Zara Philip (16) was 'supersterk' na het overlijden van haar moeder, bouwde als vrolijke tiener een rijk sociaal leven op in Vlaardingen en haalde goede resultaten op het vwo. Hoe geliefd ze was in de stad blijkt wel uit de nog steeds groeiende bloemenzee. Ze verongelukte daar vrijdagavond, op de nieuwe scooter waar ze zo trots op was.

Een goede bekende van de zestienjarige Zara breekt als ze op haar telefoon een filmpje toont van de door tweehonderd mensen bezochte herdenkingsbijeenkomst langs de Holysingel in Vlaardingen maandagavond. "Zara was zo'n schatje", zegt ze terwijl ze haar tranen wegveegt.

De tiener wil liever niet met haar naam in de media, maar wél graag vertellen wat voor prachtig meisje Vlaardingen volgens haar is ontvallen door het heftige verkeersongeluk van vrijdagavond op de Holysingel. Ze komt sinds zaterdag vaak langs bij de nog altijd groeiende bloemenzee naast de plek des onheils, waar het continu een komen en gaan is van mensen die de zestienjarige Zara herdenken.

Ze leerde Zara een kleine drie jaar geleden kennen. "Ik heb haar nooit een keer níet zien lachen. Ze was gewoon altijd blij en vrolijk, wat er ook aan de hand was. Het liefste meisje ooit. De eerste keer dat ik haar zag, was het helemaal niet raar en meteen heel gezellig. Ze was wel de laatste persoon die moeite had met contact maken."

Een uitspraak van iemand tijdens de bijeenkomst een avond eerder maakte volgens haar indruk op alle aanwezigen. "Dat er honderd mensen stonden te treuren, en er één persoon blij was: haar moeder."

Trots op scooter

Zara woonde voorheen voornamelijk bij haar moeder elders in het land, tot die een jaar of zeven geleden overleed, zo vertelt een goede bekende van de familie. "Ik stond ervan te kijken hoe goed Zara het daarna deed, ze was supersterk. Daar heb ik enorm respect voor, na al die ellende. Ineens ging ze volledig bij haar vader in Vlaardingen wonen, op wie ze heel erg trots was."

De leerling van 4 vwo op het Groen van Prinstererlyceum haalde volgens hem goede schoolresultaten. Hij omschrijft Zara als een 'heel vrolijke teenager'. "Ze werkte eerst bij de supermarkt en nu bij een pizzeria. Verdiende haar centjes. Ze kreeg een vriendje en wilde heel graag een scooter. Haalde haar rijbewijs en reed netjes, dat ging allemaal goed. Ze was helemaal trots toen ze haar scooter kreeg van opa, de vader van haar overleden moeder."

'Domme beslissing'

Zara's nieuwe scooter kwam vrijdagavond hard in botsing met een 24-jarige motorrijder uit Papendrecht, die zonder rijbewijs over de Holysingel reed. Volgens getuigen waren hij en een negentienjarige Audi-rijder verwikkeld in een 'wedstrijdje', toen de motor botste op de scooter van Zara die de weg overstak. Zij overleed maandagavond aan haar verwondingen, een zeventienjarige collega die achterop zat raakte ook gewond. Zij werd dinsdag ontslagen uit het ziekenhuis.

Bij de gedenkplek komt dinsdagmiddag een buurtbewoner met tranen in zijn ogen aan. Hij zag de botsing vrijdagavond plaatsvinden, toen hij met zijn zestienjarige zoon de hond uitliet. Nadat hij 's ochtends het bericht las dat Zara was overleden en hij door het condoleanceregister scrollde, brak hij emotioneel. "Ik zat al te wachten op deze emoties, dit doet me heel erg veel. Ik heb twee kids, van 16 en achttien jaar oud. Ik heb vrijdag snel 112 gebeld, maar voelde me zo machteloos toen ik bij ze aankwam."

Een grote ravage op de Holysingel in Vlaardingen afgelopen vrijdagavond. Bij de botsing tussen de motor en scooter kwam de zestienjarige Zara om het leven. Een grote ravage op de Holysingel in Vlaardingen afgelopen vrijdagavond. Bij de botsing tussen de motor en scooter kwam de zestienjarige Zara om het leven. Foto: MediaTV

Volgens hem heeft de motorrijder een 'domme beslissing' genomen door zonder rijbewijs op een motor te stappen. "Maar het gaat me wel te ver dat mensen hem online allemaal dood wensen. Ja, hij heeft een onaanvaardbaar risico genomen, maar was dit vooraf ook niet bewust van plan."

De bloemen, kaarten, foto's, kaarsjes en knuffels langs de Holysingel blijven de rest van de week nog liggen. Zondagavond moet daar een laatste groots openbaar eerbetoon aan Zara plaatsvinden.