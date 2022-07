Boontjes uit Afrika, veevoer uit een ander werelddeel en bestrijdingsmiddelen van duizenden kilometers verderop: het transport voor voedsel is slechter voor het klimaat dan eerder berekend.

Het transport voor de productie en consumptie van voedsel gaat met veel meer uitstoot van CO2 gepaard dan eerder gedacht. Niet alleen het overvliegen van boontjes of ananasstukjes vervuilt, ook het verschepen van zaken als kunstmest, machines en veevoer draagt bij aan de emissies. Nieuw onderzoek, deze week gepubliceerd in het tijdschrift Nature Food, laat dat zien.

Die emissies zijn 3,5 tot 7,5 maal hoger dan in eerdere schattingen. In een jaar tellen de wereldwijde 'voedselkilometers' op tot 3 miljard ton uitstoot, omgerekend naar CO2. Vooral het rijke deel van de wereld is hier verantwoordelijk voor. Daar woont slechts 12,5 procent van de mondiale bevolking, maar die inwoners zijn goed voor ongeveer de helft van de internationale voedselkilometers en de uitstoot daarvan.

De nieuwe studie maakt korte metten met de eerdere, breed gedeelde aanname dat de uitstoot door het vervoer voor eten in het niet valt bij de schade door de productie van eten zelf. Emissies door vervoer zijn eerder op 4 tot 5 procent van het totaal geschat. Maar de nu berekende 3 miljard ton uitstoot is maar liefst een vijfde deel van de algehele uitstoot door het wereldwijde voedselsysteem.

Het hele jaar avocado eten blijkt slechter dan gedacht

Deze vondst maakt de overstap naar lokaal geproduceerd voedsel urgenter om de klimaatdoelen te halen. Eenvoudig ligt het echter niet, waarschuwen de onderzoekers. Dat moet dan wel gepaard gaan met het minder eten van vlees. Anders kan de bijdrage van overschakelen naar 'lokaal' toch tegenvallen. Want vlees blijft verantwoordelijk voor ongeveer 40 procent van de totale uitstoot door het voedselsysteem, terwijl vlees relatief minder voedselkilometers aflegt. Voor fruit en groenten is dat juist omgekeerd. Die zijn goed voor een derde van de uitstoot door transport in de voedselketen. Dat komt onder meer door de koelsystemen die nodig zijn om de spullen vers te houden.

Meer lokaal eten produceren en consumeren tikt vooral aan in de rijke landen, stellen de onderzoekers. Het overvloedige aanbod, het hele jaar door, van niet aan het seizoen gebonden eten is daar een belangrijke factor in. Dat zou moeten verminderen. Het hele jaar door smullen van avocado's en aardbeien, ongeacht waar ze vandaan komen, is slechter voor het klimaat dan eerdere cijfers aangaven.

Veel bewegingen voor één stukje rood vlees

Het onderzoek laat zien hoe ingewikkeld de mondiale productie van voedsel is geworden en wat er allemaal over de wereld wordt gesleept om die mogelijk te maken. Om bijvoorbeeld een Chinees een stukje rood vlees te kunnen laten eten zijn vele bewegingen nodig. Vrachtwagens vervoeren chemicaliën zoals bestrijdingsmiddelen of kunstmest van Canada naar de VS voor de teelt van groenten en fruit. De chemicaliën gaan ook naar Brazilië, per schip, voor het groeien van sojabonen. De groenten, fruit en soja belanden op het bordje van vee in China. Intussen importeert China kolen uit Australië en Indonesië voor het verwerken van vlees. De machines daarvoor komen weer uit Duitsland.

Het is niet zo dat het schrappen van al die bewegingen per definitie tot een veel schoner voedselsysteem leidt, is uit de studie op te maken. In grote landen met veel inwoners, zoals India, China en de VS, komt relatief veel uitstoot van binnenlandse voedselkilometers. Die gaan vaker over de weg, wat relatief vuiler is dan per schip. Het overstappen naar elektrische vrachtwagens of vervoer per trein, en het verplaatsen van voedselproductie naar stedelijk gebied dichtbij, is van groot belang voor het terugdringen van de uitstoot, stelt het onderzoek.