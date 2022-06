Heusden is nog wat je noemt een echt boerendorp. En daar zijn ze trots op, daar aan de rand van de Peel. Maar nu de land- en tuinbouw steeds meer terrein verliest, zijn de zorgen er ook extra groot.

Hij zag het weer tijdens de kermis, die afgelopen week werd gehouden. Op het Vorstermansplein, in de horeca eromheen. "Zeker op zo'n dagen is het dorp nog echt een eenheid", zegt André Verhoeven, voorzitter van Dorpsoverleg Heusden. "Het was druk dit jaar. De saamhorigheid en eensgezindheid zijn hier nog groot. Niet alleen met een biertje in de hand hè, ook de volgende dag, als er opgeruimd moet worden. Dan wordt er aangepakt. Dat gevoel, daar moeten we zuinig op zijn."

Rondom de boer hangen veel bedrijven die worden getroffen

'Stikstof' was tijdens die vijf kermisdagen natuurlijk een van de belangrijkste gespreksonderwerpen. Heusden ligt pal tegen de beschermde natuur van de Groote Peel en is een van die vele kleine Brabantse dorpen die hard geraakt dreigen te worden door de tsunami aan problemen die de agrarische sector overspoelt.

En dat leidt tot zorgen, grote zorgen. Wat betekent het stoppen van steeds meer boeren voor de toekomst van het dorp? Hoe gaat het nu nog agrarische gebied eruitzien bij een leegloop? Gaan de winkels en cafés in het centrum dat voelen? Komen de voorzieningen, die in kleine plattelandskernen toch al onder druk staan, nog meer in de knel?

Het matinee op de maandag van de kermis in Heusden. Het matinee op de maandag van de kermis in Heusden. Foto: DCI Media

Antwoorden zijn nog niet te geven, maar de vragen houden het dorp al wel bezig. Niet pas sinds minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) vorige week vrijdag haar stikstofplannen bekendmaakte, al veel langer. De ontwikkeling dat steeds meer boeren de staldeuren definitief sluiten, is immers al vele jaren geleden ingezet.

Vraag het aan John Mennen, die aan de Antoniusstraat een loonwerkbedrijf runt. "Alleen al door de deadline dat de stallen in Brabant aangepast moeten worden voor 1 januari 2024 hebben drie van mijn klanten gezegd: we gaan niet verbouwen, we komen er financieel niet aan uit, het houdt op."

Hij wil maar zeggen: ook zonder de 'dramatische voorstellen' van Van der Wal daalt het aantal boeren snel. "Hier rondom de Peel hebben veel boeren geen opvolger", zegt Mennen. "De stikstofcrisis versnelt alles nog eens. Als de plannen doorgaan zoals ze nu op tafel liggen, ja, dan gaan er serieuze klappen vallen."

Niet alleen bij de boeren overigens. Dat wordt weleens onderschat 'door mensen die ver van de agrarische wereld af staan', zegt Mennen. Maar het wel en wee van de boer heeft zijn weerslag op veel meer bedrijvigheid. In het groot bij voerfabrieken, slachterijen en zuivelcoöperaties, maar ook in het klein; bij allerlei lokale toeleveranciers, veeartsen, agrarisch adviseurs en transportbedrijven.

En dus loonwerkers, zoals Mennen zelf. Bewust heeft hij zijn bedrijf enkele jaren geleden al verbreed. "Je zag de problemen aankomen. De omzet in het loonbedrijf liep terug. We zijn er toen een mechanisatiebedrijf naast begonnen. Dat doet mijn zoon. Het is een tweede poot in het bedrijf, niet alleen gericht op de agrarische sector. We zijn nu heel blij dat we destijds die stap hebben gezet. Het vergroot de overlevingskansen. Al zal het spannend blijven."

'Heuze' ontwikkelde zich toen de woeste Peel werd ontgonnen

Heusden, of in de volksmond 'Heuze', was al in de middeleeuwen een gehuchtje, dat zich rond 1900 sterk ontwikkelde toen de woeste Peel werd ontgonnen. Vorig jaar was het precies honderd jaar geleden dat het dorp een zelfstandige parochiekerk kreeg, de Heilige Antonius van Padua, met een eigen pastoor.

Anno 2022 wonen er in het dorp, onderdeel van de gemeente Asten, zo'n 2500 mensen. Het is een gemeenschap die tot in haar vezels verweven is met de agrarische sector. Als zo'n belangrijke pijler onder een samenleving deels dreigt weg te vallen, dan tast dat het fundament van het dorp aan, realiseren ze zich in Heusden.

John Mennen, loonwerker in Asten-Heusden. John Mennen, loonwerker in Asten-Heusden. Foto: DCI Media

Dinsdagavond werd in de gemeenteraad unaniem een motie van de CDA-fractie gesteund, waarin de ongerustheid over de toekomst van de talrijke familiebedrijven én het buitengebied werd verwoord. John Bankers, CDA-wethouder in Asten, deelt die zorgen. "Je ziet dat agrarische ondernemers klem komen te zitten tussen allerlei wet- en regelgeving; over stikstof, het beregeningsverbod in de Peel, nitraatrichtlijnen (voor de kwaliteit van water, red.) en zeker ook de stalaanpassingen. Als ondernemers per 1 januari 2024 hun stallen in orde willen hebben, moeten ze dit jaar een vergunningsaanvraag indienen. Maar wat moet je aanvragen als de onzekerheid zo groot is? Als je niet weet wat er op je af komt en wat de toekomst brengt."

