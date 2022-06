Nadat de huizenprijzen in de eerste maanden van dit jaar op kwartaalbasis al daalden (2,1 procent volgens cijfers van de NVM), zijn er tekenen zichtbaar die wijzen op een verdere afkoeling van de koopwoningmarkt.

Het aanbod bestaande woningen is sinds januari al met 67 procent toegenomen, terwijl het aantal verkopen achterblijft, zo blijkt uit cijfers van huizenplatform Funda. De betaalbaarheid staat dankzij de gestegen prijzen en hogere rente onder druk.

Al vijf maanden op rij ziet Makelaarsland als een van de grootste makelaarskantoren van Nederland het aantal bezichtigingen dalen. In de periode april-juni vorig jaar waren er gemiddeld nog 13,1 bezichtigingen per woning. De afgelopen maanden waren dat er 7,8. In plaats van zes biedingen per woning vorig jaar, zijn dat er nu 4,6 gemiddeld.

Er wordt ook minder overboden, blijkt uit de cijfers. Vorig jaar juni bij 88,3 procent van de verkochte huizen (een record) en deze maand bij 70,9 procent. Bijna een op de drie huizen wordt momenteel bij Makelaarsland op of onder de vraagprijs verkocht. En áls er al wordt overboden, dan is dat met een minder groot verschil ten opzichte van de vraagprijs, stelt het kantoor dat duizenden huizen per jaar verkoopt.

Grote gekte is voorbij

"Er zit veel onzekerheid in de markt", concludeert Gijs van Wijgerden, directeur van Makelaarsland. De cijfers bevestigen het gevoel dat we al hadden dat de woningmarkt afkoelt. Voor huizenkopers betekent het dat ze meer kans maken als ze meebieden. De grote gekte is voorbij. Maar de prijzen zijn natuurlijk nog ongelofelijk hoog."

Voor woningmarktanalist Jasper du Pont is ook al enkele maanden duidelijk dat de oververhitting op de koopwoningmarkt verleden tijd is. Hij vindt de cijfers van De Hypotheker van vorige week, waaruit blijkt dat starters weer een voet tussen de deur krijgen, een belangrijke indicatie. "Doorstromers zetten als eerste een stap terug, omdat bij hen de noodzaak van een verhuizing minder groot is. De afgelopen jaren was de lage rente voor huiseigenaren een belangrijke drijfveer een nieuw huis te kopen. Ze konden daarmee min of meer boetevrij hun hypotheek voor relatief lagere maandlasten oversluiten. Ook beleggers zijn met deze hogere hypotheekrente minder actief."



De stijgende hypotheekrente is volgens economen de belangrijkste reden voor een kentering op de woningmarkt. Hij steeg gemiddeld van ongeveer 1,4 procent op het dal naar 3,7 procent, en het einde van verhogingen is nog niet in zicht. Wil je de rente twintig of dertig jaar vastzetten, dan betaal je bij veel banken al meer dan 4 procent. Afgelopen week waren er geldverstrekkers die hun rente met 0,4 of 0,5 procentpunt verhoogden als reactie op de onrust op de financiële markten. Het maakt de maandlasten voor huizenkopers fors hoger en hun leenvermogen neemt af.

Dat de rente zo hard stijgt, is een hard gelag voor iedereen die zich al een paar maanden oriënteert op een koopwoning. "Mensen die in februari een adviesgesprek hebben gehad, komen bedrogen uit als ze nu opnieuw het kostenplaatje bekijken en ineens honderden euro's per maand meer moeten betalen", zegt Marga Lankreijer, hypotheekdeskundige bij Independer. "Er is al economische onrust door de stijgende consumentenprijzen en de hoge energielasten, en dan is de hypotheek ook nog veel duurder. Een deel van de woningzoekenden trekt zich terug en wacht af."



Maar dat is niet de enige groep die zijn gedrag aanpast, stelt Lankreijer. "Sommige doorstromers raken in paniek omdat hun huis niet snel is verkocht. Met alle berichten van de laatste jaren en ook advies van makelaars, zetten ze hun huis pas een paar maanden vóór verhuizing te koop. 'Die raak je zo kwijt', is de gedachte. Maar dat gaat zo snel niet meer. We hebben wekelijks telefoontjes van mensen die zich zorgen maken of de geschatte overwaarde wel wordt gehaald, die ze nodig hebben om hun nieuwe huis te bekostigen. Ze vragen zich af of ze de vraagprijs moeten verlagen." Cijfers van woningplatform Jaap.nl laten zien dat het aantal prijsverlagingen inderdaad toeneemt sinds maart.

Volgens Lankreijer zijn banken nog niet echt strenger geworden met het toetsen van inkomen of overwaarde, maar dat kan nog komen. "Toen de coronapandemie net begon, mocht je bij veel hypotheekverstrekkers met minder overwaarde rekening houden."

Een verdere daling van de huizenprijzen ziet Gijs van Wijgerden nog niet gebeuren. "Je hebt maar één koper voor een huis nodig en voorlopig is die er nog wel", verwacht hij. Rabobank schat in een raming van vrijdag in dat de huizenprijzen dit jaar en zelfs volgend jaar blijven stijgen. Ook De Nederlandsche Bank zei afgelopen week dat prijsdalingen niet in het verschiet liggen. Jasper du Pont heeft als onafhankelijke analist een andere inschatting. "De banken en centrale banken zijn er primair voor de continuïteit en stabiliteit van het financiële stelsel, dus die zullen niet snel over prijsdalingen beginnen. Voor mij is klip en klaar dat de huizenprijzen weer recht moeten worden getrokken met wat mensen te besteden hebben. Dus als de lonen niet hard stijgen, zie ik de huizenprijzen het komende jaar verder dalen."