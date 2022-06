Het Gelderse dorpje Stroe is woensdag decor van het boerenprotest tegen de stikstofplannen. De organisatie verwacht tienduizenden boze boeren.

Normaal gesproken gebeurt er eigenlijk nooit wat in Stroe, een klein dorp in de Gelderse Vallei pal langs de A1. "Het is hier altijd heel rustig", zegt Erik van Dam van burgervereniging Plaatselijk Belang Stroe. Daar komt woensdag verandering in, als het aan de boeren ligt.

Zij hebben een locatie in het buitengebied van Stroe op het oog voor hun landelijke boerenprotest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Van Dam ziet dat er veel sympathie is voor boeren in het dorp, maar of ze ook zitten te wachten op duizenden tractoren? "We zien wel wat er gebeurt", klinkt het.

Het dorp van zestienhonderd inwoners krijgt te maken met het grootste boerenprotest tot nu toe, verwacht boer en actieleider Jeroen van Maanen. De organisatie houdt rekening met de komst van tienduizenden boeren. Een protest dat drie tot vier keer zo groot is als het grote boerenprotest in oktober 2019 in Den Haag. Boerenorganisaties, waaronder LTO, zeggen signalen te hebben dat de actiebereidheid "enorm" is.

Den Haag wordt vermeden

Het dorpje Stroe ligt in de Gelderse Vallei, een van de gebieden in Nederland waar de stikstofuitstoot met meer dan de helft naar beneden moet. De boerensector moet fors inkrimpen, zodat de natuur kan herstellen. De boeren zijn woedend over de plannen, die vorige week werden aangekondigd door stikstof-minister Christianne van der Wal.

De gemeente Barneveld, waar Stroe ligt, bevestigt dat inmiddels een demonstratie-aanvraag is ingediend. Vrijdagochtend vonden intensieve gesprekken plaats met Henk Bleker, die zich opwerpt als vertegenwoordiger van de aanvragende organisaties. Eerder liet een woordvoerder weten dat de gemeente positief tegenover de actie staat.

Wel moet worden voldaan aan randvoorwaarden, waaronder een verkeersplan, een maximumaantal tractoren en toegang voor hulpdiensten. Maandag neemt burgemeester Jan Luteijn een definitief besluit. Actieboer Van Maanen is positief gestemd. "We zorgen voor een waterdicht plan."

Naar Den Haag? Liever niet

Stroe is volgens de actieleider gekozen vanwege de centrale locatie en het dorp ligt in het gebied waar boeren hard worden getroffen door de stikstofplannen. Het plan om op 22 juni naar het Malieveld in Den Haag te gaan om te demonstreren, is eerder al afgeblazen. "Veel boeren weigerden naar het godvergeten oord Den Haag te rijden. We willen Den Haag de rug toekeren, is het dan logisch om daar de actie te houden? Nou, nee."

Volgens de organisaties moet het een positief protest worden. Boeren kregen afgelopen week meermaals kritiek vanwege acties die zij hadden opgezet. Het begon vrijdagavond met boeren die minister Van der Wal thuis opzochten nadat het kabinet de stikstofplannen bekendmaakte. Afgelopen week hadden boeren op een viaduct boven de A1 ook een pop aan een strop gehangen - als symbool voor de boer als slachtoffer van de stikstofmaatregelen - en werden dieseltreinen in de Achterhoek tegengehouden.

Van Maanen onderstreept dat de boeren niet uit zijn op ongeregeldheden. "Het moet gaan over de inhoud", vindt hij. Ook willen de boeren aandacht voor alternatieve manieren om stikstof te reduceren en waar volgens hen tot nu toe te weinig aandacht voor is. "Luister naar ons alternatieve plan om het stikstofprobleem op te lossen, want geen boer is tegen de natuur. Laat dat duidelijk zijn."