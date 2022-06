Flitsmeister begon als een recalcitrant appje dat automobilisten waarschuwt voor flitspalen. Door een constructieve houding richting de overheid is het bedrijf uitgegroeid tot een waardevolle partner van Rijkswaterstaat. Ondanks die verstandhouding wil Flitsmeister vooral de ‘beste vriend van de automobilist’ blijven.

Als in een luchtverkeerstoren bewegen tienduizenden blauwe stipjes zich langzaam over de kaart van West-Europa, getoond op vier enorme breedbeeld-tv’s op het hoofdkantoor van Flitsmeister in Veenendaal. Heel Nederland is blauw gekleurd, maar als tentakels strekken sommige stippenstromen zich uit richting de Franse kust en dwars door Duitsland. Enkele verdwaalde spikkels bevinden zich in het noordelijkste puntje van Zweden of diep in Bulgarije.

Snelheidsboetes ontweken

Alle stippen staan voor automobilisten met de Flitsmeister-app aan. Wanneer zij richting een flitspaal rijden, krijgen ze een waarschuwing op hun telefoon, waardoor vrijwel alle snelheidsboetes ontweken kunnen worden. Als de automobilist zelf een flitspaal spot, kan hij of zij dat aangeven in de app om andere gebruikers te waarschuwen.

Op Valentijnsdag 2010 lanceerden developers Sjoerd Perfors en Rick Waalders (beiden nu 38 jaar) de Flitsmeister-app, die toen nog bestond uit een simpel lijstje van flitspalen die een automobilist op zijn route tegen zou komen. Het was de begintijd van de iPhone, toen het Nederlandse aanbod in de appstore zo’n beetje beperkt was tot de Teletekst-app. Doordat Flitsmeister een van de weinige Nederlandse apps was, kreeg hij gelijk aandacht, vertelt de 30-jarige Jorn de Vries, ‘Managing Meister’ (directeur, in normaal Nederlands) van Flitsmeister.

‘Het begon als een hobbyprojectje, maar toen de downloads binnenstroomden, wilden de oprichters serieus aan de slag’, zegt De Vries. Dus zegden ze hun baan op en vroegen ze hem, destijds student commerciële economie aan de Hogeschool Rotterdam, om de zakelijke kant voor zijn rekening te nemen. ‘Het leek me een vette uitdaging. Ik was toen pas 20, dus ik dacht niet dat het mijn toekomst zou zijn. Nu, tien jaar later, blijkt het een beetje uit de hand gelopen.’ Tegenwoordig bedient Flitsmeister een kwart van de Nederlandse automobilisten.

Ook verkeersinformatie

Naast het simpele lijstje flitspalen waarmee de heren begonnen, bleken gebruikers ook behoefte te hebben aan andere informatie om hun reis comfortabeler te maken. ‘Ze vroegen ons of we ook konden waarschuwen waar files staan. Daar hadden we toen nog geen idee van, dus zijn we file-informatie gaan inkopen. Dat was destijds een enorme investering, dus we hebben lang gewikt en gewogen of we het aandurfden om de dienst op zo’n manier uit te breiden.’

Het bleek een goede beslissing. Flitsmeister werd steeds populairder. Stap voor stap voegde het bedrijf, naast flitspalen en files, ook informatie over wegwerkzaamheden, stilstaande voertuigen en ongelukken toe, geïntegreerd in een TomTom-achtige routeplanner. Maar om die informatie betrouwbaar te houden, was meer gps-data nodig, dus maakten ze de app gratis om zoveel mogelijk gebruikers binnen te harken. Alles voor een grotere schaal: voortaan moesten inkomsten komen uit reclame en de verkoop van anonieme locatiegegevens.

Nette verkeerssysteem

Waar Flitsmeister in zijn eerste levensjaren vooral een app was voor de bestuurder die ongestraft te hard wil kunnen rijden, is hij steeds meer geïntegreerd geraakt in het ‘nette’ Nederlandse verkeerssysteem. ‘We kunnen nu de gehele reis van een automobilist bedienen, van waarschuwingen voor vertrek tot parkeren’, vertelt De Vries. BNR Nieuwsradio, Q-Music en Radio 538 gebruiken de file-informatie die Flitsmeister verzamelt op basis van gebruikersbewegingen. Maar vooral de rijksoverheid is een belangrijke partner.

Rijkswaterstaat gebruikt de locaties van Flitsmeister-gebruikers om mogelijke knelpunten te voorspellen, en bovendien is de app een handig platform om automobilisten te bereiken met informatie over afgesloten routes, wegwerkzaamheden en passerende ambulances. ‘De overheid heeft de kans aangegrepen om ons platform te gebruiken om het verkeer effectiever en veiliger te maken’, zegt De Vries. ‘Dat waardeer ik enorm.’

Maar die prettige samenwerking liet even op zich wachten, vertelt de directeur. ‘We hebben veel last gehad van ons imago als app voor verkeersovertreders: Flitsmeister en overheid, gaat dat wel samen?’

8 miljard euro aan boetes voorkomen

Ondanks de uitbreidingen blijft waarschuwen voor flitsers de kern. In totaal heeft Flitsmeister volgens een eigen grove berekening zo’n 8 miljard euro aan boetes voorkomen in tien jaar, vertelt De Vries trots. Voorkomen, of uit de staatskas gejat? Die vraag wuift De Vries weg: ‘Voor zover ik weet, deelt de overheid geen boetes uit om geld te verdienen, hoor.’

Volgens De Vries gaat de app echter niet hand in hand met gevaarlijk rijgedrag. ‘Uit de data blijkt dat onze gebruikers niet harder rijden dan de gemiddelde automobilist. We bedienen vooral mensen die nét een paar kilometer per uur boven de snelheidslimiet rijden. Daarnaast willen veel bestuurders die niet te hard rijden zeker weten dat ze geen bon op de mat krijgen.’

Plankgas

Waarom gaan Flitsmeister-gebruikers niet plankgas, terwijl het risico op een bon nihil is bij gebruik van de app? ‘De 2,5 miljoen bestuurders die we bedienen, zijn echt niet allemaal maniakken of verkeershufters. De kleine groep overtreders is er altijd. Vergeet ook niet dat het wegennet hartstikke druk is. Heel hard rijden is knap lastig. Maar bovenal, mensen willen helemaal niet Max Verstappen spelen. Ook niet onze gebruikers, van wie je het misschien het meest zou verwachten.’

Ook de ANWB ziet geen vergroot veiligheidsrisico bij het grootschalige gebruik van Flitsmeister, vertelt een woordvoerder desgevraagd.

Dat de overheid de voordelen inzag van samenwerken met Flitsmeister kwam door het grote bereik, maar ook door de constructieve houding van het bedrijf, vertelt De Vries. ‘Natuurlijk schoppen we tegen het systeem aan, maar dat kan in allerlei gradaties. Je kan je middelvinger opsteken, of de samenwerking aangaan en luisteren naar kritiek.’

Zo maakte Flitsmeister voorheen tijdens het rijden bijvoorbeeld reclame voor de McDonald’s langs de weg. Een pop-up met een coupon verscheen op het telefoonscherm. Onveilig, vond Rijkswaterstaat, want het leidt af tijdens het rijden. ‘Daar hadden ze een prima punt, dus zijn we coupons gaan aanbieden aan het einde van de rit. We denken graag mee.’

Die houding werkt. Wie tegenwoordig een nieuwe auto koopt, kan dit ooit dwarse appje via de interne autocomputer vaak rechtstreeks downloaden. Meer mainstream kan haast niet. Zoals De Vries zegt: dit hobbyprojectje is een beetje uit de hand gelopen.