Fred Hisschemöller is evenals de Volkskrant 100 jaar. Hoe kijkt deze oud-geschiedenisleraar terug op de eeuw die achter hem ligt, en wat vindt hij van het huidige tijdsgewricht?

Fred Hisschemöller debuteerde onlangs op zijn 99ste met zijn autobiografie Dat deed je gewoon. Aangespoord door zijn hulp Janneke, die tussen het poetsen en koken door aan zijn lippen hing, besloot de historicus en geograaf zijn levensverhaal op te schrijven. Zo is hij op hoge leeftijd toch nog de schrijver geworden die hij al jong wilde zijn. Hisschemöller vertelt nog even erudiet en levendig als de docent die hij ooit voor de klas moet zijn geweest. In het gesprek passeren Shakespeare, Freud, Van Gogh, Kant en ook Poetin de revue.

Bijzonder dat u nog uw autobiografie heeft kunnen schrijven met zo'n schat aan herinneringen.

"Een geriater heeft onlangs mijn geheugen getest. Mijn hersenen waren gekrompen, wat normaal schijnt te zijn op deze leeftijd. Het kortetermijngeheugen is niet veel meer, maar het langetermijngeheugen is goed. Daar ben ik blij mee als dubbele doctorandus, ik heb geschiedenis én aardrijkskunde gestudeerd, en geef nog bijles aan het nichtje van mijn hulp Janneke, en drie van haar klasgenoten."

"Dat ik nog zo helder van geest ben, komt denk ik doordat ik altijd geheelonthouder ben geweest. Mijn vrouw Jannie stelde één voorwaarde aan onze relatie: dat die alcoholvrij zou zijn. Ze had als kind gezien hoe haar oma leed onder het drankgebruik van haar opa. Haar wens was geen opoffering voor mij, want in mijn opvoeding en de jeugdbeweging waar ik lid van was, was geheelonthouding de norm."

"Ik heb nooit middelen willen gebruiken om het leven leuk te maken. Als ik het naar mijn zin heb, wil ik dat helemaal zelf gedaan hebben. Ik vermoed dat je een honderdjarige geheelonthouder met een lantaarntje zal moeten zoeken."

U had tijdens het schrijven soms slapeloze nachten van 'plekken in uw geheugen' waar u liever niet kwam.

"Je maakt in je leven keuzes door bepaalde gebeurtenissen weg te schuiven. Voor dit boek moest ik die weer in de ogen kijken."

Aangrijpend is de passage over uw liefdesbetuiging aan Jannie.

"Het was september 1945 toen ze mij tijdens een wandeling door Gouda vertelde een einde aan haar leven te willen maken. In de oorlog, toen ze als koerierster in het verzet zat, was ze iemand. Inmiddels was ze 25 jaar en had geen opleiding, geen werk, geen man, geen huis, niets. Ze had een plan: ze zou naar Scheveningen gaan en daar in het donker de zee inlopen. Omdat ze niet kon zwemmen, zou ze verdrinken. Ik omhelsde haar, gaf haar een kus en vroeg of we een leven samen zouden proberen. Die vraag had ze niet verwacht. We liepen zwijgend verder en bij het afscheid vroeg ze om een week bedenktijd."

Werd u gedreven door liefde of uw reddersinstinct?

"We waren bevriend. In die paar seconden besefte ik dat ik gevoelens voor haar had. En ook dat ik er niet mee zou kunnen leven als zij een einde aan haar leven maakte, ik daarvan had geweten en haar had laten gaan. Daar zou ik de rest van mijn leven last van hebben. Er was dus ook sprake van eigenbelang. Na die week bedenktijd stemde ze in met een relatie. Ze bleek al verliefd op mij te zijn, maar nooit te hebben gedacht dat het iets zou kunnen worden omdat we uit heel verschillende milieus kwamen. Ik studeerde aan de universiteit, zij was ongeschoold. Voor mij maakte het niks uit. Ik ben opgevoed, thuis en bij de jeugdbeweging, met gelijkwaardigheid, ook tussen man en vrouw."

Er zijn meer momenten in uw leven geweest dat u in een split second een ingrijpend besluit nam.

"Als ik mijn ratio had gebruikt, had ik bepaalde dingen niet gedaan. Freud had gelijk met zijn onderbewustzijn, als de nood aan de man is, vertelt die wat je moet doen. Zo ging ik in 1943 zonder nadenken in op het verzoek van het Utrechts Kindercomité Joodse kinderen aan een onderduikadres te helpen. Het was gevaarlijk werk, maar je deed het. Eén meisje dat ik bij een gezin had ondergebracht, werd verraden, afgevoerd en omgebracht. Ik voel nog steeds haar warme handje in de holte van mijn rechterhand, toen ze vol vertrouwen met mij meeliep naar het onderduikgezin. Er zijn ook momenten geweest waarin ik niets besloot, maar het gewoon dééd. Toen ik een jaar later werd opgepakt en met andere mannen in een trein werd afgevoerd, liepen in de wagon mijn benen naar een deur, klikte ik die open en sprong ik uit de trein. Ik ben atheïst, maar het was alsof ik werd gestuurd."

Foto van Fred Hisschemöller, leraar op Utrechts Lyceum in De Bilt, een school waar hij van 1946 tot 1970 lesgaf en die werkte op basis van de Montessori-methode. Hisschemöller gaf er aardrijkskunde en geschiedenis. Foto van Fred Hisschemöller, leraar op Utrechts Lyceum in De Bilt, een school waar hij van 1946 tot 1970 lesgaf en die werkte op basis van de Montessori-methode. Hisschemöller gaf er aardrijkskunde en geschiedenis. Foto: Aurélie Geurts

U bent duidelijk een man van de daadkracht, zo bleek ook toen u leraar was in Suriname.

