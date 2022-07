Typhoon raast weer. Door corona en depressies met zelfmoordgedachten stond de Zwollenaar lang stil. Zijn nieuwe tour gaat over zijn wederopstanding. 'Van donker naar licht.' De artiest zocht vernieuwing en stopte de samenwerking met producer Dries Bijlsma uit Zwolle, met wie hij zijn grote hits schreef.

Typhoon is terug, als een supernova in donker zaallicht. Al met al toerde hij vier jaar lang niet. Typhoon kreeg burn-outs en depressies. Toen in die duisternis eindelijk wat licht scheen, brak ineens corona uit.

"Soms dacht ik dat ik nooit meer wilde optreden. Soms dacht ik dat ik niets meer waard was. Soms dacht ik dat ik er beter niet kon zijn.'' Niets van dat alles bleek waar. "Ik ging, de afgelopen jaren, van de duisternis naar het licht. Zo verloopt het verhaal in mijn show ook.''

En in dit interview.

Duisternis

Ongeveer een jaar voor corona kwam Typhoon totaal stil te liggen. Uitgeteld. Zijn leven zag er ongeveer zo uit: wakker worden, autorijden, radioshow, autorijden, tv-show, autorijden, optreden, autorijden, slapen. Eenmaal weer wakker, begon vaak hetzelfde liedje. "Ik werkte op reserves van mijn reserves. Ik kreeg pijntjes en paniekaanvallen. Dat zijn al lijflijke signaalfuncties: houd rust! Wie niet luistert, krijgt een shut down - burn-out en depressies - en dat kreeg ik.''

Oververmoeid, overwerkt. "Ik kon niets, voelde mij waardeloos en dacht dat dat nooit meer zou veranderen. Dat bracht mij op donkere plaatsen waar ik nooit geweest was. Ik stond op het punt van er niet meer willen zijn. Want als dit niet meer veranderde... Ik zag geen toegevoegde waarde meer van mijzelf. Zelfs niet voor vrienden en familie. Je denkt zelfs dat het voor hen beter is als je weg bent. Daarbij was ik intens moe en dacht ik: laat die slaap maar voor eeuwig zijn.''

Had hij zelfmoordgedachten? "Ja, daar wil ik eerlijk over zijn. Ik schrok van die gedachten. Ik ben zo blij dat iets in mij het wilde keren.''

Licht

Bij het pareren van zijn zwartste gedachten, hielp het geloof. "'God SOS', schreef ik in een boekje. Met hem en mensen - vrienden, familie en therapie - kwam ik erbovenop. Ik leerde te ontspannen en relativeren.''

Eenmaal ietsjes opgekrabbeld brak corona uit. "Eigenlijk had de hele wereld toen een burn-out. Extra rust die welkom was voor mij. Alleen was die te lang. Ik was al langer weer klaar voor optredens, terwijl het niet kon. Die joy live weer ervaren geeft mij vleugels en vers levensgeluk.''

"Mijn huidige show is een blauwdruk van mijn reis naar vrede, van donker naar licht. Ik neem alles daartussenin mee. Ik hoop dat bezoekers geraakt zijn door de eerlijkheid. Op burn-outs en depressies rusten taboes, die wil ik slechten.''

The Beatles of anno 2022 Boudewijn de Groot... Ze besloten ooit niet meer op te treden en alleen platen te maken. "En eerlijk: soms dacht ik dus ook dat ik optreden niet nodig had. Misschien ingegeven door angst, omdat daar mijn donkerte begon. Ik ben erachter gekomen dat optreden zuurstof is. Ik vind het zo mooi soms bijna een hulpbron te zijn als band. Je ziet hele groepen niet meer naar het podium kijken, maar naar elkaar. Dat geeft mij energie.''

Topsport

Hij doet soms weer vijf shows in de week; rent, springt en stagedivet zelfs. Zit er ergens nog angst dat het tourschema hem opnieuw sinister stemt.

"Nee want ik zorg nu goed voor mijzelf. Waar zit de actie, maar ook: waar zit de rust. Dat laatste plan ik heel bewust in, zodat die batterij aan de lader kan. Dat is de truc. Tegenover een intense week moet een minder intense week staan en gelukkig komt er straks een vakantie aan.''

Het is als topsport, schetst-ie. "Je moet fit aan de start verschijnen. Ik sport tegenwoordig veel, heb een personal trainer. Voor deze concertreeks deed ik bovendien twaalf keer Vrienden van Amstel. Want je kan trainen wat je wil, je moet wedstrijdritme opdoen. Een betere voorbereiding was er niet.''

Vernieuwing

Wie Typhoon goed kent, valt op dat zijn band vernieuwd is. Gitarist Dries Bijlsma speelt er bijvoorbeeld niet langer in. Hij en Typhoon waren muzikale bloedbroeders. "Het klopt dat we nu niet samenwerken.'' Bijlsma was niet zomaar een bandlid, hij produceerde met Typhoon zijn grootste hits, zoals Zandloper, Surfen en Hemel Valt. Gemakkelijk was het uit elkaar gaan niet, Typhoon belt na het interview op, om de moeilijke stap opnieuw te verduidelijken.

"Na bijna twintig jaar zocht ik vernieuwing. Ook in bandbezetting, het houdt je fris. Iemand als Miles Davis deed niet anders. Je moet samen nummers maken als je samen urgentie voelt een verhaal te vertellen, niet omdat je de afspraak maakte om samen muziek te maken. Die urgentie hadden Dries en ik even niet meer samen, wie weet in de toekomst weer wel. Dat uit elkaar gaan is niet altijd makkelijk, maar wel goed. Dries weet dat hij altijd bij mij kan aankloppen, en ik kan dat bij hem.''