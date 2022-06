Onder druk van uitgelekte filmpjes en berichten voelden verschillende bekende Nederlanders zich de afgelopen tijd genoodzaakt om publiekelijk excuses aan te bieden voor hun vreemdgaan. Hoe slim is het om je misstappen te openbaren? En valt een relatie nog te redden als de hele wereld meekijkt?

"Ik ben een lul" schreef Waylon vorige week op Instagram, waar hij 273.000 volgers heeft. "Wat ik heb gedaan is onvergeeflijk en ik verwacht dus ook niet dat Bibi me zomaar vergeeft."

De zanger had zijn vriendin, socialemediaster Bibi Breijman, bedrogen terwijl zij hoogzwanger was van hun tweede kind. Dat biechtte hij niet zomaar op: juice channels, ofwel roddelkanalen, publiceerden privégesprekken van Waylon met een andere vrouw en hij kon niet anders dan publiekelijk door het stof gaan, in de kraamperiode van zijn geliefde, die enkele weken eerder was bevallen van hun zoon Chester.

Waylon is geen uitzondering, want ook zanger Charly Luske gaf publiekelijk toe dat hij zijn vrouw, actrice Tanja Jess, had bedrogen. Wesley Sneijder, die met Yolanthe Cabau getrouwd was, deed het eveneens. In 2019, vlak nadat geruchten waren opdoken dat de twee zouden scheiden, besloot hij ondanks een mediastop toch naar buiten te treden. "Ik heb het verknald. Meerdere keren. Mijn gezin verdient rust", schreef de voetballer destijds op Instagram. Marco Borsato bevestigde in hetzelfde jaar dat hij zijn Leontine ontrouw was geweest. "Er is inderdaad sprake van een vriendschap geweest die verder ging dan ik had voorzien", verklaarde hij over zijn affaire met pianiste Iris Hond.

Marco Borsato en Leontine Borsato Marco Borsato en Leontine Borsato Foto: BrunoPress

Einde verhaal

Zijn relaties waarin een scheve schaats is gereden nog te redden? Nou, zegt relatietherapeut Blanca van den Brand, in principe wel. Maar dat half Nederland zo'n beetje 'live' meekijkt bij het drama, bemoeilijkt de zaak. "Ook voor de normale sterveling geldt dat hoe minder mensen ervan weten, hoe groter de kans van slagen is. Dan heb je niet te maken met scheve blikken, mensen die er steeds naar vragen of grapjes maken, vrienden of familie die zich ermee bemoeien. Als heel Nederland meekijkt, zoals bij deze bekende Nederlanders, dan wordt het wel heel complex."

Want in principe hoeft vreemdgaan niet altijd einde verhaal te betekenen. De therapeut ziet tijdens haar cheat retreats, ofwel therapieweekends, koppels die het toch nog samen willen proberen. "Het belangrijkste is: heb je er als bedrogen partner nog fiducie in? Durf je de publieke opinie te doorstaan? Bedrogen worden raakt je in je kern. Het duurt lang voordat je vertrouwen opbouwt in een relatie en het kan met een akkefietje volledig onderuitgaan. Dan duurt het een tijd voordat het vertrouwen weer terug is."

Volgens imagodeskundige en relatiecoach Bart Maussen is het uiteindelijk toch het beste om met de billen bloot te gaan. "Die juicekanalen zijn een drama. Ze kunnen met hun roddels heel veel schade aanrichten aan relaties en zelfs hele gezinnen kapotmaken. Door te bekennen, voorkom je verder leed en het getuigt van kracht, je snoert de roddelpers de mond."



Psycholoog Jean-Pierre van de Ven beaamt wat Maussen ook al zegt: roddelkanalen kunnen veel kapotmaken. "Het ergste is dat ze onbeperkt kunnen liegen. Wat dat betreft is Waylon veel slimmer dan we dachten. Hij is iedereen twee stappen voor geweest door toe te geven dat hij is vreemdgegaan. En ik denk dat hij zichzelf ook oprecht een lul vindt. Maar vergeet niet dat hij leeft van de aandacht. Dit hoort er ook bij; de prijs die je daarvoor moet betalen is soms hoog."

Demonen

Zowel Waylon als Charly Luske wijt het vreemdgaan aan 'demonen in hun hoofd'. Voor veel mensen een slap excuus, maar dat is te makkelijk gedacht, legt Maussen uit. "Het wordt vaak gebruikt door personen die hun eigen gedrag niet meer in de hand hebben. Er is dan sprake van een structureel probleem en dwangmatig gedrag. Je kunt het als een soort verslaving zien, ze kunnen niet meer stoppen. In dat opzicht begrijp ik wel waarom ze het op 'demonen in hun hoofd' gooien."

Maar dat mensen vreemdgaan, is niet zo opmerkelijk, vult Van den Brand aan. "Wat er vaak gebeurt, is dat je met de beste bedoelingen de ander, jouw geliefde, wil beschermen. Je zegt dus maar niet dat die ene collega zo vleiend over je is, want straks wordt je partner jaloers. Je denkt: het is maar spielerei, ik kan het wel aan. Tot je toch voor de bijl gaat. Door het niet te zeggen, creëer je juist afstand tussen jou en je partner, en zorg je juist voor ruimte waardoor je op glad ijs terechtkomt."

Vergevingsgezind

Ondertussen lijkt, voor de buitenwereld, de storm tussen Waylon en Bibi weer te zijn gaan liggen. De zanger heeft zijn excuses op Instagram verwijderd en Bibi plaatste op Vaderdag een reeks foto's van Waylon. Ook tussen Charly Luske en Tanja Jess lijkt er geen sprake te zijn van een relatiebreuk. Zijn wij, de buitenstaanders, net zo vergevingsgezind als de partners zelf?

Vaak wel, zegt Maussen. "Dat heeft alles te maken met boetedoening. Als iemand zijn misstappen bekent en daarbij ook aangeeft dat het hem of haar spijt en zegt herhaling te willen voorkomen, dan doet dat veel aan de beeldvorming. Het komt sympathiek over. Bovendien zijn wij Nederlanders, in tegenstelling tot Britten en Amerikanen, behoorlijk vergevingsgezind."

Hoe dat zit? "Wij zijn het land van de bruggenbouwers, we komen elkaar tegemoet en doen snel water bij de wijn. Polarisatie zoals we die in Amerika kennen, kennen we hier niet. Hier wordt toch ook vaak de andere kant van de medaille bekeken", besluit Maussen.