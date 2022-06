Stalkers zetten steeds vaker gps-trackers in om hun slachtoffers op de voet te kunnen volgen. Dat blijkt uit vonnissen van rechtbanken. Vandaag werd Zwollenaar Paul H. veroordeeld, onder andere nadat hij een tracker onder de auto en in de tas van zijn vrouw had verstopt. Hoogleraar Marijke Malsch betwijfelt sterk of peilbakens voor iedereen verkrijgbaar zouden moeten zijn.

Want zo zit het nu: gps-trackers zijn legaal te koop en dus verkrijgbaar voor iedereen. Je kunt ze voor enkele tientjes tot enkele honderden euro's (online) aanschaffen. Advocaat en privacyrechtdeskundige Gerrit Jan Zwenne snapt dat ook. "Er zijn volstrekt legale en legitieme gebruiksdoeleinden te bedenken. Denk aan een zogenoemde AirTag, waarmee je de huissleutel snel kunt terugvinden." Ook Zwollenaar Paul H. gebruikte airtags.

Er zijn meer voorbeelden. Zo gebruiken ouders ze om hun jonge kinderen die alleen op pad gaan te volgen, of om huisdieren terug te vinden. Ook in peperdure voertuigen of waardevolle spullen zitten soms trackers, om ze na diefstal op te kunnen sporen. Dat is ook toegestaan. En in het bedrijfsleven volgen sommige werkgevers de auto's van hun werknemers. Daar zijn wel regels aan verbonden. De politie zet ze ook regelmatig in om verdachten te volgen.

Gevoel van onveiligheid

De problemen ontstaan wanneer particulieren ze stiekem inzetten om iemand anders op de voet te volgen. Zwenne: "Heimelijk gebruik om mensen stiekem te volgen, kan alleen in heel uitzonderlijke gevallen gerechtvaardigd zijn. Bijvoorbeeld als er een redelijk vermoeden is van een ernstige misstand die aantoonbaar alleen met behulp van een tracker kan worden opgespoord."

Marijke Malsch is van de Open Universiteit en senior onderzoeker bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR). "De meeste stalkingmethoden zijn zorgelijk, vooral als ze in combinatie met elkaar worden gebruikt. Het slachtoffer kan dan het idee krijgen nergens meer veilig te zijn. Bij een tracker komt daar nog bij dat het slachtoffer dan steeds in de auto kan worden gevolgd. Dat versterkt het gevoel van niet meer veilig zijn nog meer."

Snufjes 'helpen' stalkers

Ze betwijfelt sterk of het verstandig is dat trackers voor iedereen legaal verkrijgbaar zijn. "Het laatste onderzoek over stalking waaraan ik heb meegewerkt, laat zien dat de mogelijkheden die internet biedt - maar ook technische hulpmiddelen als trackers - stalkers veel meer middelen geven om het slachtoffer lastig te vallen."

Hoogleraar strafrecht Sven Brinkhoff stelt dat het met zo'n apparaatje stelselmatig volgen van iemand die dat zelf niet wil, al snel onder stalking valt. De gps-tracker duikt de laatste periode vaker op in stalkingzaken, zoals die van H. in Zwolle.

Hardnekkige groep daders

Eerder probeerde justitie mensen die heimelijk trackers plaatsten veroordeeld te krijgen voor 'aftappen'. Maar het hof in Den Haag sprak een verdachte die dit had gedaan vrij, omdat het plaatsen van een peilbaken geen aftappen is. Je onderschept namelijk geen informatie. In stalkingzaken zijn wel meerdere veroordelingen voor het stiekem gebruiken van trackers geweest, vaak in combinatie met andere stalkingmethoden. Ook H. werd vandaag veroordeeld, onder andere voor het gebruik van trackers.

Stalking is lastig aan te pakken. Malsch: "Stalkers zijn geobsedeerd door hun slachtoffer, het is een erg hardnekkige groep daders. De recidive na een veroordeling is bij stalkers hoog; meer dan de helft gaat na een veroordeling door met lastigvallen van het slachtoffer. Vaak beginnen stalkers snel nadat zij hun straf hebben uitgezeten weer met stalken van het slachtoffer. Dat geldt met name voor stalkers die al een stevig strafblad hadden vóór hun veroordeling. Stalkers die voor het eerst veroordeeld worden, stoppen vaker met lastigvallen van hun slachtoffer."

Zaak tegen Paul H. uit Zwolle

Zwollenaar Paul H. hoorde van zijn vrouw dat zij wilde scheiden, terwijl hij dat niet wilde. Omdat hij dacht dat ze vreemdging, plaatste hij stiekem meerdere gps-trackers. In de voering van haar tassen, bij de uitlaat van de auto. Vervolgens stuurde hij haar talloze appjes, met bijvoorbeeld teksten als: 'Wat doe je in Utrecht?'

Daarnaast stuurde H. bedreigingen. De man gaf dat tijdens de politierechterzaak toe. Hij vond dat hij het recht had te weten waar zijn vrouw heen ging. Bovendien plaatste hij de tracker onder zijn eigen auto, gaf hij aan. "Die wagen staat op mijn naam."

De rechter vond het desondanks onder belaging vallen. Omdat hij als doel had zijn vrouw te volgen en dat ook toegaf. "Dan maakt het niet uit dat de tracker onder uw eigen auto zit." De Zwollenaar werd veroordeeld voor belaging en voor mishandelingen en bedreigingen. Hij kreeg een taakstraf van honderd uur en een voorwaardelijke celstraf van drie weken.