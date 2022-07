De vakantie is begonnen, en de passagiers stromen toe op Brussels Airport. Maar wat kan je doen om die drukte te vermijden of er handig mee om te gaan? Wij zochten het uit: 'Reserveer je parkeerplaats, zo vermijd je alvast problemen in de parkeergarage.'

Een eerste tip komt van Brussels Airlines zelf: "Als het mogelijk is, raden we aan om alleen handbagage mee te nemen." Op die manier moet je iets minder lang wachten aan de veiligheidscontrole. Hieronder volgen nog enkele tips voor de mensen die de komende dagen vertrekken.

Check vooraf de site of app

Bereid je al volledig voor op de drukte door de app van Brussels Airport te downloaden op Android of IOS, of de website te checken. In de zoekbalk kan je je vluchtnummer of naam van bestemming ingeven. Als je op je vlucht klikt, kan je onder meer zien hoe laat je moet inchecken en aan welke gate je moet zijn. Iedere mogelijke vertraging vind je daar terug, ook die aan de veiligheidscontroles.

Reserveer je parkeerplaats

Op de website of app kan je ook al enkele reservaties maken die je tijd uitsparen: "Zo kan je een afspraak maken voor een covidtest, mocht dat nodig zijn", zegt woordvoerder Nathalie Pierard. "Ook een parkeerplaats reserveren, kan erg handig zijn. Dan heb je minder stress in de parkeergarage. Het openbaar vervoer is ook altijd een optie. Met de trein ben je direct in de luchthaven."

Check online in voor je vlucht

Bij veel luchtvaartmaatschappijen kun je thuis alvast online inchecken. Dat scheelt tijd bij de incheckbalies. Bij Brussels Airlines kan je al in online inchecken vanaf 24 uur tot 1 uur voor de geplande vertrektijd.

Kom op tijd

Op de dag van vertrek raad Brussels Airport aan om op tijd te komen. "Voor vluchten binnen de Schengenzone, vragen we om 2 uur op voorhand in de vertrekhal aanwezig te zijn. Voor andere reizen is dat drie uur. Maar check zeker onze app of website, want het kan zijn dat het aantal uur wordt veranderd bij grote drukte." De drukste momenten in de luchthaven zijn trouwens van 6 tot 8 uur 's morgens en vanaf 16 uur 's namiddags.

Spreek werknemers aan

Op drukke momenten zijn er heel wat 'info-werknemers' aanwezig in de luchthaven. Je kunt hen makkelijk herkennen aan hun outfit: "Zij kunnen je laatste vragen nog beantwoorden. Spreek ze dus gerust aan als je hulp nodig hebt."

Toch je vlucht gemist door files of andere grote drukte? Bij grote vertragingen kan je in sommige gevallen een schadevergoeding eisen. De grootte van de vergoeding is afhankelijk van de afstand van de vlucht. De vergoeding kan 250, 400 of 600 euro bedragen. Wordt je vlucht toch geannuleerd? Dan is de vliegtuigmaatschappij verplicht om je je ticket terug te betalen of je een vervangingsvlucht aanbieden.