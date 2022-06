Coronapatiënten die na vier weken nog steeds weinig tot niets ruiken, wordt voortaan reuktraining aanbevolen. Zij kunnen met geurflesjes aan de slag. kno-arts Mark Friebel van het Albert Schweitzer Ziekenhuis is er blij mee. Zelf trainde hij zijn reukorgaan na een COVID-19-besmetting ook en kan hij inmiddels bijna alles weer goed ruiken.

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Hoe voelde u zich toen u merkte dat u door corona weinig tot niets meer rook én proefde?

"De eerste keer dat je je realiseert dat je niks ruikt, besef je echt dat je in normale omstandigheden ook informatie oppikt door te ruiken. De eerste keer over de markt lopen en de viskraam niet ruiken vond ik een rare constatering. In de verte proefde ik overigens wel basissmaken als zoet , zuur, zout en bitter."

"Ik drink zelf relatief veel koffie maar dat was warm water met een bitter nasmaakje. Eten was saaier dan normaal, maar gelukkig had ik niet wat sommige andere mensen door COVID-19 krijgen. Die hebben last van smaak- en reukvervorming; in plaats van aardbei ruiken zij bijvoorbeeld een ranzige vislucht. Ook zijn er patiënten die lijden aan geurhallucinaties. Die ruiken dingen die er niet zijn. Zo hoor ik vaak dat men sigarettenrook ruikt terwijl er niemand in hun omgeving rookt. Dat zijn natuurlijk ernstiger varianten.''

Is het trouwens altijd zo dat iemand die niets ruikt ook niets proeft?

"80 procent van je smaak is geur. Je reuk versterkt je smaak en hierdoor smaakt iets lekker. COVID-19 tast veel directer de reuk aan dan de smaak.''

Hoe werkt reuktraining?

"Je gaat twee keer per dag bewust aan de slag met ruiken aan deze vier geuren: kruidnagel, citroen, roos en eucalyptus. Via kno-winkel.nl kun je die bestellen, of je gaat naar een Holland & Barret of De Tuinen-achtige winkel en koopt er flesjes met etherische oliën in die geuren."

"Belangrijk is dat je tijdens dat ruiken - twintig seconden intensief per potje is genoeg - heel bewust aan een citroen of roos denkt. Dan stimuleer je de zenuwbanen van je reukvermogen en je reukgeheugen.''

Hoe lang moet een patiënt dat herhalen?

"Geduld is óók belangrijk. Hou het zes maanden vol, is het advies. Als er na een half jaar niks is verbeterd, is de kans dat er door reuktherapie nog wat gaat gebeuren niet groot meer. Na zes weken kun je eventueel overstappen naar een nieuwe set van vier geuren. Jasmijn, mandarijn, tijm en mint.''

Reuktraining is nu een heuse medische aanbeveling, correct?

"Ja, het staat nu in de landelijke richtlijn voor kno-artsen en andere medisch specialisten voor COVID-19-patiënten die vier weken na besmetting niets of heel weinig ruiken en vaak ook slecht proeven.''

Moet je ervoor naar het ziekenhuis?

"Nee, dit organiseer je gewoon zelf. En je kunt dus ook al eerder dan na vier weken reukverlies zo'n set bestellen.''

Hoeveel procent van de coronapatiënten heeft baat bij zo'n training?

"Wat minder dan de helft van de mensen die zo'n training doet, heeft er baat bij. Er zijn op dit moment weinig alternatieven voor mensen bij wie de reuk niet herstelt, al lopen er onderzoeken naar neussprays en naar de inzet van prednison. Maar daar zijn nog geen uitkomsten van bekend.''



Hoe pakte u uw geuroefeningen aan?

"Ik ben al na twee weken begonnen en na zes tot acht weken kon ik weer dingen ruiken.''

U ruikt inmiddels alles weer?

"Bijna alles, al heb ik soms het idee dat in het verleden een specifieke geur of smaak intenser was. Pas zei de assistente dat iemand in de spreekkamer een enorme parfumgeur had 'achtergelaten', dat was mij niet opgevallen terwijl ik dat voorheen zeker zou hebben gemerkt.''