Leiders van Oost-Afrikaanse landen sturen een troepenmacht naar de Democratische Republiek Congo (DRC). Dat hebben zij maandag besloten. De regionale strijdmacht moet een einde maken aan een uit de hand gelopen conflict tussen DRC en Rwanda.

Wat is er aan de hand?

Sinds rebellen vorige week maandag de Congolese grensstad Bunagana innamen, lopen de spanningen tussen Rwanda en DRC hoog op. De rebellen, die zichzelf 'Mouvement du 23 mars' of 'M23' noemen, worden volgens DRC gesteund door Rwanda. Daarom zien zij de bezetting van Bunagana feitelijk als een Rwandese invasie. In maart vielen de rebellen al twee Congolese legerposten op de grens met Oeganda en Rwanda aan.

Als reactie op de bezetting van Bunagana werden vorige week woensdag tijdens een 'anti-Rwanda'-demonstratie in Goma, een andere grensstad, meerdere Rwandese winkels geplunderd. Twee dagen later werd een Congolese soldaat net over de grens in Rwanda doodgeschoten nadat hij met een automatisch wapen had geschoten op veiligheidspersoneel en burgers. Twee politieagenten raakten bij de aanval gewond. Als Rwanda oorlog wil, zal het oorlog krijgen, zei een woordvoerder van de militair gouverneur van de Congolese provincie Noord-Kivu vorige week woensdag nog ten overstaan van duizenden demonstranten.

Waarom bemoeien buurlanden zich nu met het conflict?

De leiders van omringende landen zijn bang dat er een oorlog uitbreekt tussen Rwanda en DRC, waardoor honderdduizenden mensen ontheemd zouden raken.

"Problemen als de crisis in Congo treffen de regio", stelt de Oegandese president Museveni op Twitter. "We moeten aandringen op samenwerking, want deze mensen hebben veel geleden." Volgens de VN zijn er door recente gevechten tussen de M23-rebellen en de Congolese overheid al 72.000 mensen ontheemd. Zij vluchtten de grens over, Oeganda in.

Om het conflict op te lossen, riep de Keniaanse president Uhuru Kenyatta de leiders van zeven Oost-Afrikaanse landen bij elkaar. DRC gaat ermee akkoord dat de buurlanden een gezamenlijke troepenmacht sturen, mits die 'geen elementen van het Rwandese leger bevat'. De militairen zullen volgens Kenyatta nauw samenwerken met de VN-missie die al in het gebied actief is.

Het is dus al langer onrustig tussen Rwanda en DRC?

Het conflict dat nu oplaait in het oosten van DRC is al decennia oud. Sinds de jaren negentig wordt er regelmatig gevochten in het oosten van DRC - inmiddels zouden er in het gebied meer dan 120 militante groepen actief zijn.

Volgens Rwanda steunen de Congolezen de FDLR, een van de milities die is opgericht door de etnische Hutu's die Rwanda ontvluchtten na de genocide van 1994. Meer dan 800 duizend Tutsi's en gematigde Hutu's werden tijdens die genocide vermoord door Hutu-extremisten.

Op hun beurt zeggen de Congolezen dat Rwanda de M23-rebellen steunt, aangezien de groep goeddeels uit leden van de Congolese Tutsi-gemeenschap bestaat. Zij zeggen op te komen voor de rechten van hun bevolkingsgroep in het oosten van Congo.

In 2012 kwam M23 ook al in het nieuws, toen de rebellen voor korte tijd Goma innamen. Een gezamenlijk offensief van het Congolese leger en VN-troepen maakte daar een einde aan. Zowel DRC als Rwanda ontkent de beschuldigingen.

Waarom is dat gebied van belang voor de strijdende partijen?

Er zit een grote hoeveelheid mineralen en metalen in de bodem - DRC is een van de meest grondstofrijke landen ter wereld. Het delven van en handelen in onder meer goud, coltan en kobalt maakt de rebellengroepen schatrijk.

Volgens de Congolese president Tshisekedi is dat ook precies de reden dat Rwanda de rebellen daar steunt. Hij stelt dat de Rwandezen zo indirect het gebied bezetten voor eigen exploitatie en winst. "Dit is een economische oorlog die deel uitmaakt van de strijd om hulpbronnen," zei hij, "uitgevochten door de terroristische bendes van Rwanda."

Wat zijn coltan en kobalt ook alweer?

Kobalt is een zeldzaam metaal en coltan is een erts dat tantaal bevat. Die twee grondstoffen zijn onmisbaar voor batterijen van elektrische auto's, windmolens en mobiele telefoons - de vraag naar die grondstoffen blijft dus toenemen. De winning van zowel kobalt als coltan zijn talloze keren in verband gebracht met onder meer mensenrechtenschendingen en gewapende conflicten.