Huisartsen gaan volgende week op de barricaden. Ze eisen meer tijd voor patiënten, willen dat de nacht- en weekenddiensten beter worden geregeld en de overgang tussen zorgorganisaties moet écht beter. '30 procent van mijn tijd gaat naar onzinnige zorg.'

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Het is middenin de omikrongolf, begin dit jaar, als de doktersassistente van huisarts Daisy Pors in Den Haag ziek thuis komt te zitten. De dokter beantwoordt zelf de telefoon en staat versteld van alle vragen die ze krijgt. "Psychologen bellen dat het woordje begeleiding in een brief staat in plaats van behandeling. Of we de verwijsbrief kunnen aanpassen. Een apotheker wil dat ik de internist bel, omdat hij op een recept zit te wachten. Nou…"

Pors, zelf pas 32 en net drie jaar huisarts, weet niet wat ze meemaakt. "30 procent van mijn tijd gaat naar onzinnige zorg, maar ik denk dat doktersassistenten daar nóg meer tijd aan besteden."

De jonge arts vertelt bevlogen vanuit haar praktijk tegen het centrum van Den Haag. Ze is misschien jong om al op de barricaden te gaan, maar ze kan niet anders, stelt ze. "Ik wil nog wel dertig jaar door, want ik vind mijn vak geweldig. Maar op deze manier gaat dat niet", legt ze uit. Bovendien ziet ze bevriende, jonge huisartsen stoppen. Ze gaan liever ergens werken waar de werkdruk niet zo hoog is en ze óók goed betaald krijgen, bijvoorbeeld als bedrijfsarts. "Op papier werk ik drie dagen, maar in de praktijk draai ik 46 uur per week. En dan noemen ze mij een parttime prinses."

Actieweek

Genoeg redenen om van zich te laten horen dus. Samen met andere huisartsen en huisartsenvereniging LHV staat Pors aan de wieg van een actieweek die vanaf maandag door het hele land wordt gevoerd. Zelf gaat Pors woensdag spreekuur houden voor het gebouw van de Tweede Kamer. "In Den Haag is een huisvestingsprobleem, dus ik zit daar als dakloze huisarts." Op vrijdagmiddag houden de huisartsen als afsluiter een manifestatie op het Malieveld in Den Haag.

Wat er allemaal misgaat? Pors schudt de voorbeelden zo uit de mouw. Vanuit de Actiegroep Help de Huisarts Verzuipt! maakte ze er een scheurkalender van, speciaal voor zorgminister Ernst Kuipers. Elke week kan hij een briefje van de kalender scheuren en krijgt hij een suggestie voor wat er beter kan in de huisartsenzorg. Maar of hij dat ook doet? "Ik ben bang van niet, maar ik hoop het wel", zegt Pors.

Week 27

Vrijdagmiddag: mantelzorg belt. Het gaat niet goed met mevrouw thuis. Het kan niet langer. Het steunsysteem is overbelast. Ze moet NU opgenomen worden. Tijdsinvestering: 4 uur. Gelukt? Nee.

Het zijn geen uitzonderingen meer dat Pors urenlang aan de telefoon hangt om een plek voor een patiënt te vinden. Of het nu over ouderenzorg, thuiszorg, jeugdzorg of ggz gaat, er zijn zo weinig bedden dat huisartsen moeten leuren met hun patiënten. "Het piept en kraakt al langer in de zorg. Dat vangen wij al lange tijd op. Maar nu begint het bij ons ook te piepen en te kraken. We kunnen het niet meer opvangen."

En dat baart Pors zorgen. Ze maakt zich zorgen dat ze haar werk niet goed kan doen - 'ik blijf verantwoordelijk, ook als niemand mijn patiënt overneemt' - maar ook over de veiligheid van haar patiënten. "Als ik nee zeg, waar moeten zij dan nog heen?"

Daisy Pors is soms uren bezig om een crisissituatie rondom een patiënt op te lossen. Daisy Pors is soms uren bezig om een crisissituatie rondom een patiënt op te lossen. Foto: Frank Jansen

Week 35

Nachtdienst op de huisartsenpost. Patiënt belt: "Ik heb al twee dagen niet gegeten." Er blijkt bij navraag geen enkele medische vraag te zijn. "Ik weet gewoon niet zo goed wat ik zal eten." De dokter verwijst de patiënt niet naar thuisarts.nl, maar naar thuisbezorgd.nl.

De nacht- en weekenddiensten zijn Pors een doorn in het oog. "Op de spoedpost is het bikkel-, bikkel-, bikkelhard werken", stelt de huisarts. Want ook daar staat de telefoon roodgloeiend. Tegelijkertijd zijn de roosters door een tekort aan huisartsen en doktersassistenten lastig rond te krijgen. "Er zijn huisartsen die deze zomer niet op vakantie kunnen, omdat ze niet van hun dienst af komen." De dokters pleiten voor een nieuwe inrichting van deze diensten.

