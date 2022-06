Migranten worden aan hun lot overgelaten in Libische detentiecentra en dat is mede de schuld van de EU, zegt Artsen zonder Grenzen. De hulporganisatie roept de EU op strengere voorwaarden te stellen aan de financiering van de Libische kustwacht.

Dit artikel is afkomstig uit de Volkskrant. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Drie jaar lang zat de 38-jarige Eritreeër John vast in Libië. Hij werd van het ene naar het andere detentiecentrum verplaatst, zag vrienden verdrinken bij mislukte pogingen om de Middellandse Zee over te steken en stierf er bijna aan tuberculose. In november 2020 slaagde John er eindelijk in om Lampedusa te bereiken. "Als vluchtelingen proberen de zee over te steken dan is dat omdat ze wanhopig zijn. Ik was wanhopig."

Nu is John veilig en heeft hij een baan in België, maar de verloren jaren in Libië kan hij niet inhalen. Ook knaagt schuldgevoel, dat zoveel vrienden stierven of nog vastzitten in Libië, zo vertelde hij aan Artsen zonder Grenzen, (AzG) dat maandag het rapport 'Out of Libya' naar buiten bracht over mensonterende omstandigheden voor migranten in Libische detentiecentra. Een opvallende kritisch rapport voor de medische hulporganisatie die er prat op gaat politiek neutraal te opereren. In Libië moest de organisatie de afgelopen jaren zeer omzichtig manoeuvreren om de - steeds wisselende - autoriteiten niet voor het hoofd te stoten.

Geen uitweg

Nu luidt AzG de noodklok omdat het geen uitweg ziet voor de slachtoffers in de Libische detentiecentra en daarbuiten. In Libië verblijven naar schatting 600 duizend migranten, vooral uit sub-Sahara-Afrika, die daar kwamen voor seizoenswerk maar vaak in handen vielen van mensensmokkelaars. Ernstig zieke migranten en vluchtelingen die de artsenorganisatie in de detentiecentra onder ogen krijgt, kunnen niet worden geholpen omdat zij niet op legale wijze weg Libië uitkomen. De enige uitweg is via de VN-organisaties UNHCR en IOM, maar die kampen met bureaucratische belemmeringen en door corona gingen deze vluchtroutes vrijwel op slot. Daarnaast bieden Europese lidstaten veel te weinig plekken aan voor het 'hervestigen' van erkende oorlogsvluchtelingen via de UNHCR.

Volgens Artsen zonder Grenzen is de Europese Unie medeverantwoordelijk voor de mensonterende omstandigheden waarin migranten in Libische detentiecentra verkeren. De EU financiert immers de Libische kustwacht, die migranten op zee tegenhoudt en naar de detentiecentra brengt.

Daar worden ze geslagen, vastgebonden, gemarteld, seksueel misbruikt en tot onbetaalde arbeid of prostitutie gedwongen, zo bleek al uit eerdere rapporten. Familie in het land van herkomst wordt geconfronteerd met de martelingen en zo onder druk gezet om losgeld te betalen. In 2017 gingen beelden van de Amerikaanse tv-zender CNN de wereld over waarin Afrikaanse migranten per opbod werden verkocht als 'werkslaven'.

Mensenrechtenschendingen

Europarlementariër Tineke Strik (GroenLinks) vindt dat de Europese Commissie de steun aan Libië moet heroverwegen. "Het is ongelooflijk dat de Europese Commissie gewoon op deze weg doorgaat en zich niets aantrekt van de impact van het antimigratiebeleid op het welzijn van migranten in Libië. Het is niet alleen dat de Commissie wegkijkt, maar ze faciliteert de mensenrechtenschendingen in Libië met deze gelden." Ze vindt dat dit komende donderdag op de agenda moet staan op de Europese top van regeringsleiders.

De Europese steun aan de Libische kustwacht kwam tot stand nadat in 2016 een recordaantal van 181 duizend migranten de oversteek van Libië naar Italië had gemaakt. Om die stroom te stoppen, kreeg de Libische kustwacht schepen, materieel en training van Italië en de EU.

Mensenrechtenorganisaties hebben de Europese steun aan Libië van meet af aan bekritiseerd omdat Libië geen 'veilig land' zou zijn waar migranten die op zee worden gered naartoe kunnen worden teruggebracht. Bovendien zou de door de EU gefinancierde kustwacht in sommige delen van het land worden geleid door dezelfde milities die zich schuldig maken aan mensensmokkel en de gewraakte prakijken in de detentiecentra.

"De situatie in Libië is zo slecht dat migranten, die helemaal niet naar Europa wilden komen, maar gewoon in Libië wilden werken, op een bootje stappen en verdrinken", zegt Jérôme Tubiana, een van de onderzoekers van Artsen zonder Grenzen. Ondanks beloften van de Libische autoriteiten om de omstandigheden in detentie te verbeteren, is er volgens de onderzoekers niets veranderd. Het aantal 'officiële' detentiecentra rond Tripoli is teruggebracht tot vier, maar daarbuiten zijn talloze onofficiële centra waar migranten worden mishandeld en uitgebuit.

Hulporganisaties, die vaak door de EU worden gesubsidieerd, worstelen met hun rol in Libië omdat ze met hun hulp niet willen bijdragen aan het in stand houden van het systeem van detineren van migranten, wier enige misdaad is dat zij 'illegaal' op zoek gingen naar een beter bestaan. De Italiaanse Stichting voor Juridische Studies over Migratie (ASGI) heeft vorig jaar een klacht neergelegd bij de Italiaanse rekenkamer over de besteding van Italiaans ontwikkelingsgeld via ngo's in de omstreden detentiecentra.

Contraproductief

Volgens Tubiana van Artsen zonder Grenzen is de steun van de EU aan de Libische kustwacht niet alleen in strijd met internationale mensenrechtenverdragen maar ook 'contraproductief'. "Met de steun aan milities versterk je hun machtspositie. Zij hebben geen belang bij een stabiele staat, dus daarmee blijft Libië een onveilig land, vanwaar migranten zullen blijven vluchten naar Europa." Volgens AzG moet de EU veel strengere voorwaarden stellen aan de financiële steun voor de kustwacht. Daarnaast zouden Europese lidstaten volgens de organisatie meer humanitaire visa moeten verstrekken om gestrande migranten en vluchtelingen in slechte gezondheid op een veilige manier uit Libië te helpen bevrijden.

De Eritrese John probeerde in december 2017 voor het eerst met hulp van een smokkelaar Europa te bereiken. "We zaten op het strand en zagen toe hoe 180 mensen van onze groep op een bootje stapten en schipbreuk leden. Ze werden door de kustwacht teruggebracht en riepen ons toe: "Ga niet! Het is te erg!" Ik besloot met 24 andere Eritreeërs te vluchten. De boot die ik van de smokkelaar had moeten nemen, zonk een paar dagen later. Acht mensen verdronken."