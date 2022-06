Calandweg 32, Zierikzee. Daar woonde de afgelopen 25 jaar het gezin Brunger: moeder Christel, zoon Quinten (19), twee katten en een hond. Ze zijn dakloos sinds de tornado gisteren hun huis verwoestte.

Een hotelkamer in hotel- en congrescentrum De Zeeuwse Stromen in Renesse. Twee tassen met persoonlijke spullen: de as en de ringen van moeder, door de brandweer tussen het puin uit gehaald, drie broeken en een paar shirts, die Christel Brunger later onder begeleiding nog uit de kamer mocht halen. Ze mag haar huis - waar de tornado het dak vanaf rukte - niet meer in. Voor haar eigen veiligheid. "Ik heb niks meer", vat de Zierikzeese samen.

Christel Brunger verblijft tijdelijk in een hotel nadat haar huis voor een groot deel verwoest is door de windhoos gisteren.

Haar zoon Quinten is die nacht bij vrienden blijven slapen. En Christel, die heeft gewoon niet geslapen. De 'zelfmedicatie' (een paar flinke borrels) was niet genoeg om de spoken in haar hoofd te verjagen. "Om vier uur lag ik nóg wakker. Ik zit te trillen van de spanning in mijn lijf en ik móet ontspannen, want ik heb fibromyalgie (een aandoening waarbij je last hebt van langdurige (chronische) pijn in je spieren en bindweefsel, red.)." Hopelijk belt de huisarts zo terug met de mededeling dat ze iets krijgt om te kunnen slapen, zegt ze met bevende stem. "Je mag het gerust opschrijven: de tranen lopen nu over mijn wangen."

Helemaal fout

Zoon Quinten was er maandag direct bij met zijn mobieltje en filmt de dreigende lucht. Dingen die rondvliegen in de lucht. In een fractie van een seconde beseft hij dat het helemaal fout gaat. Christel: "Onze huizen worden gerenoveerd en er stond een eindje verderop een schaftkeet. Toen die omver ging, besefte mijn zoon dat we direct weg moesten, schuilen. Hij heeft me de kelderkast in gesleurd, een paar trappen naar beneden. Ik wilde de hond nog gaan zoeken, maar hij heeft me weggetrokken. We hadden geen seconde te verliezen."

Terwijl Christel huilend van schrik in de kast schuilt, klinkt boven hun hoofden een geraas 'alsof er een trein door het huis denderde'.

Twintig seconden duurde dat, schat Christel. Daarna: stilte. In de woonkamer vindt Christel haar vierjarige herder Gizmo, die van angst de hele kamer ondergeplast heeft. Lapjeskat Dardan en Tinkie, het cypertje, zijn nergens te bekennen. "Ik heb Gizmo meegegeven aan een vriendin die hem zolang op de boerderij houdt. Kan hij een beetje tot rust komen", zegt Christel. De katten zijn inmiddels gevonden en allebei in het asiel. "Die mogen daar blijven tot ik weet waar ik tijdelijk kan wonen."

'Aan de dood ontsnapt'

Op het filmpje van Quinten is de ravage en de ontreddering, direct na de windhoos, goed te zien. Ongeloof, verbijstering. Volledig in de war lopen bewoners tussen de brokstukken van hun huizen. "Ik ben aan de dood ontsnapt!" roept iemand. Ergens klinkt gesis.

Weer is het Quinten die met grote tegenwoordigheid van geest beseft dat hier een gasfles leegloopt en iedereen waarschuwt weg te blijven. Vanuit zijn slaapkamer kijkt Quinten nu naar de blote hemel: het dak ligt op straat.

Hotel

Zeeuwland, van wie de huizen in de Calandstraat zijn, heeft voor de ontheemde bewoners een groepsapp opgezet, vertelt Christel. "Heel fijn, zo word je van alles op de hoogte gehouden." Ook over het hotel is ze zeer te spreken: "We zijn zo warm ontvangen. De eigenaar zei: je mag alles vragen, als je niet kan slapen of enge dromen hebt, wij zijn er voor je."

De eerste opvang in het gemeentehuis daarentegen had wat invoelender gekund. "Daar werd al vrij snel duidelijk gemaakt dat de éérste nacht opvang ons aangeboden werd. Daarna? Dat lag aan je verzekering." Leermomentje voor de volgende keer, zegt ze enigszins bitter. "Ik was er direct klaar mee en ben weggegaan. Hadden ze daar niet één dag mee kunnen wachten?"