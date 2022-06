Jarenlang werd ze dagelijks bont en blauw geslagen, voor het oog van haar kinderen. Truusje van Zanten wilde haar zoon en dochter beschermen, dichtbij zich houden. Maar uithuisplaatsing was uiteindelijk de beste oplossing. Nu helpt ze ouders die in hetzelfde schuitje zitten en werkt daarbij samen met de Christelijke Hogeschool Ede.

"Nadat hij me voor de eerste keer verkrachtte, lag hij een uur daarna huilend in mijn armen. Omdat hij zo'n spijt had. 'Als hij het nog een keer doet, ben ik weg', dacht ik toen met mijn zwangere buik.



Maar uiteindelijk heb ik pas na drie jaar, drie maanden en vier dagen mijn spullen durven pakken, en ben bij hem weggegaan", vertelt Van Zanten (41) uit Beuningen.

Ze wilde haar kinderen niet kwijt

Maar Van Zanten had geen idee waar ze terecht kon. Het 'ingewikkelde taalgebruik' van Jeugdzorg hielp haar geen klap verder. Eén ding wist ze zeker; ze wilde haar kinderen niet kwijt.



Ze belandde vervolgens in een wirwar van Jeugdzorg, Veilig Thuis, de rechtbank en pleeggezinnen. Een doolhof dat ze andere ouders wil besparen.

In samenwerking met de Christelijke Hogeschool Ede is ze daarom een zogenoemde leergemeenschap gestart. Door een interactieve theatershow, het geven van lessen voor studenten van social work, een vers gepubliceerd boek en een speciale folder voor ouders wil ze het uithuisplaats-taboe doorbreken.



Dat doet Van Zanten niet zonder haar eigen verhaal te delen. Vorige maand had ze haar theaterdebuut, over rouw bij uithuisplaatsing, en hoe makkelijk huiselijk geweld je huis 'insluipt'. "Zelfs als je denkt dat het jou nooit zal overkomen.''

Sprookjes en vleesmessen

Van Zanten werkte als dakdekker en loodgieter. Ze was altijd de enige vrouw op de bouw, maar wel eentje die van zich af kon bijten.



"Ik liet echt niet zomaar over me heen lopen'', grijnst Van Zanten. "Ik was een echte sterke bitch, vol zelfvertrouwen. Toch heeft mijn ex dat met de grond gelijk weten te maken.''

Toen ze zwanger was van haar zoon, haar eerste kind, begon het geweld al. "Maar elke keer nadat hij me verkrachtte of in elkaar sloeg, kocht hij me om met mooie woorden, excuses, of jatte hij een dure fiets voor me. Achteraf gezien natuurlijk belachelijk."



Maar ze zat 'vast'. Ook na de bevalling van haar tweede kind, een dochter, bleef het geweld doorgaan. "Toch durfde ik niet weg. Ik had geen idee waarheen. En eigenlijk wilde ik ook niet weg: ik wilde een sprookje in stand houden, een gezin vormen voor mijn kinderen.''

Maar toen haar ex haar, en haar kinderen dreigde te vermoorden, besefte Van Zanten dat ze in een nachtmerrie leefde. "Toen ik met mijn zoontje Mike ging spelen voordat hij naar bed ging, deed hij eerst de knip op de deur. 'Dan kan papa tenminste niet binnenkomen', verzuchtte hij toen opgelucht.'' De mishandelingen gebeurden dagelijks voor zijn ogen. "Toen mijn ex thuiskwam, was hij ziedend.''

Als je naar mama kijkt, komt het goed

Het was uiteindelijk deze geweldsexplosie die Van Zanten deed inzien dat ze moest vluchten: "Hij sloeg het huis kort en klein, en stormde naar de keuken, rommelde in de besteklade. Van angst deed mijn zoontje het in zijn broek. Terwijl ik hem probeerde te verschonen, griste mijn ex hem uit mijn handen, en zette een keukenmes op zijn keel. 'Ik pak hem, en daarna jou!', schreeuwde hij.''



Ondertussen waren de doodsbange oogjes van Van Zantens zoon strak op haar gericht. "Mike heeft altijd geleerd dat hij mij aan moet kijken. 'Als je naar mama kijkt, komt het goed', beloofde ik hem altijd.''



Dat moment raakt Van Zanten nog steeds. Tranen komen. "Huilen kan ik nog niet zo goed. Dat leer ik, jaren later, in therapie. Maar dat moment brak mijn hart.''

Het lukte Van Zanten om haar ex over te halen om apart van elkaar een rondje te gaan lopen, in de hoop een vluchtpoging te kunnen doen.



"Toen hij weg was, heeft mijn zoontje als de wiedeweerga zijn schoentjes aangetrokken. Mijn 11-maanden oude dochtertje heb ik in een deken gewikkeld en een mutsje op haar hoofd gedaan. We zijn uit huis gevlucht, en ik ben nooit meer teruggekomen.''

Op naar het gastgezin

Maar het gevecht was toen nog niet geklaard. Nadat Van Zantens ex in de gevangenis belandde - ze had aangifte tegen hem gedaan van huiselijk geweld -, en ze een veilig bestaan voor zichzelf kon opbouwen, ontdekte ze steeds meer gedragsproblemen bij haar zoon.



Later ook bij haar dochter. Uithuisplaatsing was iets dat ze het liefst had vermeden, maar ze zag in dat ze niet meer goed voor de twee kon zorgen, omdat ze hun problematische gedrag niet kon verhelpen. "Mijn kinderen waren na drie jaar huiselijk geweld ook beschadigd. Hoeveel ik ook van ze hou, kon ik ze thuis niet geven wat ze nodig hadden. Terwijl ze dat wel verdienden.''



Voor haar zoon, en later haar dochter, pakte ze hun koffers in, op weg naar hun gastgezin. "Dat deed ontzettend veel pijn." Maar met haar kinderen heeft ze nu juist veel en goed contact. Haar zoon is 19 en woont begeleid, haar dochter is 17. "Ik was bang dat ik geen ouder meer was, dat ik al mijn rechten als moeder kwijt was. Maar het tegenovergestelde is waar. En dat wil ik meer ouders laten zien.''