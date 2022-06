Ze maken hun droom waar: Lino Vaessen en Celine de Gast begonnen vorig jaar een voedselbos in het buitengebied van Esch. Niet zomaar een voedselbos, maar een gastronomisch voedselbos. En daar komt heel wat bij kijken.

Vogels zingen en de zon schijnt op de kleine boompjes tussen het wuivende gras, afgewisseld door netjes gemaaide paden. De fraaie 17de-eeuwse boerderij staat midden op het land. Lino Vaessen (31) en zijn partner Celine de Gast (30) streken er vorig jaar neer, samen met hun toen tweejarige tweeling Saartje en Pippa.

Doel: het oprichten van een gastronomisch voedselbos. Met bijzondere producten dus, waar chef-koks naar op zoek zijn, en zijzelf ook.

"Ik heb een culinaire achtergrond", legt De Gast uit. "Als kind kookte ik al veel en toen ik in 2014 meedeed aan het tv-programma MasterChef, wist ik zeker dat ik hierin verder wilde. Mijn droom was op een boerderij wonen en met producten koken die rechtstreeks van het land kwamen."

Toekomstdroom

Ze bestierde een foodtruck, had grootse cateringklussen en in haar laatste baan was ze smaakontwikkelaar bij Tony Chocolonely. En Vaessen - hij is jurist - was altijd bezig met plantjes kweken. "Mijn appartement in Amsterdam stond helemaal vol." In 2017 kreeg hij dezelfde toekomstdroom als Celine. "Dankzij een documentaire die ik zag over regeneratieve landbouw."

En die droom, hoe maak je die concreet? "We zijn krijgen veel hulp vanuit de Stichting Voedselbosbouw", vertelt Vaessen. "Zij hebben het ontwerp van het voedselbos gemaakt en begeleiden ons. Zonder hun kennis lukt het niet."

De Gast vult aan: "Met een gastronomisch voedselbos gaan we nog een stapje verder. We willen onze producten te zijner tijd leveren aan restaurants in het Groene Woud. Wij gaan vierhonderd soorten bomen, struiken en planten aanplanten, waaronder dus veel bijzondere soorten. Al die soorten moet je aan de man brengen, de afzet wordt nog een hele uitdaging."

Winterhardheid

Voordat het zover is, ziet het stel ook mogelijkheden op kortere termijn. "We denken aan een lange tafel in de boomgaard met mensen die zich laten inspireren door onze culinaire specialiteiten."

Wat voor rol speelt de klimaatverandering in de opstartfase? "Iedereen denkt dat het alleen maar warmer wordt, maar er zijn ook uitschieters naar beneden", legt Vaessen uit. "Juist de winterhardheid is een criterium of een plant het redt. Wij zoeken de grenzen op wat nog kan."

Geen gemakkelijke opgave dus, maar het stel is goed op weg. Vaessen heeft al duizend boompjes en struiken geplant en kan voorlopig nog wel vijf jaar vooruit met beplanten, want het voedselbos wordt acht hectare. Dat wordt te zijner tijd veel plukken. De Gast knikt. "Jazeker. En je krijgt natuurlijk veel meer producten dan je vers kunt leveren en verwerken, dus we gaan ook inmaken en sauzen en ciders maken. Ik wil een hele productlijn maken waarmee ik chef-koks en andere mensen wil inspireren."

Toekomstmuziek

Dat is voorlopig nog toekomstmuziek. "Klopt, dit moet je doen voor de lange termijn", benadrukt De Gast. "We vinden het geweldig, maar we doen dit ook echt voor onze twee meiden. Zij groeien samen met het bos op."

Terwijl Vaessen zichtbaar genietend om zich heen kijkt, blijft hij ook praktisch. "We willen laten zien dat het echt werkt: na de eerste arbeidsintensieve jaren redt het voedselbos zichzelf en kun je oogsten. Als je dat aan de overheid kunt aantonen, dan worden subsidies misschien mogelijk."

Dan de laatste vraag: hoe kun je je een voedselbos veroorloven dat de eerste tien jaar vooral geld kost en weinig oplevert? Vooral als je begin 30 bent… "Dankzij mijn familie kunnen we dit doen", verklaart Vaessen. "Mijn vader, broer en ik hebben samen een familiebedrijf en ik ben de belegger. Zo kunnen we het bekostigen, want mijn familie gelooft vast in onze plannen. Celine en ik mogen het dus uitvoeren."

De Gast knikt. "We knijpen ons elke dag in de arm dat we dit mogen doen."