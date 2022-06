Treinreizigers die slecht ter been zijn, moeten al maanden halsbrekende toeren uithalen om van het perron van station Arnhem-Zuid op de begane grond te komen. De lift is al bijna vier maanden buiten gebruik. Ook in Dieren en Elst haperen stationsliften regelmatig.

Dit artikel is afkomstig uit de Gelderlander. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Scholiere Maartje van der Molen (13) is gebonden aan een rolstoel. Elke dag is het voor haar weer een heidens karwei om van het Montessori College thuis te komen. De bottleneck is de lift van station Arnhem-Zuid. "Die ligt er al sinds 2 april uit", zegt moeder Bianca van der Molen uit Arnhem.

Telefoontjes zonder resultaat

In eerste instantie kreeg Van der Molen van spoorbeheerder ProRail te horen dat het niet zo'n groot probleem was. "We konden onze dochter toch gewoon ophalen van school? Dan voel je dat je niet serieus wordt genomen."

Dochter Maartje gaat elke dag met vader of moeder naar school. 's Middags reist ze met de trein van Arnhem Centraal naar station Arnhem-Zuid. Eenmaal op het perron beginnen de problemen. Met veel moeite kan ze de trap naar beneden nemen, maar dan moet ze haar zware rolstoel achterlaten op het perron.

"Wij werken gelukkig veel thuis, dus kunnen we haar op het station ophalen. Af en toe helpt een medereiziger, die haar rolstoel draagt. Maar voor vriendinnen is de stoel met elektrische wielen te zwaar."

Na meerdere telefoontjes en meldingen aan het adres van ProRail kreeg Van der Molen te horen dat de lift in juli wordt gerepareerd. "We hebben te maken met een leveringsprobleem voor technische onderdelen. En niet alleen wij. Het probleem is wereldwijd", zegt een woordvoerder van de spoorbeheerder.

Defecte lift in Arnhem-Zuid

ProRail begrijpt de frustraties bij treinreizigers. Het streven is om binnen 24 uur een defecte lift te repareren. Nadat vorige week een artikel verscheen over de defecte lift van station Nijmegen was het euvel binnen enkele dagen verholpen.



"Soms kan het snel gaan", zegt de woordvoerder. "Het ligt er maar net aan wat het probleem is. De verwachting is nu dat de lift in Arnhem-Zuid op 8 juli weer functioneert, maar dat kan net zo goed weer later worden. We hebben ook te maken met een tekort aan personeel."

'Al jaren aan de gang'

Bij station Dieren zijn de liften ook regelmatig defect. Henk van Uitert bestookt de gemeente Dieren met boze mailtjes. "Niet dat ik zelf gebruik maak van de lift, maar ik zie af en toe mensen zeulen met zware koffers, trap op, trap af. En dit probleem is al jaren aan de gang", aldus de Dierenaar.



ProRail kent de problemen in Dieren. "Hier hebben we vaak te maken met vandalisme. Daar hebben we ook de politie over geïnformeerd. De liften hebben een meer openbaar karakter. Ze worden niet alleen gebruikt door reizigers, maar ook door mensen die de andere kant van Dieren willen", zegt de woordvoerder van ProRail.

'Ze zijn ook heel smerig'

In Elst maakt Bea Brands gebruik van de lift op station Elst. Niet eens om op het perron te komen, maar om vanuit Westeraam het spoor over te kunnen steken richting dorpscentrum. Brands loopt achter een rollator en is voor de oversteek op de beide liften van station Elst aangewezen.



"Hij is voor zover ik weet twee keer stuk geweest. Toen zat ik nog in de rolstoel en moest mijn man me door de fietstunnel duwen. Dat is wel een belasting, vooral omhoog."



Dat de lift af en toe stuk is, noemt Brands acceptabel. "Alles gaat wel eens stuk, dat is nu eenmaal zo. Maar ze zijn ook heel smerig, daar stoor ik me eigenlijk meer aan."