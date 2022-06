Khaby Lame heeft danseres Charli D'Amelio van de troon gestoten als absoluut TikTok-fenomeen. De Senegalees heeft nu 142,9 miljoen volgers achter zijn naam, dat zijn er 600.000 meer dan zijn naaste concurrente. Geen paniek als zijn naam nog geen belletje doet rinkelen, u krijgt hier een korte introductie.

Dit artikel is afkomstig uit het Het Laatste Nieuws. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Lame wordt wel eens de 'Mister Bean' van sociale media genoemd omdat hij nooit wat zegt. Waar hij zich dan in onderscheidt? Wel, in zijn eigen onnavolgbare stijl rekent hij af met nutteloze lifehacks. U kent ze wel, de trucjes die bedoeld zijn om het leven simpeler te maken. Meestal hebben die echter de neiging om de zaken nodeloos ingewikkeld te maken. Van dat contrast maakt Lame handig gebruik.

Neem nu bijvoorbeeld de kerel die met zijn shirt vastzit tussen de autodeur. Hij vindt er uiteindelijk niet beter op dan het stuk textiel los te snijden met een schaar. Lame toont daarna doodgemoedereerd hoe het ook kan: de deur via het open raam langs de binnenkant openen.

Of wat dacht u van betweters die een banaan pellen door de schil volgens een bepaald patroon te snijden? Lame dient hen van antwoord door gewoon zijn handen te gebruiken. Aan het einde van elk filmpje gebaart hij naar het resultaat met open gespreide handpalmen en schudt hij meewarig zijn hoofd, alsof hij wil zeggen: 'Kijk, zo kan het dus ook'.

Dat Lame uiteindelijk de absolute nummer één zou worden, zat er al een tijd aan te komen. In de voorbije maand haalde hij drie miljoen volgers binnen, met dank aan de hashtag #KhabyToNumberOne die zijn fans voor hem gecreëerd hadden. D'Amelio verzamelde in die periode 'slechts' één miljoen volgers extra.

Lame werd geboren in Senegal. Toen hij één jaar oud was, verhuisde hij samen met zijn ouders naar de regio van Turijn. De lockdown inspireerde hem om met reacties op bestaande filmpjes grappig uit de hoek te komen. Het leven van de jonge ex-fabrieksmedewerker nam meteen een sprookjesachtige wending.

Zo verdient hij nu geld via advertenties die hij tussen zijn eigen filmpjes door aan zijn miljoenenpubliek toont. Italiaanse media schatten dat hij met zijn huidige volgersaantal tienduizenden euro's per post kan verdienen.

Vorig jaar werd Lame als speciale gast uitgenodigd op het Filmfestival van Venetië. Intussen tekende hij ook een langlopende deal met luxemerk Hugo Boss. Het geheim van zijn succes? "Het heel simpel houden", vertelde Lame aan CNN. "Het handgebaar is er bij toeval gekomen, maar zwijgen deed ik bewust. Ik wilde zo veel mogelijk mensen bereiken en dat lukt het best door niets te zeggen."

De roem bracht hem intussen ook in contact met bekende voetballers en acteurs. Als grote Juventus-fan maakte hij al filmpjes met Alessandro Del Piero en Paulo Dybala. Het blijft zijn grote droom om ooit een film met Will Smith te maken, maar dan moet hij eerst een Italiaans paspoort op de kop zien te tikken.

Staatsburgerschap in Italië verkrijgen is een bijzonder ingewikkeld en bureaucratisch proces, zelfs voor migranten die al vrijwel hun hele leven in het land wonen. "Pas nu ik beroemd ben, interesseert mijn staatsburgerschap mensen. Hiervoor kon het niemand iets schelen. Als anderen geïnspireerd raken door mijn verhaal, dan zou ik daar blij mee zijn. Ik ben een gelukzak", besluit Lame.