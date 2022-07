De Nationale Opera viert Ketikoti. Dat is belangrijk voor de bewustwording, zeggen Nienke Nasserian en Susan Malaika Bailey. Toen de zangeressen werden gevraagd, gingen ze bij zichzelf te rade.

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Susan Malaika Bailey vond het heel gaaf toen ze gevraagd werd om op te treden bij De Nationale Opera in het kader van de Ketikoti-viering. Maar de zangeres en voordrachtskunstenaar vroeg zich ook direct af wat ze zelf met Ketikoti had.

Wat herdenken we precies

"Het riep veel vragen op", zegt ze. "Op Curaçao vierden we 1 juli niet. Ik ben meteen mijn vriendinnen gaan bellen om te vragen hoe het bij hen zat. Maar meedoen, ja! Ik vind het een taak als maker en mens om mezelf te bevragen. Zo'n datum van 1 juli is natuurlijk heel mooi, maar wat herdenken we dan precies? 1 juli 1863 besloten zij die in mensen handelden om ermee te stoppen. Er zijn ook andere data te verzinnen, en daar gaat mijn bijdrage over."

Klassiek zangeres Nienke Nasserian vroeg zich af of zij de aangewezen persoon was voor de Ketikoti-mozaïekvoorstelling. Naast haar en Bailey treden deze middag dj's op, hiphopdansers, een kawina-band en een Antiliaanse tambu-groep.

'Het is fijn als er ook een ander verhaal wordt verteld'

"Mijn wortels liggen gedeeltelijk in Tanzania, en ook daar wordt Ketikoti niet gevierd", zegt Nasserian. "Ik ken de herdenking en de viering, maar het was geen thema in het witte gezin waar ik ben opgegroeid. Als zangeres van kleur ben ik me ervan bewust dat men voor bepaalde rollen bij mij uitkomt. Ik voel hierin een dilemma, omdat ik niet alleen rollen wil zingen die met kleur te maken hebben. En dat door mij te kiezen het tegenwoordig zo belangrijke diversiteitskruisje afgevinkt kan worden."

Nasserian zingt met pianist Charlie Bo Meijering drie liederen uit de cyclus From The Diary of Sally Hemings van William Bolcom. Hemings was een Amerikaanse tot slaaf gemaakte vrouw, eigendom van president Thomas Jefferson en moeder van zijn kinderen. "Toen De Nationale Opera met de vraag kwam of ik dit wilde zingen, werd ik enthousiast. Het is een mooie cyclus en ik hou van autobiografische verhalen. In de traditionele klassieke opera hebben we vaak een eurocentrische blik. Het is fijn als er ook een ander verhaal wordt verteld."

De Ketikoti-voorstelling vindt vrijdagmiddag plaats in de Boekmanzaal van Nationale Opera & Ballet. Bailey zal daar in samenwerking met toetsenist Ruben van Domburg spreken en zingen over een hele andere Boekman, de Haïtiaanse vrijheidsstrijder Dutty Boukman. "Bij deze theatrale monoloog, geschreven met Maarten van Hinte van RightAboutNow Inc., hoort de datum 23 augustus 1791. Op die dag riep de ontsnapte tot slaaf gemaakte Boukman andere tot slaaf gemaakten op om in opstand te komen tegen hun overheersers. Niet een verhaal dus over hoe en wanneer zij die in mensen handelden besloten dat het genoeg was, maar over de tot slaaf gemaakten zelf, die op die dag besloten hun ketenen te verbreken."

Bang voor de zwarte Bosjesman

"Een datum vieren is belangrijk", zegt Bailey, "maar we moeten ons niet verliezen in de vorm. Bewustwording is belangrijk. Mijn moeder zei laatst dat zij als kind op school liedjes leerde die achteraf heel racistisch blijken te zijn. Zoals over de zwarte Bosjesman voor wie je bang moest zijn. Maar ze hadden het daarbij over ons. Zo sluipt het erin."

Beiden zijn het erover eens dat deze viering zich binnen de instituten zoals De Nationale Opera moet vastzetten, en dat kunst daarvoor een hele goede manier is omdat het raakt en ontroert. "Daarbij maakt de kleur van je huid niets uit", zegt Nasserian. "Kunde is leidend, niet de huidskleur moet het belangrijkst zijn, maar de kleur van je stem", vult Bailey aan.

De voorstelling, onderdeel van een langdurige samenwerking tussen De Nationale Opera en Club RightAboutNow Inc., is vrijdagmiddag van 16.30 uur in de Boekmanzaal van Nationale Opera & Ballet.

Bewustwording is belangrijk vinden Nienke Nasserian en Susan Malaika Bailey. Bewustwording is belangrijk vinden Nienke Nasserian en Susan Malaika Bailey. Foto: Mark Kohn

'Maak van Ketikoti een feestdag'

Op Ketikoti wordt de slavernij herdacht en de afschaffing ervan gevierd. Rabin Baldewsingh, Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme, pleitte er vrijdag in de Volkskrant voor om van Ketikoti een nationale feestdag te maken. Volgend jaar is het 150 jaar geleden dat slavernij ten einde kwam. Volgens Baldewsingh is dat een goede aanleiding om vanaf dan werknemers eens per vijf jaar op 1 juli vrij te geven.

Nederland kent elf officiële feestdagen. Er bestaat geen wet die werknemers het recht geeft op een vrije dag: afspraken daarover worden vastgelegd in cao's en arbeidsovereenkomsten. Daarom roept Baldewsingh werkgevers- en werknemersorganisaties op om Ketikoti collectief te omarmen. Bas van Weegberg, bestuurslid van de FNV, ziet wel heil in het idee. "De vraag is alleen of werkgevers de kosten willen dragen." (Tammie Schoots)