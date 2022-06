Een zware kettingzaag forceert de deur. Daarna stormen zwaar uitgeruste agenten binnen. In alle vroegte arresteert de politie donderdag vier mannen op verdenking van drugshandel. Een kijkje achter de schermen.

Dit artikel is afkomstig uit PZC. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De straten zijn stil, de wegen verlaten. Breda rust in het donker. Maar op politiebureau Mijkenbroek is de werkdag al in volle gang. Het is 4.30 uur als maar liefst tachtig agenten zich hier verzamelen.

Het is actiedag. Wekenlang is deze operatie voorbereid. Vier personen worden aangehouden. Drugshandel en witwassen, dat zijn de verdenkingen. De arrestaties zijn om 6.00 uur. "Dan zijn de mensen nog thuis en is er sprake van een verrassingseffect", verklaart Ron van Brussel, Sectorhoofd Dienst Regionale Recherche. Met een knipoog: "Onze doelgroep is 's avonds meestal op pad."

Boerenprotest

Voor recherchebaas Van Brussel is het even doorbijten. Wonend buiten de regio moest hij al om 3.10 uur uit bed om op tijd in Breda te zijn. Dit nadat hij woensdag nog tot 21.30 uur in touw is geweest vanwege het boerenprotest.

Toch zegt hij: "Het is vroeg, maar iedereen heeft zin in een dag als deze. Hier is wekenlang naar toegewerkt." Zo'n actiedag is geen wekelijkse bezigheid. In de kantine nemen agenten tasjes lunchpakketten mee, verspreid in ruimtes zijn er briefings.

Sieraden

Een deel van de agenten is zwaar uitgerust. Zwart pak, dik vest en zwaargewapend. Zij maken deel uit van de zogeheten Ondersteuningsgroep, die de arrestaties verricht.

Uit de briefing: "Let op sieraden, drugs, wapens en autosleutels." Auto's zijn populair om geld dan wel drugs in te verstoppen.

Strakke regie

5.30 uur. De auto van Van Brussel rijdt over de noordelijke rondweg. De zon komt op. "Gisteravond was de zonsondergang ook zo bijzonder, met die rode gloed." Samen met nog een rits auto's is Van Brussel onderweg naar één van de adressen. In de wijk wordt geduldig gewacht op het signaal 'actie'. "Er is vanuit Mijkenbroek een strakke regie." Het is de bedoeling dat de politie niet opgemerkt wordt. Toch kijkt een buurtbewoner, die zijn hond uitlaat, vreemd op als hij vijf onbekende auto's in de straat ziet.

Klokslag 6.00 uur klinkt plots het luide gebrom van een kettingzaag. Bij een woning aan de Sint Ignatiusstraat vliegt de deur eruit. Enkele minuten later stopt er een Volkswagen precies voor de deur. Een zwaarbewapende agent zet alvast een deur open. Enkele tellen later komen zijn collega's met een gebogen verdachte uit de woning naar de auto gelopen.

De aangehouden man heeft niet meer dan een donkere campingoutfit aan, met eenvoudige sloffen. Hij krijgt een plek op de achterbank. En weg is de Volkswagen.

Glasscherven

De politie doorzoekt het huis. "Wat een enorme luxe", constateert een agent. Bij de voordeur liggen glasscherven. "We gebruiken zwaar geschut om snel naar binnen te komen", wijst Van Brussel op de kettingzaag. "Vaak zie je dat dergelijke woningen goed beveiligd zijn." Met camera's en goed hang- en sluitwerk. Veel criminelen leven met ogen in hun rug en niet alleen vanwege de politie. "De concurrentie kan eveneens onverwachts op de stoep staan."

Een van de agenten maakt foto's in de woning. "Er wordt wel eens gezegd dat wij na een inval een enorme puinhoop achterlaten. Maar vaak ziet het huis er na ons bezoek opgeruimder uit."

Kinderen en vrouw thuis

In de gang van de woning staan kinderschoenen. Van Brussel: "We zien vaak dat vrouw en kinderen thuis zijn tijdens zo'n inval. Dat is heftig. Het laat zien dat ook de familie wordt meegesleurd in het criminele leven. Kinderen raken bovendien gewend aan de luxe en de spullen. Ze gaan dat als normaal zien."

Vandaag gaat het om relatief jonge verdachten, drie twintigers en een dertiger. "Zij hebben op de criminele ladder snel stappen kunnen maken. Zij houden zich bezig met zwaardere vormen van criminaliteit." Van Brussel zegt in zijn algemeenheid: "Ook zij wonen gewoon in een wijk en bekleden daar bepaalde posities, door bijvoorbeeld hun rijkdom te gebruiken."

Luxe en rijkdom

Meermaals geeft Van Brussel een waarschuwing af: "Stap niet in de criminaliteit. De luxe en de rijkdom kunnen aanlokkelijk zijn voor jongeren. Aan de buitenkant lijkt het mooi, maar je leidt een vergiftigd leven. Het ís niet aantrekkelijk."

Repressie en preventie gaan wat hem betreft hand in hand. De aanpak van gemeenten, zorg en onderwijs kan de verleiding tot een crimineel bestaan beperken. En dus de aanwas van jonge criminelen. "Het één kan niet zonder het ander. Anders is het dweilen met de kraan open." Maar, zegt Van Brussel: "Geef mij nu vijfhonderd rechercheurs erbij en ik heb voor allemaal werk."

Haagse Beemden

Tot slot rijdt Van Brussel langs een adres in de Haagse Beemden. Het onderzoek is in volle gang. Agenten lichten een auto door. Niet veel later stappen een vrouw en een kind in. "Kijk, zo kan het kind netjes op tijd naar school worden gebracht."