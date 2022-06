Veel ouders van wie de kinderen uit huis zijn geplaatst, begrijpen niet op basis waarvan die beslissing is genomen. De Jeugdbescherming en de Raad voor de Kinderbescherming moeten beter vastleggen waarom zij de kinderrechter om zo'n maatregel vragen.

Jeugdbeschermers moeten dit beter aan de ouders gaan uitleggen, concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) maandag in een onderzoek naar de kwaliteit van het feitenonderzoek rond uithuisplaatsingen. "Nu ervaren veel ouders zo'n voor hen ingrijpend besluit als een black box", zegt hoofdinspecteur Jeugd Angela van der Putten van de IGJ. Ook moet het onderzoek naar de situatie van zo'n gezin zorgvuldiger worden gedaan.

De Inspectie onderzocht 45 van de ruim 3.300 (nieuwe) gedwongen uithuisplaatsingen uit 2021. Daarbij spraken de inspecteurs ook met de betrokken jeugdbeschermers, ouders en een aantal van de kinderen.

Over de praktijk van de uithuisplaatsingen is een verhit debat gaande, aangewakkerd door de publicatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek eind vorig jaar: ruim 1.100 kinderen van toeslagenouders zijn uit huis geplaatst, inmiddels is dit cijfer opgelopen tot 1.675.

Onvolledige, of onjuiste rapporten

Dit inspectierapport gaat nadrukkelijk niet over de rol van de Jeugdbescherming bij toeslagenouders. Dat onderzoek, onder leiding van de Inspectie Justitie en Veiligheid, komt later dit jaar. De Inspectie Jeugd besloot daarnaast uithuisplaatsingen in het algemeen onder de loep te nemen, mede vanwege de noodkreet van kinderrechters dat zij soms verstrekkende beslissingen zouden moeten nemen op basis van onvolledige, of onjuiste rapportages.

Geen van de onderzochte dossiers is volledig op orde, ziet ook de Inspectie. Het onderscheid tussen feiten en meningen moet bijvoorbeeld beter. Maar vergeleken bij andere recente onderzoeken naar uithuisplaatsingen - van de Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) en van wetenschappers, onder wie hoogleraar jeugdrecht Mariëlle Bruning - is de toon van de Inspectie opvallend genuanceerd.

"We hebben vooraf nagedacht: hoe brengen we deze boodschap in een gepolariseerd debat?", zegt Van der Putten. "We willen alle partijen recht doen: de ouders, de kinderen en ook de professionals die zich elke dag met hart en ziel voor het belang van kinderen inzetten. In de uithuisplaatsingen die wij hebben onderzocht zagen we geen grote fouten."

Het advies aan de kinderrechter om een kind bij zijn ouders weg te halen is dus niet gebaseerd op het 'fingerspitzengefühl van één persoon', beklemtoont de hoofdinspecteur. "In de helft van de door ons onderzochte casussen staan de ouders en jeugdigen zelf ook achter de beslissing."

Acuut gevaar voor het kind

Het is, zegt Van der Putten, inderdaad een heel ander beeld dan zij nu soms geschetst ziet: dat jeugdbeschermers kinderen zomaar, zonder aanleiding, onterecht uit huis plaatsen. "In alle door ons onderzochte zaken speelden er meerdere problemen in het gezin, zoals verslaving, schulden, huiselijk geweld of opvoedproblemen. Meerdere deskundigen, onder wie gedragsdeskundigen, nemen dan een gewogen besluit."

Wel constateert de Inspectie dat veel ouders en kinderen zich onvoldoende gehoord en gezien voelen. Het verschil in beleving vindt Van der Putten het meest opvallend. "De jeugdbeschermers en raadsonderzoekers vonden dat ze het wél goed hadden gedaan. Professionals moeten zich bewust zijn van de impact van hun handelen op de ouders en kinderen. Zij moeten altijd voldoende tijd nemen om die beslissing mondeling en schriftelijk te onderbouwen en helder over te brengen aan de ouders."

