Marry Me Lights van Rochano Til (26) organiseert extravagante huwelijksaanzoeken, voor wie groots wil uitpakken maar geen zin heeft om zelf te zeulen met teddyberen. 'Mijn eigen aanzoek was met meer dan honderd gasten en een vuurwerkshow'

Wanneer Darryl (27) met zijn vriendin Eliza (25) een wandeling maakt door Tuin de Lage Oorsprong in Oosterbeek, vraagt hij haar plots een blinddoek om te doen. Om te vieren dat ze vandaag precies tien jaar samen zijn is het stel naar deze locatie gekomen voor een fotoshoot. Tenminste, dat denkt zij. Hij neemt haar aan de hand mee naar een loofgang, waar ze moet wachten totdat hij zegt: "Doe 'm maar af." Ze draait zich om en ziet een witte loper met kaarsen en rozenblaadjes. Op de achtergrond begint romantische muziek te spelen. Aan het einde van de loper staat haar vriend (over één minuut haar verloofde), met achter hem in lichtgevende letters het woord: Love.

Omdat Darryl geen zin had om die ochtend zelf in de weer te zijn met versiering en rozenblaadjes, heeft hij Rochano Til (26) ingeschakeld, eigenaar van het bedrijf Marry Me Lights. Til richtte zijn bedrijf drie jaar geleden op, nadat hij zelf had ervaren hoe vervelend het is om bovenop alle spanning zelf je aanzoek te moeten organiseren. Hij was destijds drie weken in de weer om alles rond te krijgen, een locatie te vinden en de benodigdheden te verzamelen. Hij reed er zelfs voor naar Duitsland, en het kostte hem bij zijn toenmalige baan een paar vakantiedagen. De spullen stalde hij bij zijn moeder, zodat zijn aanstaande ze niet zou zien.

Til nodigde meer dan honderd familieleden en vrienden uit in een Fletcher-hotel in Winterswijk. Hij had voor zijn gasten een diner geregeld. Toen zijn vrouw het restaurant binnenkwam, werd ze door de bediening naar buiten geleid waar Til aan de overkant van een versierde brug stond te wachten. "Op het moment dat ik op mijn knie ging, spoten om ons heen vuurwerkfonteinen meters de lucht in. Daarna volgende nog een vuurwerkshow."

Het werd voor het stel een avond om niet te vergeten, alleen moest Til de volgende dag alweer een bus huren om alle geleende spullen terug te brengen. "Dat was wel zuur. Ook moest ik op de dag van het aanzoek alles zelf regelen. Een paar minuten van tevoren was ik nog dingen aan het rechtzetten. Naderhand vroeg ik me af waarom ik hier geen bedrijf voor kon inhuren. Nou, toen heb ik m'n eigen bedrijf opgericht."

Van standaardpakket tot helikoptervlucht

Daarvoor werkte Til als financial controller bij een groot accountancybureau. "Ik ben van mezelf echt een ondernemend type, en heb altijd al onderneminkjes gehad." Zo had hij zijn eigen drankbezorgservice die 's nachts leverde, "voordat het concept populair werd". Ook ontwikkelde hij tijdens zijn studie een tangetje waarmee mensen zelf hun jurk kunnen dichtritsen.

Op de website biedt het bedrijf drie standaardpakketten aan, Cosy (knus, 260 euro), Queen (koningin, 360 euro) en Big Baller (rijkaard, 500 euro). Bij het eerste pakket zitten onder meer lichtletters, een loper, rozenblaadjes en een grote teddybeer inbegrepen. Het grootste pakket, Big Baller, biedt daarnaast ook nog een verlovingstaart, flessen champagne, rookbommen en een 'Crazy Big Bang'-vuurwerkshow. Maar het kan nog gekker; de prijs kan oplopen tot duizenden euro's. "We hebben een keer een aanzoek georganiseerd waarbij het stel met een helikopter kwam aanvliegen. Daarna volgde een heel parcours met hints dat ze samen moesten afleggen. En toen hij op zijn knie ging, vloog er een vliegtuig over met een spandoek." Til doet niet alleen aanzoeken in Nederland maar ook in het buitenland - zelfs in Dubai.

Foto: Raymond Rutting

Samen met acht werknemers organiseert Til gemiddeld acht aanzoeken per week. Maar afgelopen Valentijnsdag had het bedrijf maar liefst negen aanzoeken op dezelfde dag gepland. "Het komt ook regelmatig voor dat mensen op de dag zelf vragen of we een aanzoek voor ze kunnen regelen. Gisteren appte een man om 19.00 uur of we diezelfde avond nog snel wat konden regelen. Ik begrijp niet waarom mensen het zo last minute doen, maar meestal lukt het alsnog wel."

Weinig tot geen concurrentie

Til schat dat zijn bedrijf inmiddels zo'n duizend aanzoeken heeft georganiseerd. De vraag die hij vaak krijgt is of iemand weleens 'nee' heeft gezegd. Het antwoord daarop is nee. "Wel heb ik al drie keer meegemaakt dat de man de ring was vergeten. De eerste keer was de man zelfs al op zijn knie gegaan toen hij in z'n zak voelde en erachter kwam dat hij de ring niet had." Daarom neemt het bedrijf tegenwoordig bij ieder aanzoek een extra ring plus doosje mee, voor het geval dat.

Marry Me Lights begeeft zich volgens Til in een zogenoemde blue ocean-markt: een nieuwe markt met weinig tot geen concurrentie van andere bedrijven. Afgezien van hobbyisten is er in Nederland geen ander bedrijf dat is gespecialiseerd in huwelijksaanzoeken, zegt Til. Naast huwelijksaanzoeken organiseert hij ook andere 'once in a lifetime'-evenementen, zoals babyshowers en 'genderrevealparty's'.

Voor het aanzoek had Darryl een toespraak ingestudeerd. Maar op het grote moment kwam het er niet van. "Ik zag bij haar de tranen al komen voordat ik begon, dus toen heb ik toch maar wat korters geïmproviseerd." Eliza kan zich kort na het aanzoek niet meer herinneren wat precies haar antwoord was, waarop haar verloofde meteen zegt: "Ik kan bevestigen dat ze "ja" heeft gezegd." Het stel kijkt ernaar uit om samen de bruiloft te organiseren, al denkt Darryl dat hij daarin minder inspraak zal hebben. "Daarom heb ik nu alvast mijn moment gepakt."