Het zou al helpen als overdag de druk van de zorg gaat. Dan gaat ook de druk in de avonden en nachten omlaag, zeggen de artsen. Hoe dat voor elkaar te krijgen? Door dokters meer tijd voor hun patiënten te geven, denkt Pors. "Als ik een goede relatie met mijn patiënten heb, kan ik makkelijker het gesprek aan dat we sommige dingen beter níet kunnen doen." Simpelweg omdat ze mensen dan sneller gerust kan stellen. Nu krijgen patiënten bij veel huisartsen 's middags gemakkelijker een kuur of verwijzing dan 's ochtends. "Dan is het gewoon drukker en hebben we minder tijd om het gesprek aan te gaan", verklaart Pors.

Deze huisarts ziet het als pure noodzaak om volgende week naar het Malieveld te gaan. Ze vindt dat de politiek nu écht eens naar de dokters moeten luisteren. "Ik hoop dat er eindelijk iemand voor ons opstaat en het gaat regelen. De zorg loopt nu spaak. Ik zou zelf geen hulpbehoevende patiënt willen zijn."

Week 49

Patiënt belt: Het UWV heeft de uitkering afgewezen. Kunt u een bezwaarschrift schrijven? De prognose was niet duidelijk in de ogen van het UWV. 'Man, 60 jaar, buschauffeur: dementieel, dwaalt op straat, en weet de weg naar huis niet meer.'

Herkeuringen voor een rijbewijs, medische verklaringen voor de annuleringsverzekering van vakanties, handtekeningen voor medische handelingen in de ouderenzorg, brieven aan gemeenten voor voorzieningen die blinde patiënten krijgen. Pors schrijft wat af. Toen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Zorg (VWS) opperde dat huisartsen de coronabewijzen wel konden maken, brak haar klomp. "Ik zit vol energie, maar loop leeg op al die onzinnige taken."

En vraag haar naar de reactie van minister Kuipers op het overplaatsen van zorg naar Duitsland. "Hij zei dat dat niet nodig is, omdat de zorg nog wel een tandje kan bijzetten. Je kunt je voorstellen hoe ik me toen voelde", zegt ze verbouwereerd.

Ja, dat zou kunnen, als er wat onzinnige zorg vanaf kan, vindt Pors. Neem de verwijsbrieven, de geldigheidsduur verschilt per zorgverzekeraar. Met als gevolg dat specialisten regelmatig om nieuwe verwijsbrieven vragen voor eenzelfde probleem. "Ik was laatst bezig met een website met alle verwijsregels. Toen ik bijna klaar was, zei het ministerie: maar alle zorgverzekeraars mogen die regels zelf bepalen. Dat soort zaken moeten gewoon uniform zijn."

Bovendien komen er steeds meer vragen vanuit de ziekenhuizen. Laatst had ze een patiënt met zouttekort. Normaliter was die opgenomen, maar nu werd ze naar huis gestuurd. "Vervolgens krijg ik een brief dat we elke dag langs moeten om natrium te meten. Dan denk ik: hallo, deze persoon had gewoon opgenomen moeten worden. Sowieso moet ik allerlei visites doen om hechtingen te verwijderen en nacontroles na ziekenhuisopnames te doen. Ik doe steeds meer werk van een ander."

Week 51

Huisarts staat met twaalf agenten in kogelvrij vest op straat: patiënt dreigt twee personen te vermoorden en wil graag opgenomen om dit te voorkomen. Crisisdienst: komt niet, want alcohol. Politie: doet niets, want psychiatrie. Huisarts: Los(t) het op.

Ze had het laatst nog: een agressieve patiënt met psychiatrische problemen sloeg voor haar neus twee botbreuken in zijn hand. Zijn begeleider weigerde te komen, omdat het een crisissituatie was. De crisisdienst verwees juist naar de begeleider. De politie kwam erbij, maar vond het eigenlijk niet haar werk, omdat het een medische situatie betrof. "Uiteindelijk heeft de politie een ambulance laten komen om deze man bij de crisisdienst af te leveren. Maar dan ben ik vier uur verder. In die tijd kan ik geen andere patiënten zien", beschrijft Pors.

Het is één van haar ergernissen: alle instanties wijzen naar elkaar. Niet vanuit onwil, maar omdat de hele zorg vastloopt. "Als huisarts kan ik geen piketpaaltjes slaan. Iedereen kan zomaar op mijn erf worden neergezet." Terwijl ook haar emmertje overloopt.

Tegelijkertijd blijven er nieuwe taken bij komen. Kunnen huisartsen niet ook de abortuspil gaan voorschrijven? Of hun uren gaan registreren? "Ik heb overal aangeklopt. Iedereen erkent onze problemen. En tóch krijgen we er nieuwe regelingen bij. We moeten stoppen met controleren en beginnen te vertrouwen", luidt haar voorstel.