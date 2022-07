Het legendarische dancefeest Sensation maakt zaterdag 2 juli een comeback in de Johan Cruijff Arena. Wat maakte het evenement voor een eensgezind, in het wit gekleed publiek zo bijzonder, en waarom verdween het na 2017 plotseling uit de danceagenda?

Dit artikel is afkomstig uit de Volkskrant. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Voor alle bezoekers die de dresscode ter harte hadden genomen voelde dancefeest Sensation achttien jaar lang als iets bovennatuurlijks. De optocht van tienduizenden mensen in het hagelwit richting de Amsterdamse Arena zag er al een beetje uit als een bedevaart van een sekte, vooral voor verbijsterde buitenstaanders. Maar bezoekers die daarna het Ajax-stadion betraden, vertelden dat ze de entree werkelijk beleefden als een soort wedergeboorte in een hiernamaals. 'Iedereen in het wit, dát is wat je wilt', zei een Sensation-fan eens, toen hem werd gevraagd wat er nou zo bijzonder was aan dat Sensation. "Het is net alsof je in de hemel bent."

Die ene eigenwijze feestganger die de dresscode niet serieus had genomen, onder het motto 'een dresscode is niet meer dan een goedbedoeld kledingadvies', kwam er terecht in de hel. Toen ikzelf uit professionele nieuwsgierigheid een keer ging kijken, in mijn verslaggeversoutfit van spijkerbroek met zwartleren jas, durfde ik mijn hoofd niet om de hoek van het enorme podium te steken en verstopte ik mij nog áchter de backstage. Zette ik een stap op de dansvloer, dan voelde ik veertigduizend paar priemende ogen van hagelwitte mensen op mij gericht. Een nachtmerrie van de categorie 'ik loop naakt door een winkelcentrum en iedereen wijst naar mij'.

Wat ik wel had opgemerkt, met een panoramische blik langs de tribunes van de Johan Cruijff ArenA, die toen nog gewoon Arena heette, was dat Sensation inderdaad was opgetrokken rond een sterk en ook wat onbuigzaam concept. Alles wit: van de confettikanonnen tot de rookmachines, de reuzenballonnen in de vorm van wollige wolken, de flapperende engelenvleugels rond de dj-tafels en de witte fonteinen die uit de grond spoten. Het geheel kleurloze maar zeer eensgezinde publiek was er een onderdeel van het decor geworden, en ervoer dat nog als iets moois ook. Hoe krijg je het verzonnen?

DJ Tiësto als mysteryguest bij de laatste Sensation – The Final – in 2017. DJ Tiësto als mysteryguest bij de laatste Sensation – The Final – in 2017. Foto: ANP/Michel van Bergen

Toen dancefeestorganisator ID&T in 2017 besloot de stekker uit Sensation te trekken, kwam dat bij de vaste klanten hard binnen. "Eeuwig zonde", zei een fan tegen de Volkskrant. En een andere adept die nog geen editie had gemist: "Ik kan het niet geloven." Over het waarom van de afgelasting liet ID&T zich destijds niet uit. Er werd alleen gezegd dat 'het tijd was voor iets nieuws'.

En dat was het in 2017 ook, eerlijk is eerlijk. ID&T had in de vroege jaren negentig gepionierd met techno- en hardcorefeesten, en had de opgestoken kennis al verwerkt tot een eerste dancefestival: Mysteryland in Lelystad. Daarna, en mede dankzij het voorwerk van ID&T, explodeerde de Nederlandse dance. Het dj-vak werd ineens serieus genomen - er viel plotseling ook flink wat te verdienen. De eerste generatie dancesterren kwam aanstormen: van Tiësto tot Ferry Corsten en Armin van Buuren. En die koningen van de draaitafel hadden een koninkrijk nodig, een plek waar ze nog groter konden worden, met een volk aan hun voeten.

Wit of zwart?

De eerste Sensation White in 2000 was een succes, en dus kreeg het dancefestival in 2002 al een tegenhanger: Sensation Black. Op dat festival, ook in de Johan Cruijff ArenA, werden de hardere dancestijlen gedraaid, van hardstyle tot hardcore. Toen organisator ID&T besloot van Sensation een internationaal exportproduct te maken, verdwenen de varianten White en Black van de kalender, omdat die afsplitsingen in het buitenland tot verwarring konden leiden.

Perfecte timing

De eerste Sensation in 2000 was een staaltje perfecte timing. ID&T gaf de bedwelmende trance en house van de nieuwe grootheden een thuishaven en besloot de nieuwe en dominante dansmuziek te voorzien van het juiste decor: een exorbitant en sprookjesachtig aangekleed voetbalstadion, dat een uitgelaten festivalgevoel moest mixen met een intieme clubsfeer. En waarbij bovendien alle technische showsnufjes - maar vooral heel veel witte rook - uit de kast werden getrokken.

