Keti Koti, de jaarlijkse herdenking en viering van de afschaffing van de slavernij op 1 juli, moet een nationale feestdag worden, met aanwezigheid van de koning. Te beginnen in 2023, precies 150 jaar nadat de slavernij feitelijk ten einde kwam. Dat oppert Rabin Baldewsingh, Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme.

Het kabinet moet 'lef tonen', zegt Baldwesingh (60), nu de viering van Ketikoti maatschappelijk steeds meer weerklank vindt. "Dan was corona belangrijker, dan weer de oorlog in Oekraïne. Zo is er nooit een goed moment om het onderwerp aan te snijden. Maar het momentum is nu." Zijn dringende boodschap aan Den Haag: "Vlucht niet voor ons gezamenlijk verleden, vlucht niet voor de verbondenheid die we daarin met elkaar delen, maar omarm die."

Na zijn aanstelling door de regering vorig jaar oktober trok Baldewsingh het land in, en het viel hem in gesprekken op dat Nederland vaak 'in een kramp schiet' zodra het over het slavernijverleden gaat. "Het wordt nog steeds gezien als een herdenking en viering voor Surinaamse en Caribische Nederlanders, terwijl het over een gedeelde geschiedenis gaat. Dat is eigenlijk heel raar."

Als het kabinet van 1 juli een nationale herdenkings- en feestdag maakt, neemt het dat ongemak voor een belangrijk deel weg, gelooft Baldewsingh. Hij ziet daarbij een rol weggelegd voor koning Willem-Alexander. "Als vertegenwoordiger van de regering en symbool van de natie, zou hij - net als bij de Indië-herdenking - jaarlijks aanwezig moeten zijn bij de herdenkingsceremonie."

Geen schuldgevoel

Niemand hoeft in het beklaagdenbankje plaats te nemen om dat gesprek te voeren, benadrukt Baldewsingh. "Ik ben er niet op uit om witte Nederlanders een schuldgevoel aan te praten. Ik sta voor verbinding en solidariteit. Maar het slavernijverleden krijgt in Nederland nog niet de erkenning die het verdient. Als we samen stilstaan bij Ketikoti, stralen we als samenleving uit dat we niet alleen door de geschiedenis maar ook in de toekomst met elkaar zijn verbonden."

De route naar een nationale feestdag heeft Rabin Baldewsingh al uitgedacht. "Eerst moet de politiek de moed tonen om de discussie hierover aan te gaan", zegt hij. "Als het kabinet het aandurft om een stevige ambitie te uiten met betrekking tot het stikstofbeleid en de sanering van boerenbedrijven, dan kunnen ze ook op dit dossier leiderschap tonen."

Als Den Haag het onderwerp op de agenda heeft gezet, kunnen wat Baldewsingh betreft het onderwijs, de media en de culturele wereld 'het voortouw nemen' in de discussie. "Zo ontstaat de gewenning die nodig is om een feestdag in te voeren. Het slavernijverleden staat niet alleen symbool voor mensenhandel, uitbuiting en onderdrukking, maar ook voor het ontnemen van een identiteit. Dat werkt generaties lang door. Ook nu, in het heden, zie je dat racistische uitsluitingsmechanismen hun oorsprong hebben in dat verleden. We móéten dat gesprek dus aangaan."

Baldewsingh hoopt dat een 'open dialoog' er uiteindelijk toe zal leiden dat in Nederland Ketikoti een nationale feestdag wordt, waarvan in cao's is geregeld dat iedereen eens in de vijf jaar ook echt vrij heeft - net als met 5 mei.

Uit een peiling van EenVandaag bleek vorig jaar dat slechts een kwart van de Nederlanders van mening is dat Ketikoti een nationale herdenkings- en feestdag moet worden. Toch is Rabin Baldewsingh niet bang dat een gebrek aan draagvlak roet in het eten gooit. Draagvlak ontstaat niet zomaar, zegt hij. "Het is een proces. De discussie over Zwarte Piet is nu al een totaal andere dan de discussie die we er vijf jaar geleden over hebben gevoerd."

Ketikoti-dialogen

Je moet mensen altijd de ruimte geven voor een andere meningen, zegt Baldewsingh, maar je moet wel 'het lef' hebben om ze uit te dagen. "Als je achteroverleunt en zegt dat het slavernijverleden niet jouw verhaal is, doe je Nederland onrecht aan." Hij wijst op de Ketikoti-dialogen die, aan de vooravond van de herdenking, al jaren overal in het land worden georganiseerd. Dat steeds meer steden en dorpen Ketikoti-dialogen aanbieden, ziet hij als een gunstig teken dat het proces naar meer draagvlak al begonnen is.

Om een signaal af te geven, heeft Baldewsingh onlangs alle medewerkers van zijn bureau medegedeeld dat ze vrij zijn op 1 juli. "Zie het als een opmaat tot volgend jaar, waarop Ketikoti de geschiedenis ingaat als de dag van verzoening en verbroedering - maar vooral als de dag van erkenning."

Overigens is promotie tot nationale feestdag niet het enige waarmee de overheid aan de slag moet, zegt Rabin Baldewsingh. "Er zijn nazaten in Nederland die de achternaam dragen van de plantagehouders die hun voorouders tot slaaf hebben gemaakt. Biedt die mensen de mogelijkheid om kosteloos van naam te veranderen."