Onder de onderzochte casussen zijn ook spoeduithuisplaatsingen. Daarbij worden ouders pas gehoord nadat het kind is weggehaald. Dit kan als er acuut gevaar dreigt voor het kind.

Of dit criterium te ruim wordt geduid, wat sommige deskundigen stellen, kan de Inspectie op basis van dit onderzoek niet bepalen. "Wel zagen we dat enkele spoeduithuisplaatsingen zijn gedaan op basis van een melding van een derde partij, bijvoorbeeld een hulpverlener, en dat de jeugdbeschermer of raadsonderzoeker zelf niet was gaan kijken wat er aan de hand was", zegt de hoofdinspecteur. "Daarvan zeggen we: dat kan niet, dat mag niet, en dat is niet conform de richtlijn."

Wachtlijsten in de jeugdhulp en ggz

Dat het feitenonderzoek bij uithuisplaatsingen beter moet, erkenden toenmalige minister Sander Dekker en de sector zelf ook al in 2018. Toen kwam er een 'actieplan' om dit te verbeteren, met onder meer gerichte cursussen. De Inspectie constateert nu dat die acties nog te weinig resultaat hebben gehad. "We zien hoe ingewikkeld het is. Wat de ene betrokken ouder bijvoorbeeld ziet als een feit, is soms niet de beleving van de andere ouder."

Daarbij zag de Inspectie in sommige onderzochte casussen wat de gevolgen van wachtlijsten, in bijvoorbeeld de jeugdhulp en de geestelijke gezondheidszorg, zijn voor ouders. Ook aan jeugdbeschermers is een nijpend tekort, waardoor zij acute zaken voor laten gaan - met het risico dat de situatie bij gezinnen die langer moeten wachten bergafwaarts gaat, waardoor een uithuisplaatsing als enige optie overblijft.

Veel beter zou het zijn als een gezin met álle problemen zou worden geholpen. Maar het al veel langer gepredikte streven "één gezin, één plan", wil maar niet van de grond komen. "Door fouten in het systeem gaat het vaak mis", zegt Van der Putten. "De Jeugdbescherming focust op het belang van het kind terwijl de ouders andere hulp nodig hebben, bijvoorbeeld met schulden, huisvesting of verslaving. Dan verliest een moeder bijvoorbeeld haar uitkering als zij zich laat behandelen in een instelling, waarna ze de huur niet kan betalen. Daarmee is zo'n gezin alleen maar verder van huis."

Met deze kritische noten sluit de Inspectie aan bij de Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming. Dat adviesorgaan stelde in september dat de rechtspositie van ouders en kinderen bij uithuisplaatsingen veel beter moet. Dit bevestigden wetenschappers vorige maand in een factsheet over uithuisplaatsingen, voorafgaand aan het Kamerdebat daarover. Zij constateerden bovendien dat kinderen vaak niet beter af zijn na een uithuisplaatsing.

"Dit is belangrijk en degelijk onderzoek van de Inspectie, dat de conclusies van deze eerdere onderzoeken versterkt," zegt hoogleraar jeugdrecht Mariëlle Bruning. "De toon is genuanceerd, maar de kritiek is duidelijk. Niet één door de Inspectie onderzocht dossier was op orde, feiten en meningen lopen door elkaar heen. Jeugdbeschermers hebben onvoldoende tijd de ouders te betrekken. Het geschetste beeld is zorgelijk."

Of, en hoe er minder kinderen uit huis kunnen worden geplaatst heeft de Inspectie niet onderzocht. Maar impliciet geven de inspecteurs daar volgens Van der Putten wel een antwoord op. "Door de genoemde knelpunten kunnen jeugdbeschermers niet alles doen om uithuisplaatsingen te voorkomen. Soms is er echt geen andere oplossing mogelijk, en dan moet de veiligheid en de ontwikkeling van het kind vooropstaan."