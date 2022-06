Wielercommentatoren praten vaak uren vol terwijl er in de koers weinig tot niets gebeurt. Ze hebben het dan over lekker eten, voortreffelijke restaurants, fijne wijnen of kastelen langs de route, die altijd mooi in beeld worden gebracht. Geologen uit heel Europa willen nu dat spectrum aan onderwerpen uitbreiden met informatie over de landschappen van de Tour de France en het onderliggend verband met geologie: de Tour passeert immers door geologisch heel interessante en zeldzame gebieden.

Commentatoren noch renners beseffen dat ze tijdens de komende Ronde van Frankrijk over niet minder dan drie oercontinenten rijden, dat ze belangrijke vindplaatsen van dinosauriërs passeren of dat ze door een vulkaan rijden. "Veel mensen vinden informatie over de landschappen even belangrijk als een verhaal over een kasteel", zegt professor David De Vleeschouwer van de universiteit van Münster in Duitsland. "Daarom hopen we dat wielercommentatoren eens gaan kijken op onze nieuwe website, zodat ze ook die info kunnen meegeven aan de wielerliefhebber."

De aankomst van de kasseienrit in Arenberg, bijvoorbeeld, ligt op een boogscheut van Bernissart. Daar werden in de 19de eeuw de bekende Iguanodons opgegraven die nu in het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen pronken. "De gesteentes die nu de Ardennen vormen werden 300 miljoen jaar geleden afgeschraapt van een tektonische plaat die onder een oercontinent schoof", zegt David De Vleeschouwer. "Vergelijk het met een opgestroopte mouw die je over je arm schuift. Jouw arm is de onderliggende plaat, en die opgestroopte, geplooide 'mouw': dat zijn de Ardennen. 300 miljoen jaar geleden zagen de Ardennen er uit zoals de Himalaya vandaag. Maar miljoenen jaren erosie zorgden ervoor dat de scherpste kantjes er wat af zijn."

Initiatiefnemer van de Geo-Tour-de-France is professor Douwe van Hinsbergen, hoogleraar aan de Universiteit Utrecht en een enthousiaste wielerliefhebber. "Opeens realiseerde ik me: een live-uitzending van een wielerwedstrijd biedt ook een perfecte gelegenheid voor een geologische uitstap", zegt van Hinsbergen. "Veel wielrenners en veel toeschouwers zijn geïnteresseerd in de landschappen die ze tijdens de race doorkruisen. Tegelijk houden veel aardwetenschappers zelf ook van fietsen."

De geologen willen wielercommentatoren helpen met hun kennis van de landschappen en hun onderliggende geologische, maar ook paleontologische wetenswaardigheden. Om dat voor elkaar te krijgen, benaderde Van Hinsbergen collega's uit heel Europa met als doel samen een reeks blogs te schrijven over de geologie van de Ronde van Frankrijk. Eén van hen is dus de Belg David De Vleeschouwer, zelf wielerliefhebber, professor geologie aan de universiteit van Münster (Duitsland) en alumnus van de Vrije Universiteit Brussel.

Meteorietinslag

De Ronde van Frankrijk van dit jaar rijdt door de overblijfselen van drie oude continenten, langs de sporen van de meteorietinslag die het einde van het tijdperk van de dinosauriërs markeerde, door het krijtlandschap van de witte kliffen van Calais, over uitgedoofde vulkanen, en langs vele andere fascinerende geografische en geologische verschijnselen op het parcours. Tijdens de mannenrace zullen verschillende geologische fenomenen langs de route en de daarvoor verantwoordelijke processen worden toegelicht. "Wie weet dat de kasseien op de Champs Elysées gemaakt zijn van graniet uit Saudi-Arabië?", vraagt De Vleeschouwer zich af. "Echt niet te vatten voor een geoloog: er is namelijk heel veel perfect bruikbaar graniet in Frankrijk." De blogs hopen de lezers mee te nemen naar die verdwenen werelden en hun bewoners. De initiatiefnemers hopen natuurlijk dat ook de commentatoren hun info zullen delen.

De website besteedt ook aandacht aan de moderne landschappen langs de route: hoe ze zijn ontstaan, de rivieren en gletsjers die erdoorheen stromen, de aard van de bodem, en de natuurrampen zoals aardverschuivingen die zich op elk moment kunnen voordoen. Dat is de specialiteit van de fysische geografie, die zich gewoonlijk bezighoudt met perioden korter dan honderdduizenden jaren.

Wist-je-datjes

"Het publiek kan foto's delen en vragen stellen via de Twitter hashtag #GeoTdF", zegt De Vleeschouwer. "En tijdens de tour zullen we dagelijks wist-je-datjes posten via ons Twitter-account @geotdf.”

De commentaren zullen niet beperkt blijven tot de Tour de France zelf: het Twitter-account zal het hele seizoen de geologie van wielerwedstrijden over de hele wereld toelichten. Onderzoekers uit zeven landen nemen deel aan de Geo-Tour de France. Naast de Belgische link met David De Vleeschouwer (WWU Münster, Duitsland) en de Nederlandse met Douwe van Hinsbergen (Universiteit Utrecht, Nederland) zullen op de website bijdragen te vinden zijn van geologen uit Birmingham (Verenigd Koninkrijk), Montpellier en Rennes (Frankrijk), Granada (Spanje), Utah (Verenigde Staten), Amsterdam, Leiden (Nederland) en de Geological Survey van Frankrijk, Denemarken en Groenland.