Als veel boeren stoppen, verdwijnen ook de beheerders van het platteland. Zeker ten zuiden van Heusden, waar de landerijen zich uitstrekken tot de Peelgrens, is dat vraagstuk heel actueel. Wie voorkomt straks dat het gebied verpaupert en dat gebouwen in verval raken? Wat niet meer mag, wordt steeds duidelijker. Maar wat kan er straks nog wél?

Dat zijn vragen die aan de orde moeten komen in de zogenoemde gebiedsgerichte aanpak (GGA). "Je zoekt naar nieuw perspectief, naar alternatieven voor de invulling van het gebied", zegt Bankers. "De kracht van de GGA is dat je daar samen, met alle betrokken partijen in het gebied, naar kijkt. Wat nu gebeurt is dat van bovenaf allerlei wet- en regelgeving wordt opgelegd. Dat verstikt het proces van onderop. Krijgen we nog tijd en ruimte om samen te bepalen hoe we het gebied gaan inrichten en hoe we de doelen gaan halen? Als dat niet meer het geval is, maak ik me zorgen over de toekomst van de GGA."

Emoties met bakken van boerenerven te scheppen

Vanzelfsprekend overheerst in Heusden het onbegrip over 'wat ze allemaal bedenken in Den Haag en Den Bosch'. De frustratie, de boosheid, de angst, de radeloosheid soms; je kunt ze met bakken van de boerenerven scheppen.

In zo'n gemeenschap valt het niet mee om een andere stem te laten horen. Toch probeert Marianne van de Ven dat wel, als gemeenteraadslid van de Progressieve Groepering Asten (PGA). Ze beaamt dat het soms manoeuvreren is, als 'betrokken Heusdense'. "Maar dat ik opkom voor de belangen van de natuur en de leefomgeving betekent niet dat ik geen oog heb voor de situatie van de boeren", zegt Van de Ven. "Ik ben zelf een boerendochter. Als ik een boer hoor zeggen: 'Ik ben verweven met deze grond, ik wil hier niet weg', dan begrijp ik dat. Als ik jonge boeren hoor vertellen dat ze op een duurzamere manier vooruit willen maar niet kunnen; dan snap ik dat."

Maar ze ziet ook de problemen waarmee de Peel kampt. De Stichting Mens, Dier & Peel, die zich al decennialang hard maakt voor het natuurgebied, deelde afgelopen week via sociale media nog maar eens enkele RIVM-grafieken. Daaruit blijkt dat de ammoniakconcentratie op het meetpunt Vredepeel jaar in-jaar uit vér boven het Nederlandse gemiddelde ligt, met forse uitschieters naar boven.

Van de Ven: "Als ik nu alle verbaasde reacties zie over de stikstofplannen van Van der Wal, dan denk ik wel: maar dit zagen we toch al jaren aankomen? Dit komt niet uit de lucht vallen. Maar de hete aardappel wordt door allerlei partijen al vele jaren vooruitgeschoven. En nu is het vijf voor twaalf. Het slechtste wat we kunnen doen, voor de boeren én voor dit gebied, is ontkennen dat er een probleem is. Daar help je niemand mee."

Dat geluid zal ze als raadslid blijven verkondigen. "Zo genuanceerd mogelijk, met respect voor iedereen. Ja, er moet echt gekeken worden naar het verdienmodel van de boer, zodat-ie voldoende overhoudt. En ja, ze moeten snel duidelijkheid krijgen, zodat ze weten waar ze aan toe zijn. Maar dat wil allemaal niet zeggen dat er nu niets hoeft te gebeuren. We zullen samen naar oplossingen moeten zoeken."

De toren van de Heilige Antonius van Padua is in de verte te zien. De toren van de Heilige Antonius van Padua is in de verte te zien. Foto: DCI Media

De gevoeligheid die Marianne van de Ven aanstipt, herkent dorpsoverleg-voorzitter André Verhoeven wel. Als de krant belt, zegt hij meteen: "Als dorpsoverleg ben je er voor alle inwoners. Boeren, burgers, ondernemers…iedereen. Als je opkomt voor de agrarische sector wil dat niet zeggen dat je er niet bent voor anderen. We kunnen hier samen door een deur en dat moet zo blijven."

En dat kan volgens Verhoeven alleen als er een breed draagvlak is voor de komende maatregelen. "In een dorp heb je elkaar nodig. Maar als het zo doorgaat, wordt één poot, de landbouw, in de komende jaren simpelweg weggevaagd. Wat nu aan stikstofplannen voorligt, is zo ingrijpend, dat heb ik van mijn leven nog niet gezien."

Aanpassen, transformeren, dat is de boodschap van de overheden aan de boeren die verder willen. Verhoeven neemt ze met een flinke korrel zout. "Verbreden, extensiveren (minder koeien per hectare, red.); als het kan is het mooi, maar vaak zijn de opties niet realistisch. Financieel niet haalbaar. Zoals de overheid nu de plannen neerlegt in het gebied, geef je individuele ondernemers geen kans meer om mee te bewegen."

Met alle gevolgen van dien voor de leefbaarheid van Heusden in de toekomst. Loonwerker John Mennen refereert aan de sponsoring van de plaatselijke voetbalclub Ondo door een collectief van zo'n 25 boerenbedrijven uit het dorp. Achterop het shirt van de roodgelen prijkt de slogan: #Trotsopdeboer. "Zoals de agrarische sector ook andere verenigingen en instellingen steunt, financieel of op andere manieren. Zo gaat dat hier. Die samenhang, wat blijft daar straks van over?"