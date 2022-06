'Kijk, de eerste bloemetjes zijn er al.' Deze woorden zou je verwachten van iemand die in de tuin zit. Maar Evert van de Vrie uit Goes zit op het dak van zijn huis.

Dit artikel is afkomstig uit PZC. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De milieubewuste inwoner van de aardgasvrije wijk Ouverture is één van de eerste Goesenaren met een zogeheten groen sedumdak. "Toen mijn vrouw en ik hier drie jaar geleden kwamen wonen, hadden we een paar wensen'', vertelt hij. "Extra zonnecellen, die zijn er inmiddels. Maar ook een groen dak. Een provinciale subsidieregeling was nogal ingewikkeld, dus toen we vorig jaar hoorden dat ook de gemeente zo'n regeling kreeg, hebben we toegehapt. Het ging heel soepel.''

Tegen de hitte

De groene matten met sedum (een soort vetplantje) zijn drie maanden geleden uitgerold op het lager gelegen stuk dak dat in een L-vorm rondom het hoge deel van de woning heen loopt. Vijftig vierkante meter in totaal. Van de Vrie hoopt met zijn groene dak een steentje te kunnen bijdragen aan het vergroten van de biodiversiteit. De plantjes moeten bijen en andere insecten aantrekken. Groene daken zijn volgens hem ook een goed middel tegen de hitte. "Ik heb een keer een documentaire gezien, waarin ze vanuit de lucht lieten zien hoeveel zwarte daken een stad in Australië had'', vertelt de Goesenaar. "Alles bij elkaar was dat een enorm oppervlak. Alleen daardoor al was het er vijf graden warmer, zo werd verteld.''

Het hoge dak van Evert van de Vrie heeft zonnepanelen, het lage dak is groen. Het hoge dak van Evert van de Vrie heeft zonnepanelen, het lage dak is groen. Foto: Jan Bos

Het sedumdak dat de Goesenaar heeft laten aanleggen ('Ik ben niet onhandig, maar soms moet je iets laten doen door iemand die er echt verstand van heeft') kostte in totaal 3500 euro. Een derde werd betaald door de gemeente. "Wij konden het ons veroorloven'', zegt Van de Vrie, die zich bewust is van het feit dat het niet voor iedereen is weggelegd. Toch hoopt hij dat meer inwoners kiezen voor een groen dak. Hij wijst erop dat het ook een isolerende werking heeft.

Voor het onderhoud hoef je het in elk geval niet te laten. "Je moet twee keer per jaar korrels strooien en af en toe het onkruid tussen de plantjes vandaan halen'', weet de Goesenaar. Na drie maanden begint zijn sedumdak al zichtbaar te veranderen. De eerste bloemetjes zijn tevoorschijn gekomen. Van de Vrie kreeg deze week twee raadsleden van de PvdA/GL-fractie over de vloer, die hem kwamen feliciteren met zijn groene dak en daar natuurlijk ook even nieuwsgierig een blik op wierpen.

Potje is aangevuld

De gemeente heeft vorig jaar in totaal ruim 10.000 euro subsidie verleend aan achttien woningeigenaren voor het vergroenen van hun dak. In de hoop dat meer inwoners volgen, is de pot onlangs aangevuld. Er is 75.000 euro beschikbaar. Groene daken dragen volgens Goes bij aan een klimaatbestendige gemeente.