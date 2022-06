Politiek en journalistiek Engeland staat voor een groot raadsel: wat is er gebeurd met een verhaal over mogelijke vriendjespolitiek van Boris Johnson, dat zaterdag in The Times stond? Het is niet meer terug te vinden op de website of in de digitale archieven. Heeft Downing Street ingegrepen?

In The Times had de ervaren Westminster-verslaggever Simon Walters geschreven dat Johnson in zijn tijd als minister van Buitenlandse Zaken van plan was geweest om zijn toenmalige minnares Carrie Symonds (inmiddels zijn vrouw Carrie Johnson) een topfunctie te geven. Hij wilde haar stafchef op zijn departement maken. Een soortgelijke suggestie was eerder dit jaar reeds te lezen in Michael Ashcroft's geruchtmakende boek over de 'first lady'. Maar de publicatie in The Times, van oudsher de krant van de gevestigde orde, gaf er een extra gewicht aan.

Het verhaal verscheen in de eerste editie, maar niet in de daarop volgende edities. Ook de digitale abonnees van The Times konden het verhaal niet meer vinden, op de site noch in de archieven.

Later bleek dat de tipgever eerst The Daily Mail had benaderd, maar deze Johnson-gezinde krant liet het nieuws aan zich voorbijgaan. Daarop was de klokkenluider naarThe Times gestapt. Nadat The Times erover had geschreven besloot de Mail er alsnog over te berichten op zijn website. Ook The Guardian ging met het verhaal aan de haal.

Vriendjespolitiek

De Johnsons hebben het schadelijke verhaal keihard ontkend, maar het past in de zweem van vriendjespolitiek die over de politieke loopbaan van de premier hangt. Hij zou als burgemeester belangrijke IT-contracten hebben gegeven aan een Amerikaanse zakenvrouw, Jennifer Arcuri, met wie hij een verhouding had. Ook heeft Johnson zijn broertje Jo een functie binnen zijn regering gegeven. Van de premier is bekend dat hij liefst samenwerkt met goede bekenden en vertrouwelingen.

Johnson was in zijn tijd als minister van Buitenlandse Zaken nog getrouwd met Marina Wheeler, maar had een affaire met Symonds, die werkte als woordvoerder van de Conservatieve Partij. In 2020 scheidde hij van Wheeler om een jaar later te trouwen met de 24 jaar jongere Symonds. Inmiddels heeft hij twee kinderen met haar. Van de vrouw van Johnson is bekend dat ze achter de schermen een belangrijke politieke rol speelt, zeker bij het benoemen en ontslaan van medewerkers.

Gedurende het weekeinde gonsde het van de geruchten. Had Downing Street in het geheim een spoedprocedure aangespannen tegen de krant? Of was er een telefoontje naar hoofdredacteur John Witherow of eigenaar Rupert Murdoch gepleegd? Carrie heeft vrienden op belangrijke plekken binnen de journalistiek. Op maandag maakte Downing Street bekend dat er inderdaad contact met de krant was geweest, maar dat de Johnsons er niet bij betrokken waren geweest. Johnson was op bezoek in Kyiv toen The Times het verhaal publiceerde. Journalist Simon Walters heeft laten weten nog altijd achter zijn verhaal te staan. Over 'Carriegate' is het laatste woord nog niet gezegd.