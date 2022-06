Vanaf vandaag mogen 43 scholen van de onderwijsinspectie het predicaat 'Excellente School 2022-2025' dragen. Vmbo-school Portus Juliana in het Rotterdamse Charlois, een achterstandswijk, krijgt de eer zelfs voor de vijfde keer. Wat doen ze daar dan zo goed?

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Enkele tientallen van de ongeveer vierhonderd leerlingen hebben zich verzameld in de aula van de school. De pubers zijn opmerkelijk stil en gedisciplineerd als inspecteur-generaal Alida Oppers een praatje houdt waarom Portus Juliana zo goed uit de bus is gekomen. De jury is onder de indruk, vertelt Oppers, van het (t)huiswerkvrije onderwijs, de intensieve leerlingbegeleiding en de kansen die aan álle leerlingen geboden worden. "Vanuit betrokkenheid, met lef, verantwoordelijkheid en passie".

De resultaten die deze vmbo-school met haar leerlingen boekt, zijn volgens de inspectie 'opmerkelijk goed' te noemen. Al jarenlang stromen veel leerlingen op een hoger niveau uit dan vanuit het basisschooladvies verwacht mag worden. Het lukt Portus Juliana, gelegen in een achterstandswijk van een grote stad en met een diverse leerlingenpopulatie, in tegenstelling tot vergelijkbare onderwijsinstellingen wél om leerlingen van een dubbeltje en kwartje te laten worden. Wat zit er in het water?

Volgens directeur Arie Boom weten alle medewerkers van de school welke kinderen ze 'in huis hebben'. "Wij werken hier al heel lang met dezelfde groep uitstekende docenten, die het belang van de leerling voorop stellen. We willen deze kinderen zien en ze worden gezien, bijvoorbeeld door onze mentoren. Verder zijn wij uniek in het geven van het (t)huiswerkvrije onderwijs. Hoe dat werkt? Onze kinderen hebben net zoveel huiswerk als op iedere andere school, alleen maken ze het allemaal hier. Want deze leerlingen hebben niet per se een ideale thuissituatie of kunnen de zin zelf niet opbrengen. En omdat het bij ons in het rooster is verweven, merken wij al jaren, gaan ze wél gewoon aan het werk."

Belangrijke vestigingsfactor

Marco Pastors, directeur van het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid, is blij met een aanhoudend excellente school in deze wijk. "We zien, mede door dat (t)huiswerkvrije onderwijs, dat het niveau van leerlingen stijgt. Dat is een belangrijke vestigingsfactor. Alleen: al die extra activiteiten van deze school waardoor de leerlingen zo uitblinken, kosten ook geld. De bekostiging daarvan moet structureler worden, mag niet alleen afhangen van een zak met coronagelden voor het onderwijs. Daarnaast is het goed als andere scholen de werkwijze van Portus Juliana kopiëren, daar mag best wat meer dwang bij komen kijken."

Een leerling van vmbo-school Portus Juliana in het Rotterdamse Charlois leert reanimeren Een leerling van vmbo-school Portus Juliana in het Rotterdamse Charlois leert reanimeren Foto: Arie Kievit

Ook inspecteur-generaal Oppers vindt dat niet iedere school zelf opnieuw het wiel hoeft uit te vinden. "Dat zien we nog veel te veel in onze onderzoeksrapporten. Dus het is belangrijk dat er meer netwerken ontstaan waardoor scholen van elkaar kunnen leren, soms ook in verbinding met de wetenschap of lerarenopleidingen. Want kennis is cruciaal voor goed onderwijs, het adequaat toerusten van docenten."

Liyana (14) vindt haar school vooral 'heel gezellig', vertelt ze. "Het is een goede, kleine school en ik ken iedereen. Daarnaast zit ik hier omdat we geen huiswerk meekrijgen. Dat vond ik best belangrijk, want ik ben niet snel vanuit mezelf gemotiveerd." Ze noemt de leraren 'heel lief' en de school veilig. "Als er hier al wordt gepest, dan krijgen docenten het snel te horen en wordt er echt ingegrepen."

Liyana (14) is een leerling op mbo-school Portus Juliana Liyana (14) is een leerling op mbo-school Portus Juliana Foto: Arie Kievit

Afwisselend en leerzaam

Voor Azad (ook 14) was de keuze voor Portus Juliana vanzelfsprekend. "De lessen zijn afwisselend en leerzaam. De school werd al aangeraden en ik wist vooraf een beetje hoe het hier zou zijn." Azad vindt het handig dat alles op school moet gebeuren, want 'dan krijg ik het tenminste af met hulp'. Het werkt voor hem goed om 'in een omgeving te zijn waar andere kinderen ook aan de slag zijn', zegt deze leerling.

"Ik vind dat wij op deze school meer dan het gewone doen om leerlingen te laten bereiken wat ze bereiken," aldus lerares Nederlands en brugklasmentor Samantha Meure. "Bij ons zitten vooral kinderen die wat extra begeleiding nodig hebben om goede resultaten te kunnen behalen. Wij bieden hier structuur, regelmaat, huiswerkklassen, extra hulp. We blijven ze continu achter hun broek aan zitten."

Volgens Meure is het (t)huiswerkvrije onderwijs maar een deel van het geheim van Portus Juliana. "Ook heel belangrijk: elke docent hier kent alle leerlingen. En andersom." De school heeft geen last van de beruchte lerarentekorten. "Het is echt leuk om hier te werken, we zijn een hecht team. Wij doen met elkaar iets hartstikke moois: we zetten de leerlingen in de eerste klas in het cement en dan kunnen ze jaar na jaar groeien."