Een topvondst voor West-Europa. Dit is écht uniek. Zo puntgaaf. De superlatieven zijn niet van de lucht als het gaat om de vondst van een voormalige Romeinse tempel in de grond bij Zevenaar. Allemaal dankzij vrijwilligers uit het gebied zelf.

Hij geniet, glundert van het ene tot het andere oor. "Dit is zo bijzonder." Jos van Nistelrooij van Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie AWN ziet hoe camera's zich verdringen om beelden te maken van munten, hele pilaren en stenen met opschriften die uit de grond in de Liemers tevoorschijn zijn gekomen. Mede dankzij hem.

Want hij was de vrijwilliger die een half jaar geleden in een polder bij Herwen wat rondspeurde op een terrein waar klei weg wordt gehaald om er bakstenen mee te maken. Dat er Romeinen zijn geweest in Herwen was al bekend, de Gelderse grond is al jaren een schatkamer vol Romeinse vondsten. Dus was hij scherp.



"Ik zag een kiezelbed van 10 centimeter dik. Dat moest daar zijn neergelegd, dacht ik. Toen heb ik om hulp gevraagd van de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed. Ik wist dat hier iets bijzonders te vinden was was."

'Op de tweede dag hadden we al beet'

Er volgde nader onderzoek, archeologisch Bureau Raap werd ingeschakeld. "En eigenlijk was het meteen raak. Op de tweede dag hadden we al beet", vertelt Erik Verhelst van RAAP. Na maanden werk werd de volledige constructie van een Romeinse tempel blootgelegd.



"Hier offerden de Romeinen van de eerste tot de vierde eeuw, zodat hun Goden hen welgezind zouden zijn in de gevechten die ze aangingen. De tempel, op een gegeven moment verlaten, is in de loop van de jaren bedekt door klei die het land op is gespoeld door dijkdoorbraken, vermoedden historici. Maar nu is alles weer blootgelegd."

Soldaten uit Afrika gelegerd aan de Rijn

De vondst van de tempel is op zich bijzonder, maar meer nog vanwege de vele details die bewaard zijn gebleven. Stenen met inscripties, munten, spelden. Allemaal nog in goede staat. "Daardoor kunnen we makkelijk ontdekken wie hier gelegerd waren, zelfs soldaten uit Afrika, en welke goden ze aanbeden."

Een mantelspeld, vermoedelijk begraven met een van de Romeinen Een mantelspeld, vermoedelijk begraven met een van de Romeinen Foto: Rijksdienst voor het cultureel erfgoed

Vrees dat mensen zelf gaan graven

Romeinse altaren, dakpannen, zuilen, godenbeeldjes, de depots van RAAP in Zutphen staan inmiddels helemaal vol met vondsten van bijna 2000 jaar oud. Heel bijzonder, vindt Van Nistelrooij die ook mocht meehelpen met de opgravingen. "Dat je als vrijwilliger iets aantreft wat internationaal belangrijk blijkt te zijn. Het is allemaal geweldig."



De afgelopen maanden werd het allemaal stilgehouden om 'archeologische dieven' te weren. Nu het terrein weer is vrijgegeven aan de bakstenenbakker, kan het grote nieuws naar buiten. De exacte locatie blijft echter onvermeld, uit vrees dat er toch mensen zelf gaan graven.

Zo zag de tempel bij Herwen er misschien uit. De komende maanden wordt de constructie zoals die was verder onderzocht. Zo zag de tempel bij Herwen er misschien uit. De komende maanden wordt de constructie zoals die was verder onderzocht. Foto: RAAP

Teksten in de stenen geven meteen uitleg

Want het is echt bijzonder. Eric Norde van RAAP noemt het 'de vondst van mijn leven'. Hij is lyrisch. "Gekker dan dit kan het niet. Hier kun je alleen maar van dromen." Ja, elders zijn ook tempels gevonden, hier op de grens van het Romeinse Rijk, de Limes. Zoals in Elst, waar de fundamenten daarvan nog altijd te zien zijn.



"Maar hier zijn zoveel gebruiksvoorwerpen gevonden, zoveel details. We zien zwart op wit - in teksten in de stenen- dat hier de God Hercules Magusanus werd aanbeden. Dit gaat de komende jaren enorm veel inzichten opleveren van hoe het ging in een Romeinse tempel, zo goed is alles bewaard gebleven.''

Hoe bijzonder het is, bevestigt ook Jasper de Bruin, conservator bij het Rijksmuseum van Oudheden. Toen hij de vindplaats bezocht, eerder dit jaar, sloeg hij steil achterover. "We zagen een tafel met beelden, munten en spelden die je zelden bij elkaar ziet. Voor ons is er geen enkele twijfel hoe bijzonder dat is."

Romeins toerisme in Zevenaar?

Maandag wordt meteen de vraag opgeworpen wat dit voor het toerisme kan betekenen. Voor Zevenaar is het opnieuw een bijzondere vondst in dit deel van de Limes.



Maar net als eerdere vondsten, zijn de topstukken straks enkel te zien in Museum Valkhof in Nijmegen, memoreert de Zevenaars burgemeester Lucien van Riswijk. "Ik heb me altijd sterk gemaakt voor een Romeins pretpark. Misschien dat dat er toch maar moet komen. Want dit is wel heel bijzonder."