gebracht aan Turkije en Iran om de banden te versterken. Op die manier wil hij de afhankelijkheid van Moskou verminderen, denken experts. Zoals meerdere buurlanden van Rusland dat proberen sinds de Russische inval in Oekraïne.

Maar voorlopig moet Tokajev laveren, stelt Boernasjev. "Natuurlijk probeert Kazachstan in zijn eigen belang contacten met andere landen aan te halen. Maar tot een breuk met Rusland zal het niet komen. Gezien de economische banden zou dat vanuit Kazachs oogpunt onmogelijk en zinloos zijn.''