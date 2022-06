Twee Amerikaanse vrouwen voelen zich eventjes op-en-top Parisiennes. Ze hebben een assortiment Franse kaasjes voor zich, nippen aan hun witte wijn, en kijken met modieuze zonnebrillen op hun neus naar de voorbijgangers op de zonovergoten Boulevard Saint-Germain.

Café-restaurant Les Deux Magots is een icoon in Parijs. Èn een bedevaartsoord voor de vele toeristen die zich even onder willen dompelen in de Franse grandeur. "We bestaan al meer dan honderd jaar. Er worden hier literaire prijzen uitgereikt. We organiseren jazz-avonden. Dit is hartje Parijs. Les Deux Magots is gewoon niet meer weg te denken uit de stad'', vertelt eigenares Catherine Mathivat.

Op het terras met zo'n 300 zitplaatsen staan de typisch Parijse ronde tafeltjes en gevlochten 'rieten' stoeltjes. Daar tussendoor walsen de kelners, met hun lange witte schorten en zwarte vlinderdasjes, terwijl ze gevulde dienbladen boven hun hoofden balanceren.

Le Monde

Vaste bezoekers drinken er een espresso en lezen het deftige dagblad Le Monde. Toeristen kiezen een salade of een croque monsieur (tosti), soms met champagne: 20 euro per glas of 280 euro voor een fles Cristal Louis Roederer.

Bij Les Deux Magots zit je niet voor een dubbeltje op de eerste rang: je betaalt er heel veel voor de ambiance en reputatie. Aanvankelijk was het in de 19de eeuw nog een kleding- en stoffenzaak. Maar de eigenaar besloot de bakens te verzetten: vanaf 1884 kon je er drank kopen en iets drinken aan de bar. Volgens de overlevering sloegen dichters Paul Verlaine en Arthur Rimbaud er destijds wel eens een glaasje achterover.

L'addition (de rekening)

Glas bier: 9,00 euro

Glas rosé: 9,00 euro

Cappuccino: 8,00 euro

Salade Deux Magots: 23,00 euro

Het dranklokaal werd populair. De eigenaar schoof wat tafels en stoelen bij. Schrijvers en kunstenaars kwamen in de wijk Saint-Germain wonen. En Les Deux Magots groeide uit tot een artistieke verzamelplaats waar gedronken en gegeten kon worden. Nog steeds staat er 'Café Littéraire' boven de ingang. De Amerikaanse schrijver Ernest Hemingway hing hier aan de bar. Pablo Picasso ontmoette op dit terras de 26 jaar jongere kunstenares Dora Maar, die daarna zijn muze en minnares werd.

Prijzen stijgen

"Normaal is 65 procent van onze klanten toerist. Maar sinds de terreuraanslagen in 2015 en de corona-epidemie, komt ongeveer de helft uit Parijs zelf'', vertelt Mathivat, wier overgrootvader Les Deux Magots in 1914 kocht. "Het aantal klanten trekt nu snel weer aan. Vóór de epidemie zaten we op een jaaromzet van 11 miljoen euro. Dit jaar gaan we over de 12 miljoen euro heen.''

De prijzen op de menukaart zullen wel wat stijgen. "Onze leveranciers rekenen hogere prijzen, dus we kunnen niet anders. Maar het gaat om bijvoorbeeld 50 cent tot 1 euro méér voor een steak. Dat vinden onze klanten niet erg, die komen toch wel. Dankzij onze naamsbekendheid kunnen we wel wat hebben.''

20-06-2022 Frankrijk, Parijs: Terras van restaurant Les Deux Magots 20-06-2022 Frankrijk, Parijs: Terras van restaurant Les Deux Magots Foto: Frank Renout

Wonder boven wonder heeft Mathivat geen enkele moeite personeel te vinden. Er werken zo'n honderd mensen in de zaak en twee derde heeft een vast contract. "Van ons bedienend personeel heeft niemand een vast salaris. Ze worden betaald al naar gelang het aantal tafels dat ze bedienen. Als zíj meer omzetten, gaat hun salaris die maand ook omhoog. Dat motiveert ze om hard te werken.''

Mathivat zwaait de scepter in het familiebedrijf maar nuttigt er zelf ook graag iets. "'s Morgens neem ik altijd een dubbele espresso. 's Middags wel eens een biertje. En 's avonds een cocktail. Alcoholvrij, dat wel.''