De lift aan de entreezijde van Station Nijmegen is al weken buiten werking. Vervelend, voor wie even geen zin heeft in traplopen of met zware koffers naar het vliegveld reist. Jasmijn van der Ploeg (33) kan door de defecte lift alleen met kunst- en vliegwerk naar haar werk.

Dit artikel is afkomstig uit de Gelderlander. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Het is eind mei van dit jaar. Jasmijn van der Ploeg (33) heeft haar dagelijkse treinreis van Arnhem naar Nijmegen er bijna op zitten. Nog één keer met haar rolstoel de lift in op Station Nijmegen en ze staat in de stationshal. Business as usual.

Dan ziet ze een sticker op de liftknop: defect. Links en rechts van de lift leiden enkel (rol)trappen de reizigers naar boven. Op dat moment beseft Jasmijn: ik zit vast. Ook NS-personeel kan haar niet naar boven helpen. Er zit maar één ding op, krijgt ze te horen: doorreizen naar station Goffert om vanaf daar haar weg te vervolgen.

Onveilig in het donker

Zo komt de Nijmeegse nu al drie weken thuis vanaf het provinciehuis in Arnhem, waar ze werkt. "Ik woon in Hatert, relatief dichtbij. Vanaf Station Goffert rijd ik een half uur naar huis in mijn rolstoel, waar ik op Station Nijmegen de bus zou pakken."

Dat is in de zomer goed te doen, een incidentele regenbui neemt ze op de koop toe. "Maar wanneer het straks donker wordt en ik in de schemering en het donker naar huis moet, verandert de zaak. Ik sta niet te springen om in het donker door de Weg door Jonkerbos te rijden."

Onzekerheid het vervelendst

Van der Ploeg heeft goede hoop dat het zover niet komt, maar is zichtbaar gefrustreerd. "Dat zo'n lift een keer kapot gaat kan natuurlijk gebeuren", zegt ze. "Dat het vervolgens weken tot maanden duurt voordat-ie wordt gemaakt, daar vind ik al wat van. Maar dat er totaal niet wordt gecommuniceerd wanneer er wordt gerepareerd, dát vind ik het vervelendst."

NS en ProRail lieten vorige week al weten nog geen idee te hebben wanneer de lift weer in gebruik kan worden genomen. Dat heeft er volgens de bedrijven mee te maken dat een cruciaal onderdeel niet kan worden geleverd.

"Waar we voorheen onderdelen binnen een paar dagen hadden, duurt dat nu weken en soms maanden. Daarnaast hebben we te maken met personeelstekorten bij revisiebedrijven van onderdelen", zeggen beide bedrijven in een gezamenlijk bericht. Ook toenemend vandalisme is volgens NS en ProRail een probleem.

Van der Ploeg reageert er cynisch op: "Als de koningin haar enkel zou breken en de lift in Nijmegen nodig had, was dat ding binnen een dag gemaakt. Dat weet ik zeker."

NS taxi maakt flexibiliteit onmogelijk

Van der Ploeg hecht aan volledig zelfstandig reizen. Daarom pakt ze ook altijd een sprinter. "Daar kan ik zelf in- en uitrijden. Bij een intercitytrein lukt dat alleen met assistentie en daar maak ik liever geen gebruik van. Ik wil in het ov hetzelfde kunnen als ieder ander."

Het is ook een van de redenen waarom Van der Ploeg de tussenoplossing die NS biedt voor de kapotte lift - want die is er wel degelijk - links laat liggen. Wie afhankelijk is van de lift, kan via de NS een taxi bestellen die van het dichtstbijzijnde station naar het station van bestemming rijdt.

Het is een oplossing, geeft Van der Ploeg toe. "Maar die taxi komt er pas als ik hem boek, op een specifiek tijdstip. Wanneer daarna blijkt dat je langer op je werk moet blijven, of juist korter, kom je in de knel en ben je niet meer flexibel. Bovendien ben je dan ook weer afhankelijk van anderen en dat wil ik juist niet."

Hoe kan het beter?

Naast de ingevlogen taxi's ligt er geen panklare oplossing voor het probleem, benadrukken NS en ProRail. Van der Ploeg denkt daar anders over. "Als tussenoplossing zou je de treinen op perron 1 of 35 kunnen laten binnenrijden, of een deel ervan. Het is een maatregel die de dienstregeling behoorlijk in de war gooit, maar het kán wel."

Daarnaast pleit Van der Ploeg voor een helling, zoals die er nu al is om op spoor 3 en 4 te komen. "Die zou je dan kunnen aanleggen ter vervanging van de trap ter hoogte van de Starbucks."

De trein links laten liggen, is in ieder geval geen optie voor de Nijmeegse. "De busverbinding tussen Nijmegen en Arnhem voert je langs de toeristische route, via Bemmel en Elst. Dan ben je voor een enkeltje een uur kwijt."