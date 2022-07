Als u dit leest is Venex Watebawa (46) alweer veilig thuis, in Oeganda. Met een koffer vol schoenen, waarvan hij een paar voor een halve euro kocht op de Meimarkt. Tilburg was drie maanden zijn ‘schuilplaats’, waar hij zich verwonderde over duinzand en gepensioneerden.

Journalist en milieurechtenactivist Venex Watebawa krijgt pretoogjes als hij terugdenkt aan zijn bezoek aan de Loonse en Drunense duinen. "Ze hadden het over de dune hills", zegt hij. Heuvels dus. Maar wat hij ziet is niet te vergelijken met de heuvels en bergen in zijn thuisland Oeganda. Toch was het een bijzondere ervaring. "Dit soort zand kennen wij niet. Als je er doorheen loopt, trekt het je steeds terug."

Venex bezocht ook de Oisterwijkse vennen. Heel mooi. "Maar niet zo groot als het Victoriameer." Daaraan ligt de miljoenstad Kampala, waar de journalist woont. "Met alle mensen die er iedere dag naartoe komen om te werken, heb je het over zes miljoen mensen."

Gearresteerd en in de cel gezet

Daarmee vergeleken is Tilburg een dwergje. Drie maanden lang mocht hij er wonen - Tilburg is een 'shelter city' (zie kader) - om even tot rust te komen, te netwerken en weg te zijn van de dreiging in zijn geboorteland. Venex is er leider bij het Water and Environment Media Networks Oeganda, een team van journalisten dat problemen op het gebied van milieu aan de kaak stelt. Zoals illegale boskap waardoor bossen verdwijnen ten koste suikerrietplantages, zegt hij.

Dat dit door de autoriteiten niet wordt gewaardeerd, merkt Venex september 2020 op een angstige manier als hij en enkele collega's van de weg worden geplukt door de politie terwijl ze op weg zijn naar een radiostation. "We werden in de cel gezet."

Na 2,5 dag komt hij op borgtocht vrij: "We mogen niet meer binnen een straal van 100 kilometer bij natuurreservaat Bugoma Central Forest Reserve komen en moeten ons sindsdien aan het eind van iedere maand melden bij de politie. Dat is tweehonderd kilometer heen en terug."

Gedurende de tijd dat hij in Nederland verblijft, neemt zijn advocaat die taak over.

Verbaasd over leeftijd vrijwilligers

Ondertussen krijgt Venex de tijd om te ontspannen. Hij dompelt zich onder in het Festival van het Levenslied. "Ik heb er twee uur in mijn eentje gedanst." Als hij dan, met alle respect, een kritiekpuntje mag geven: "Er werd veel gerookt en mensen gooien hun peuken overal weg."

Tilburg is hem goed bevallen. "Niet te luidruchtig en rustig. Daar hou ik van." De kennismaking met een ander land en andere cultuur biedt verrassende inzichten, blijkt tijdens het gesprek. "In Oeganda zijn vrijwilligers jonge mensen die na hun studie wat ervaring willen opdoen, hier werd ik opgevangen door mensen die allemaal boven de zestig zijn. Maar ze behandelden me als hun zoon, mijn beeld van gepensioneerden is er door veranderd."

Extra koffer vol schoenen mee naar huis

Ze nemen hem op sleeptouw naar Den Haag, waar hij voor het eerst de zee van dichtbij ziet, en bezoekt een kennis- en innovatiecentrum voor glastuinbouw. Ze laten asperges (lekker) en haring proeven (een mooie ervaring maar wel meteen een slokje koffie om de smaak weg te spoelen) en nemen hem 's nachts mee naar de Meimarkt. "Daar heb ik een paar schoenen gekocht voor een halve euro." Terug naar Oeganda gaat een extra koffer vol schoenen mee, voor zijn vier kinderen en familie. "Schoenen zijn hier van veel betere kwaliteit."

In de koffer zit ook een bijzonder souvenir: een borstbeeld, gemaakt door twee Oekraïense vluchtelingen die hij in Tilburg leerde kennen. Hij vindt het beeld schitterend. Weer die stralende lach: "Het is net mijn jongere broer."

Niet bang om naar huis terug te gaan

Of hij nog adviezen voor 'ons' heeft? Ben zuinig op het water anders drinken we het net als in Oeganda over tien jaar alleen nog maar uit de fles, voorspelt hij. En blijf fietsen. Want dat is goed voor de toekomst van de aarde. Bang om terug te keren naar Oeganda is hij niet.

"Ik heb afgelopen maanden de tijd gehad om na te denken over mijn terugkeer. We moeten Oeganda veranderen: meer vrijheid en democratie en een betere leefomgeving. Van die verandering wil ik deel uitmaken."

Shelter City

Tilburg is sinds 2016 een van de dertien Shelter City steden in Nederland.

Ze bieden tijdelijk onderdak aan bijvoorbeeld journalisten, advocaten en mensenrechteractivisten om even op adem te komen omdat ze door hun werk in eigen land gevaar lopen. Tilburg ontving al gasten uit Zuid-Soedan, Thailand, Soedan, Nepal en Zimbabwe.

Via non-profit organisatie Justice and Peace - dat jaarlijks zo'n tweehonderd aanmeldingen krijgt van gasten die drie maanden in een van de steden willen verblijven - komen ze in Tilburg terecht. De organisatie werkt hiervoor nauw samen met ambassades wereldwijd. Gasten worden uitgebreid gescreend om te voorkomen dat ze oneigenlijk gebruikmaken van het aanbod.