Sensation White in 2007. Sensation White in 2007. Foto: ANP/Rick Nederstigt

Sensation werd daarmee internationaal grensverleggend, en dankzij het feest werd de Nederlandse dance over de grens nog meer bewonderd. ID&T zou met de succesformule uitgroeien tot een mondiaal imperium: het bedrijf exporteerde het festival vanaf eind jaren nul naar ruim twintig landen over de hele wereld, van Polen en Litouwen tot Chili en Taiwan. In de jaren tien ontdekten de Verenigde Staten eindelijk ook de dance als toegankelijke massamuziek, en dus trok Sensation ook naar New York. In 2013 werd de 100ste editie gevierd in het basketbalstadion Barclays Center in Brooklyn. Een triomf voor de Nederlandse dance-industrie.

Verbrokkelende eensgezindheid

Maar in het thuisland ging het met Sensation minder voortvarend. Het publiek dat naar de eerste edities was gegaan, besloot dat de hemelse belevenis jaarlijks opnieuw moest worden beleefd; de smetteloze brigades richting Arena groeiden met het festival mee, en verouderden. Sensation probeerde het tij in de jaren tien wel te keren en nodigde fitte dj's uit die vooral de nóg toegankelijker housestijlen wilden draaien, maar dat kwam de organisatie al op kritiek te staan. De vaste fans, vijftien jaar ouder inmiddels, wilden hun vertrouwde trance horen en het liefst weinig anders.

De eensgezindheid van het witte volkje verbrokkelde. Of in dit verband misschien toepasselijker: die verdween als sneeuw voor de zon. Sensation werd ontdekt als een plek waar vrolijk genetwerkt kon worden, en waar een brede waaier aan beroepsgroepen zich verzamelde in de luxe vipboxen die een voetbalstadion nu eenmaal heeft. Sensation werd een ontmoetingsplaats voor dikbetaalde voetballers en hun gevolg, voor vechtsporters en vaak ook wat schimmige zakenmensen.

Circa veertigduizend mensen bij Sensation White in 2011. Circa veertigduizend mensen bij Sensation White in 2011. Foto: ANP/Julius Schrank

Een dieptepunt in de festivalhistorie was een aanvaring tussen de selfmade miljonair Koen Everink en de kickbokser Badr Hari in 2012. De twee liepen elkaar tegen het lijf in een skybox op Sensation, en Everink kreeg harde klappen omdat hij iets vervelends zou hebben gezegd tegen Estelle Cruijff, nicht van Johan en vriendin van Hari. De affaire en de nasleep, inclusief rechtszaak en veroordeling van Hari, werden breed uitgemeten in de pers als 'de zaak-Sensation', en dat brak het imago van het feest verder af.

Daarom was het aangekondigde einde in 2017 misschien wel abrupt, maar ook niet onlogisch. En dat was de eerder dit jaar aangekondigde comeback in zekere zin ook niet. Met een nieuw Sensation, zaterdag 2 juli in de vertrouwde Johan Cruijff ArenA, zegt ID&T de dancecultuur te willen vieren, die na twee rampzalige coronajaren wonderbaarlijk uit de as is herrezen. Dat blijkt ook wel uit het thema van de 133ste Sensation: het niet mis te verstane woord 'yes'.

Het nieuwe Sensation-feestje, met de Amerikaanse dj Diplo en zijn Nederlandse collega Oliver Heldens als grote namen op het affiche, is volgens festivaldirecteur Milan Raven in het leven geroepen 'om te vieren dat positiviteit altijd wint'. Of datzelfde optimisme ervoor gaat zorgen dat Sensation vanaf 2022 opnieuw een jaarlijks stadionevenement wordt, is nog niet duidelijk. Waarschijnlijk kijkt ID&T de eerste editie even aan, en besluit dan of Sensation ook in Nederland weer voor herhaling vatbaar is.

Aannemelijk is dat het oude, vertrouwde publiek zaterdag de draad weer oppakt, en dat Sensation 2022 vooral een nostalgisch feest wordt voor de liefhebbers van het eerste uur die eindelijk die witte smoking, strandpantalon of oude trouwjurk weer uit de kast kunnen trekken. Ook veelzeggend, en misschien een tikje zorgwekkend: er zijn nog reguliere kaarten verkrijgbaar, maar de luxe tickets van 335 euro, met toegang tot de 'Panorama Lounge', zijn al geruime tijd uitverkocht.