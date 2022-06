Opleidingsdirecteur Christa Boer schafte de kwalificatie cum laude af voor geneeskundestudenten aan de VU en introduceerde een app waarmee studenten makkelijk grensoverschrijdend gedrag kunnen melden. Andere faculteiten volgen waarschijnlijk. Wie is deze vernieuwer?

Dit artikel is afkomstig uit de Volkskrant. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Vicedecaan van Amsterdam UMC (Vrije Universiteit) Christa Boer spreekt haar 2.500 studenten graag direct toe via Instagram. Om ze een hart onder de riem te steken op 'blauwe maandag' ("zoek je ons op, als je hulp nodig hebt?"), succes te wensen met hun examens of zomaar een foto te delen tijdens het klussen aan haar camper ("heerlijk klusje om je gedachten uit te zetten"). Het grote publiek leerde de vijftigjarige onderwijsdirecteur en hoogleraar medisch onderwijs kennen toen zij dit voorjaar de kwalificatie cum laude afschafte. Dat zegt eigenlijk niet veel, stelde zij, leidt maar tot burn-outs onder studenten en levert geen betere artsen op.

"Zij heeft haar nek als eerste uitgestoken", zegt Annet van Royen, die een vergelijkbare functie bekleedt bij de Universiteit Utrecht. Alle acht medische faculteiten in Nederland zijn volgens haar bezig hun curriculum te moderniseren. Met minder focus op cijfers en op de klassieke zorgverlening binnen een ziekenhuis, en meer aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van artsen in spe en voor zorgpreventie, voeding, duurzaamheid en technologie. "Die omwenteling wekt weerstand op; het botst met traditionele denkbeelden binnen de medische wereld, maar Christa heeft het gewoon gedaan." Van Royen noemt haar collega een breekijzer die het denken op alle artsenopleidingen in beweging heeft gebracht.

Zesjes

Het afschaffen van cum laude vloeit logisch voort uit een nieuwe toetsvorm zonder cijfers, die Boer invoerde in de master geneeskunde na haar benoeming als opleidingsdirecteur in 2018. Studenten bouwen sindsdien een persoonlijk portfolio op met ruimte voor reflectie, feedback en persoonlijke begeleiding. Terugkerende thema's zijn: wat zijn je sterke kanten? Welke competenties ga je dit semester verbeteren? Hoe gaat het nu met je? Boer hoopt onder meer dat haar masterstudenten-nieuwe-stijl weer vragen durven te stellen tijdens hun coschappen in het ziekenhuis. In plaats van veiligheidshalve te zwijgen uit angst een domme indruk te maken.

Boer introduceerde ook als eerste de app #zouikwatzeggen, waarmee geneeskundestudenten (70 procent van hen is vrouw) makkelijker ongewenst gedrag door opleiders, patiënten of medestudenten kunnen melden. De app geeft ook tips hoe je een collega kunt aanspreken op grensoverschrijdend gedrag ("noem concrete voorbeelden", "vermijd een oordeel").

Zelf haalde Boer zesjes toen zij biomedische wetenschappen studeerde in Leiden. Pas toen zij stage ging lopen, bloeide zij naar eigen zeggen op en kreeg zij een onderzoekplaats aangeboden bij anesthesiologie in het Amsterdam UMC. Dat onderzoek richtte zich op de beste manier om patiënten voor te bereiden op een operatie, en leverde Boer acht jaar geleden het hoogleraarschap op - ook al is zij zelf geen arts. "Met zesjes kun je best ver komen", houdt zij haar studenten graag voor op Instagram.

Benaderbaar en geïnteresseerd

Boer groeide op in Katwijk, als dochter van een basisschooldirecteur en een onderwijzeres, en was volgens haar zus op school een wat eenzame nerd die zich verveelde. "Ze bloeit op als ze wat kan onderzoeken of analyseren", zegt zus Nicoline Sieval, die ook in de zorg werkt. "Christa is altijd op zoek naar een uitdaging." Haar zus groeide vanzelf richting het management van de medische opleiding, stelt Sieval, omdat zij afgelopen jaren merkte hoe belangrijk goede begeleiding is. "Ze wordt gebeld door ouders die bezwaar maken tegen een cijfer dat hun volwassen kind heeft gehaald. Dat vindt zij heel raar. Studenten moeten volgens haar de regie over hun eigen leven pakken." De app ter bestrijding van grensoverschrijdend gedrag komt volgens Sieval voort uit eigen ervaring ("niks traumatisch hoor") en haar ervaring als vicedecaan. "Zij wil dat zulke klachten haar makkelijker bereiken."

De meeste studenten reageerden volgens masterstudent Pim Stougie opgelucht toen cum laude werd afgeschaft. Hij vergaderde geregeld met Boer als lid van de Studentenraad. Een enkele hoogleraar klaagde volgens hem dat topscorers zich niet meer kunnen onderscheiden. Een kleine groep studenten vreest moeilijker een baan of een vervolgopleiding in het buitenland te kunnen krijgen. "Maar dat lijkt mij niet terecht. Je kunt ook een fantastische brief meekrijgen van je begeleider." Boer is volgens de 22-jarige student heel benaderbaar en geïnteresseerd in andermans mening. Maar hij zegt ook: "Je merkt dat ze alles grondig heeft doordacht en allang een oplossing in haar hoofd heeft."

Achilleshiel

De masterstudent vermoedt dat het een voordeel is dat de baas van de medische faculteit zelf geen arts is. "Er spelen hier nogal wat statusdingetjes. Bijna iedereen wil specialist worden in een ziekenhuis, en bijna niemand wil bijvoorbeeld huisarts, verzekeringsarts of forensisch arts worden." Boer heeft daar volgens hem totaal geen boodschap aan. Artsen kunnen volgens haar zeer nuttig (preventief) werk verrichten in de extramurale zorg. "Zij zoekt juist naar nieuwe opleidingsplaatsen buiten het ziekenhuis."

Gevraagd naar de achilleshiel van Boer zijn de ondervraagden het snel eens: deze bestuurder wil wel erg veel tegelijkertijd veranderen. Van Royen: "Ze overziet het veld. Ze weet heel goed wat nodig is om in de toekomst betere dokters af te leveren. Maar dat kan volgens mij niet allemaal in één keer." Student Stougie: "Ze maakt reuzenstappen, niet iedereen kan dat bijbenen." Haar zus maakt zich soms zorgen: "Christa denkt ver vooruit, maar ze heeft ook de neiging om enorm te piekeren en tobben. Ik roep weleens: "Joh, het valt wel mee.''

3 X Christa Boer

Tientallen procenten van alle studenten hebben volgens enquêtes grensoverschrijdend gedrag meegemaakt, meldt Boer in universiteitsblad Ad Valvas. "Maar we krijgen bijna geen meldingen en dan kun je als opleiding niet in actie komen. We hopen het laagdrempeliger te maken voor studenten met deze app."

"Wat de VU zag, is dat studenten vaak geïsoleerd hard werkten aan hoge cijfers en alles deden om zo hoog mogelijke cijfers te krijgen. Dat levert stress op. Door geen becijfering meer te hebben, komt de nadruk meer te liggen op het geven van feedback", zegt Boer in Medisch Contact.

Christa Boer woont samen met man en hond, en bleef naar eigen zeggen bewust kinderloos. "Ik kan namelijk geen twee dingen voor 100 procent doen", zei ze over deze keuze tegen onlinezakenmagazine B'Elle.