Nederland werd woensdag Europees kampioen bridge, een primeur. Een vergrijsde sport in de verdrukking, maar het leven van Joris van Lankveld (33) is glitter en glamour.

Dit artikel is afkomstig uit het Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

In Nederland mag bridge het imago hebben van een bezigheid voor ouderen die met de rollators in de gang elkaar treffen voor een kaartspelletje in het buurthuis. Maar in het leven van Joris van Lankveld is het een denksport die hij vaak in een sfeer van glitter en glamour beoefent. Van Lankveld is professioneel speler in Amerika, net als de andere spelers van het Nederlandse team. Daar worden ze ingehuurd door steenrijke bridgefanaten - meestal miljardairs - om toernooien met hen te spelen. "Je komt op luxe plekken, in Dallas, San Diego, Phoenix, Washington, noem maar op…"

En dat is lucratief. Hoeveel Van Lankveld, opgeleid bedrijfskundige, ermee verdient? "Laat ik zeggen dat het ver boven modaal is", zegt de 33-jarige Amsterdammer, opgegroeid in Midden-Beemster. "In november zat ik nog aan een tafel met Bill Gates. Hij had natuurlijk een heftig jaar achter de rug met zijn scheiding. Dat was hem ook wel aan te zien."

Een van de hoogste gemiddelde scores ooit

Spelen in het Nederlands team doen ze voor de eer. De mannen werden in 1993 en 2011 wereldkampioen, maar sleepten nog nooit de Europese titel in de wacht. Dat lukte woensdag op het Portugese eiland Madeira wel. Nederland haalde met een gemiddelde van 14,14 punt per wedstrijd een van de hoogste scores ooit in het bridge. Dagelijks werden gedurende elf dagen drie partijen van twee uur en twintig minuten gespeeld.

De bloedstollende slotdag, waarin de beslissing moest vallen in de strijd met rivaal Zwitserland, werd ontsierd door een wespenaanval. Een groep agressieve wespen drong plotseling de speelzaal binnen. Een Italiaanse en een Duitse bridger werden twee keer gestoken; een moest behandeld worden vanwege een allergie. Het leidde tot grote consternatie en concentratieverlies. Het EK moest worden afgemaakt in een andere zaal.

Van Lankveld is de jongste van het Nederland team, dat verder bestond uit Louk Verhees, Berend van den Bos, Simon de Wijs, Ricco van Prooijen en Bauke Muller. Die laatste is met zestig jaar de oudste en zat in 1993 al in het team dat wereldkampioen werd. Tegenwoordig zijn alle spelers fysiek en mentaal topfit. Ze trainen veel met technologische ondersteuning.

Maar ze zijn actief in een sport met een oubollig imago, erkent ook Hans Kelder, technisch directeur van de Nederlandse Bridge Bond. Die bond kampt met teruglopend ledenaantal. Door een verlies van 17.000 leden zakte dat in coronatijd onder de 100.000. Veel verenigingen stopten. De gemiddelde leeftijd van de bondsleden steeg verder naar bijna 73 jaar.

Laagdrempelige variant

"Verreweg de meeste mensen spelen bridge vanwege het sociaal karakter. De sport kun je heel goed online spelen, de internetclub is ook flink gegroeid, maar tachtigjarigen gaan niet achter een computer zitten om kaartjes aan te klikken", vertelt Kelder. Deze week lanceerde de bond het online-leerplatform Easy Bridge. Dat moet vooral veertigplussers verleiden om de sport te leren in eigen tempo. Daarnaast is er Kwik Bridge, een vereenvoudigde, laagdrempelige variant. Kelder: "Er is nu veel te weinig aanwas van jongeren. We hebben eigenlijk een influencer van een jaar of twintig nodig."

Van Lankveld wil zich als jonkie graag inzetten voor de promotie van een sport waarin Nederland al jaren tot de wereldtop behoort. Zelf maakte hij er via zijn vader kennis mee en raakte hij er als puber aan verslingerd. "Het probleem is dat de jeugd een spelletje binnen een minuut wil leren. Bridge kost echt meer tijd. Het is een denksport", zegt Van Lankveld. Hij schetst het als 'een kruising van het analytische van schaken en het psychologische van poker'. "Mij fascineert het al jaren. Jammer dat het een oubollig imago heeft, want het is een heel sociale sport. Je kunt er zo veel leuke mensen door ontmoeten." Zelfs Bill Gates.