Harde cijfers zijn er nog niet, maar tandartsen en mondhygiënisten zien steeds meer gaatjes, ontstoken tandvlees en gebitsslijtage bij kinderen. In de coronatijd lijken meer mensen soepeler om te zijn gesprongen met preventie, zoals tweemaal daags tandenpoetsen.

Achter een scherm, inspannend aan het gamen en dan zo nu en dan een slok fris of sap. Tandarts Richard Kohsiek, bestuurslid van de Nederlandse beroepsorganisatie van tandartsen KNMT, gruwelt ervan. Want het lijkt misschien onschuldig, het helpt je gebit 'volledig naar de vernieling', zegt Kohsiek. "Niet in een keer je glas leegdrinken zodat het speeksel het zuurmoment dat volgt kan neutraliseren, maar steeds kleine slokjes, waardoor je een langdurige zuuraanval hebt. Als je dan ook knarst, leidt dat tot tanderosie."

Kohsiek, die een praktijk heeft in Bunschoten-Spakenburg, herkent het beeld dat zijn Amsterdamse collega's afgelopen week schetsten in Het Parool. Zij zien al bij basisschoolleerlingen gebitslijtage, zoals afgevlakte knobbels op de kiezen, putjes en blootliggend tandbeen. Een trend die al een aantal jaar geleden is ingezet, zegt mondhygiënist Manon van Splunter, voorzitter van de Nederlandse vereniging van mondhygiënisten. "Dat is onder meer de impact van energiedrankjes, ontzettend zure drankjes die het tandglazuur aantasten." De verslechterde mondhygiëne zette de afgelopen tijd waarschijnlijk sneller door, alleen zijn daar nog geen harde cijfers over.

Corona

Wel lijken de coronamaatregelen van invloed. Uit cijfers van Vektis, een kennisinstituut voor de Nederlandse zorgsector, blijkt dat 23 procent van de kinderen in 2020 niet naar de tandarts is gegaan. 18 procent van de kinderen tussen de 4 en zeventien jaar kwam niet bij de tandarts, dat was een jaar eerder nog 13 procent. Bij kinderen jonger dan vier jaar kwam zelfs 60 procent niet langs voor een periodieke controle. "Het idee is dat door de lockdowns - in de eerste lockdown mochten tandartsen alleen spoedgevallen behandelen - kinderen minder naar de tandarts zijn geweest en er ook de klad is gekomen in preventieve maatregelen zoals twee keer per dag poetsen."

Schadelijke effecten

Neem de schoolsluitingen, zegt Kohsiek, toen ouders hun kinderen de hele dag thuis hadden, terwijl ze vaak zelf ook moesten werken. Zoals coronakilo's er bij volwassenen aankwamen, gebeurde dat ook bij kinderen, die misschien wat vaker aan het snoepen waren, met schadelijke effecten op het gebit als gevolg. "Je ziet ook dat tandenpoetsen bij kinderen soms een strijdpunt is. Ik snap ook wel dat je denkt: laat maar, als je de hele dag jengelende kinderen om je heen hebt gehad en het is bedtijd."

De dagelijkse routine van gezinnen stond op z'n kop, zegt mondhygiënist Van Splunter. "Op school heb je een fruitmoment en een lunchmoment: thuis pak je toch vaker een tussendoortje, terwijl het gebit maximaal zeven eet- en drinkmomenten - water uitgezonderd - aankan."

Tandarts Kohsiek ziet overigens ook dat volwassenen wat minder nauw met tandenpoetsen omspringen. "Dat zie ik in de praktijk, ik heb daar wederom geen cijfers over, maar mensen hebben toch een ander ritme als ze thuiswerken. Het is niet: opstaan, aankleden en klaar voor kantoor, maar je kruipt met je joggingbroek aan achter de computer, en vergeet je tanden te poetsen. En zo zien we mensen in de praktijk die altijd een prima gebit hadden, die nu toch ineens ontstoken tandvlees hebben."

Maar melktanden

Kijk, leggen de deskundigen uit, er zijn ergere dingen op de wereld dan een gaatje in een kies. Maar denk er niet te licht over. "Je hebt er bij blijvende tanden je leven lang onderhoud en dus kosten aan", zegt Van Splunter. "En denk ook niet: ach het zijn maar melktanden, die wisselen ze toch. Als melktanden verloren gaan, dan komen de blijvende tanden verkeerd door en moet je misschien weer door naar de orthodontist voor een beugel." En ontstoken tandvlees kan op termijn ingrijpende gevolgen hebben, weet Kohsiek. "Ernstig ontstoken tandvlees wordt in verband gebracht met diabetes, hart- en vaatziekten en reuma. Bacteriën uit de mond kunnen in de bloedbaan terechtkomen en kunnen zorgen voor chronische ziekten."

Hoe het tij te keren bij kinderen? De tandartsen en mondhygiënisten hebben daar wel ideeën over. Meer aandacht voor mondhygiëne op de consultatiebureaus bijvoorbeeld, die veel kinderen zien. Kohsiek: "Eigenlijk zou je je kind al vanaf de eerste tand mee moeten nemen naar de tandarts. Niet zodat wij in de mond kunnen kijken, maar dat we ouders kunnen voorlichten. Uitleggen dat het niet goed is voor het gebit als je je slecht slapende kind een flesje melk meegeeft in bed, of een bekertje sap."

Gaaf gebit

Bovendien doen de verzekeraars er volgens Kohsiek en Van Splunter goed aan om te blijven benadrukken dat mondzorg voor kinderen in de basisverzekering zit. De mondhygiënist: "Als ouders heb je er geen kosten aan en het is zo zonde als je als kind, geboren met een gaaf gebit, niet op de juiste manier begeleid wordt. Je loopt voor de rest van je leven een achterstand op als je niet leert hoe je problemen buiten de deur houdt."

Tandarts Kohsiek: "Je ziet soms dat minderbedeelde ouders die de tandarts niet kunnen betalen, hun kinderen ook niet laten gaan. Het is toch een drempel, want de tandarts zou zo maar kunnen zeggen: ik heb u al een tijd niet gezien, wanneer komt u zelf weer eens?"