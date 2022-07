Steeds vaker wordt via crowdfunding de uitvaart van jonge overledenen betaald. De oorzaak? Het ontbreken van een uitvaartverzekering voor de overledene én niet genoeg geld op de spaarrekening om een afscheid te bekostigen.

Ze waren hele goede vrienden; de Helmondse Maurits Kolkman (23) en Paul Classen uit Hilversum (23). Doordat ze bij dezelfde studentenvereniging en jaarclub zaten, zagen ze elkaar zeker drie keer per week. Tot Paul ging hiken in Amerika en op de dag dat hij terug zou vliegen (29 mei) sloeg tijdens een ochtendwandeling het noodlot toe; bij een klif verloor hij zijn bewustzijn en viel naar beneden.

"Het is allemaal heel bizar," zegt Kolkman. Want doordat Paul geen uitvaartverzekering heeft, moeten zijn nabestaanden zelf opdraaien voor de hoge kosten van repatriëring én afscheid. Daarom hebben twee van zijn vrienden een digitale inzameling opgezet. "Binnen nog geen 24 uur hebben we al meer dan 30.000 euro opgehaald," zegt Kolkman. "De bedragen die je neer moet leggen, zijn absurd. Dit is het minste wat we voor zijn ouders kunnen doen."

Het is niet de enige (vrienden)groep die recentelijk een crowdfunding heeft opgezet om de kosten van een uitvaart voor een jonge dierbare te dekken. Hetzelfde deden onder anderen de nabestaanden van de verongelukte negentienjarige Jamilla Flohr (20.420 euro) uit Oeffelt, van een vijftienjarige jongen uit Willemstad die deze maand een einde aan zijn leven maakte (11.345 euro) , de buren van de moeder van de vermoorde vierjarige Belgische Dean Verberckmoes (15.000 euro in januari), een tante van de in Albasserdam doodgeschoten zestienjarige Ann-Sofie Pors (18.142 euro) en nabestaanden van een 27-jarige man uit West-Brabant die zelf voor zijn einde koos (8.715 euro).

Ook inzamelen voor ouderen

Deze jonge overledenen vallen op, maar niet alleen voor de begrafenis van jonge doden wordt geld ingezameld; op websites als www.gofundme.com is er een aparte categorie voor al dit soort geldwervingsacties en een groot deel daarvan is bestemd voor ouderen.

Het onderstreept het belang van een uitvaartverzekering in de ogen van Ria Luichies van DELA Nederland. "Een uitvaart is een hele grote kostenpost," zegt zij. "De gemiddelde crematie kost ongeveer 7500 euro, de gemiddelde begrafenis zo'n 9500 euro. De meeste mensen hebben zo'n bedrag niet zomaar achter de hand. Het is supervervelend als je nabestaanden in zo'n situatie belanden."

Niet over de dood nadenken

De dood klinkt voor de meeste jongeren als ver weg. Luichies: "Ik snap echt dat je liever niet over de dood nadenkt als je zo jong bent. Maar iemand verliezen is al zo verdrietig, dus dan moet je niet hebben dat je je ook nog zorgen moet maken over de kosten van een mooi en waardig afscheid." De hoogte van de premie is afhankelijk van de leeftijd. "Mijn dochter van 21 zou voor ruim vijf euro per maand een basisuitvaartverzekering kunnen afsluiten.''

Volgens Karin Radstaak van het financieel adviesinstituut Nibud heeft die stap zeker zin 'als je nu al weet dat je de kosten van een eventuele uitvaart niet uit eigen zak kan betalen'. Het Nibud raadt dat dan ook altijd aan.

Anders oplossen

Een wijze raad, weet de Mierlose uitvaartverzorger Edwin van de Kerkhof uit ervaring: "Veel jongeren hebben dat geld ook niet voor hun nabestaanden klaarliggen, waardoor zij met de kosten komen te zitten. Het is belangrijk dat je de financiële consequenties van een overlijden kent, maar ook kan accepteren. Als je het namelijk niet kan bekostigen, gaan uitvaartondernemers niet zo makkelijk met jou in zee. Dat klinkt heel crue, maar dan moet je het anders oplossen.''

Met crowdfunding dus bijvoorbeeld, al is aankloppen bij de gemeente voor een gemeentelijke uitvaart ook nog een optie. "De regels zijn wel per gemeente verschillend. Als je het hen laat regelen, wordt dat gedaan met gemeenschapsgeld. Er zijn gemeentes die wat coulanter zijn, maar je hebt er ook die heel erg op hun centen zijn en een minimale uitvaart regelen. In sommige gevallen mogen nabestaanden er dan niet eens bij aanwezig zijn.''

De hele gang van zaken heeft Maurits Kolkman aan het denken gezet. "Ik weet niet eens of ik wel een uitvaartverzekering heb'', vertelt de Helmonder. "Je weet nooit wat je kan overkomen. Paul had dit natuurlijk ook niet verwacht. Hij was ook nog hartstikke jong. Nu ik zie wat voor kosten erbij komen kijken, denk ik er wel over na om zo'n verzekering af te sluiten.''

In natura of een geldbedrag

Wie een uitvaartverzekering heeft afgesloten, is helemaal of grotendeels verzekerd voor zijn of haar afscheid. Dat verzekeren kan op twee manieren. Via een naturaverzekering is een pakket diensten geregeld variërend van de uitvaartverzorging, kist, afscheidsbijeenkomst en de crematie of begrafenis. Vaak zit er ook een vrij besteedbaar bedrag in waarmee bijvoorbeeld een 'koffietafel' betaald kan worden. Naast de naturaverzekering bestaat een kapitaalverzekering, die na het overlijden een bepaald geldbedrag uitkeert waarvan nabestaanden de uitvaart zelf kunnen regelen.