"In de jaren zeventig, voor de onafhankelijkheid, heb ik drie jaar aardrijkskunde gegeven op een middelbare school in Paramaribo. Ik wist niet wat ik zag: de leerlingen moesten leren dat de Rijn bij Lobith Nederland binnenstroomt. In hun lesstof stond helemaal niets over hun eigen land. Met vier andere docenten ben ik in de weekends nieuw lesmateriaal gaan schrijven. Ik heb als docent altijd, ook op scholen in Nederland, een grote autonomie willen hebben over hoe ik lesgeef. Daarom verzette ik mij toen de lesstof steeds meer van bovenaf werd opgelegd."

Wat voor leraar was u?

"Ik zag het als mijn taak jongeren klaar te maken voor hun volwassen leven. Ik liet hen kijken naar de wereld van nu, die te analyseren en begrijpen. Elke geschiedenisles begon ik zo: 'Wie heeft er wat te vragen? Heb je de ochtendkrant gelezen, en wat viel je op?' Vanuit de actualiteit legde ik verbanden met het verleden, zodat de leerlingen duidelijk werd hoe we zijn terechtgekomen in de situatie zoals die nu is. Ik koos voor deze benadering nadat een leerling mij had gevraagd waarom ze over hunebedden moest leren. 'Dat heeft toch totaal geen zin?' Ik begreep die vraag en besloot niet meer te beginnen met de prehistorie, maar met het heden."

Wat zou u een klas nu vertellen over de oorlog in Oekraïne?

"Ik zou eerst vertellen dat Rusland geen ervaring heeft met democratisch denken en handelen. Dat het land slechts een half jaar, van februari 1917 tot september 1917, een democratie is geweest. Poetin begrijpt niets van democratie en dus ook niet van de wens van Oekraïne democratisch te zijn. Hij beroept zich op zijn eigen interpretatie van de geschiedenis en vindt dat Oekraïne bij Rusland hoort. Om te voorkomen dat het land afdrijft naar het Westen, wat hij ondraaglijk vindt, grijpt hij in. Dan zou ik vertellen over de meisjes van Pussy Riot, die vrijheid van meningsuiting willen, en de 16de eeuw erbij halen, waarin Nederland onderdeel was van het Duitse Rijk en als zeevarende natie in aanraking kwam met andere culturen, ruimdenkender werd en zich los wilde maken van de overheersers. Net zoals de Oekraïners nu wilde Nederland een andere weg inslaan dan zijn machtige buren."

Wat zou u in uw leven achteraf anders hebben willen doen?

"Ik wist dat die vraag zou komen. Een van mijn drie zoons heeft na zijn vechtscheiding mijn vrouw en mij voor de keuze gesteld: of jullie blijven mij zien óf de kinderen. We kozen voor de kinderen. Sindsdien is er geen contact meer tussen mij en mijn zoon. Achteraf denk ik: we hadden hem moeten zeggen: we maken geen keuze."

Wat is uw belangrijkste levensinzicht?

"Je krijgt het leven cadeau en dat geeft je een verantwoordelijkheid er iets behoorlijks van te maken. Die verantwoordelijkheid nam ik op het moment dat Jannie de zee in wilde lopen, en toen een beroep op mij werd gedaan Joodse kinderen aan een onderduikadres te helpen. Mijn huwelijk is niet altijd makkelijk geweest, maar we zijn altijd blijven praten om elkaar te kunnen begrijpen, en hebben elkaar gesteund. Het leven gaat niet om gelukkig of succesvol zijn, maar om verbondenheid. Om verbondenheid voelen met het grotere geheel, de natuur, en met elkaar als mens. Het heelal, waar wij onderdeel van zijn, hangt van verbinding aan elkaar. In deze tijd zie je dat die verbinding ervaren steeds moeilijker wordt gemaakt, doordat mensen verslaafd zijn gemaakt aan hun smartphone en worden afgeleid door alle verleidingen die hen worden voorgeschoteld. Er worden behoeften gekweekt die niets met het wezen van ons leven als mens te maken hebben."

"Tegenwoordig voelen veel mensen zich eenzaam. Daar heb ik geen last van. Ik ben veel alleen, maar voel mij nooit eenzaam. Dat komt denk ik omdat ik verbinding voel met het grotere geheel, en een rijk innerlijk leven heb. Nu denk ik aan het schilderij van Vincent van Gogh, van het terras in Parijs, ken je dat? Er zit helemaal niemand op de stoeltjes. In de verte zie je wat mensen lopen en daarna gaat je blik vanzelf omhoog, naar de sterrenhemel. Ik denk dat Van Gogh de kijker de kosmos waar wij deel van uitmaken, wilde laten zien."

U bent een rasverteller en zo vitaal. Gaat u nog een boek schrijven?

"Ik heb een idee voor een tweede boek. Sinds ik op de hbs hoorde over 'Das Ding an sich', een begrip van de filosoof Emanuel Kant, denk ik na over wat hij daarmee bedoelde. Ik snapte het nooit. Inmiddels ben ik erachter. Ik zou een boek willen schrijven over hoe verschillend het beeld is van de werkelijkheid tussen mensen onderling en hoe zich dat in religies, en in de geschiedenis, heeft geuit, en met welke consequenties. Je vindt dit interessant? Dan ga ik aan de slag."

