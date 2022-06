Overal gratis heriheri op Ketikoti. Het gerecht herinnert aan de slavernij, maar is ook feestelijk. 'Je hebt de onderdrukking op je bord.'

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

"Heriheri is een gerecht van liefde", zegt Ayra Kip in een keuken in Amsterdam waar ze samen met haar zus en vrijwilligers bezig is met de voorbereidingen voor Ketikoti. Op 1 juli worden 20.000 gratis porties heriheri, een gerecht met onder meer cassave, banaan en bakkeljauw, uitgedeeld in heel Nederland. "Voor iedereen", zegt Kip. "Heriheri is een cadeautje en helpt ons herinneren."

20.000 porties. Dat betekent dat tientallen vrijwilligers in meerdere keukens drie dagen lang koken. Soms tot 's avonds laat, want het moet af komen. Deze middag werkt chef Saira Spier (45) aan de tomatenpuree van het gerecht dat vroeger vooral gemaakt werd op plantages door tot slaaf gemaakten. Bakken met tomaten gaan via de handen van Spier gestaag de blender in. "We liggen op schema", zegt Spier. Maar dan lacht ze: "Nog lang niet op de helft dus".

Veel ingrediënten en een enorme klus

1 juli is een herdenking en een feest tegelijk. Het gerecht past bij beide kanten van Ketikoti. "Het zijn ingrediënten die de tot slaaf gemaakten kregen. Voedzaam en met veel koolhydraten. Je hebt de onderdrukking op je bord", stelt Kip. Toch is het gerecht ook feestelijk en wordt tegenwoordig gegeten op huwelijken en verjaardagen. "Omdat het gewoon heel lekker is", lacht ze.

Het koken is zo'n enorme klus door de vele ingrediënten maar vooral door het succes van het initiatief 'Free Heri Heri For All'. Tijdens Ketikoti worden op 52 plaatsen door heel Nederland heriheri-maaltijden gratis uitgedeeld. Bedrijven, theaters, winkels, musea en buurtcentra doen mee. Daaromheen worden feesten en voorstellingen georganiseerd. "Ketikoti is heel belangrijk voor Nederland", zegt Ayra Kip, die samen met haar zus het project heeft bedacht. "Het slavernijverleden is van ons allemaal, ook al zijn er verschillen tussen zwart en wit."

Niet alleen goede sier maken

Kip ziet een grote belangstelling van bedrijven en instellingen die heriheri willen uitdelen en zelf koken. "We hebben veel gesprekken met bedrijven die zich dienstbaar opstellen. Ze willen iets doen, maar luisteren heel goed naar onze boodschap."

Kip is daarom niet zo bang dat belangstellenden alleen met de actie meedoen om goede sier te maken. "We letten erop dat ze meer doen dan alleen het eten. Educatie bijvoorbeeld en ruimte maken voor een gesprek."

Bij de portie heriheri zit daarom een boekje met persoonlijke verhalen van beide kanten van de geschiedenis, maar ook educatie over de traditie van de klederdracht en een muzieklijst met passende muziek. Zo willen de initiatiefnemers vooral bewustwording creëren. Sommige mensen weten nog altijd niet waar 1 juli voor staat. "Dat is niet erg", zegt Kip. "Je kunt er nu over leren."

Enthousiast vertelt ze wat haar zus vorig jaar mee maakte, toen ook al 10.000 maaltijden werden uitgedeeld. Haar zus vroeg een oudere witte man of hij ook een portie wilde. "Hij schrok en zei 'nee dat is niet voor mij'. Ira Kip overhandigde het bakje en zei: 'juist wel!'"

Bij veel jaarlijkse feestdagen hoort een gerecht, zoals haring en wittebrood bij het Leidens Ontzet, oliebollen rond Oud en Nieuw en paasbroden met Pasen. Als het aan de zusjes Kip ligt, verdient heriheri vanaf nu een plekje in die reeks. Ayra Kip: "Over een aantal jaar is het immaterieel erfgoed en staat het op de Unesco Werelderfgoedlijst. We zijn pas net begonnen."