Als een Roemeense vrachtwagenchauffeur zich vlak voor de overtocht naar Engeland wel erg zenuwachtig gedraagt en begint te stotteren, openen havenmedewerkers in Vlaardingen zijn al niet meer verzegelde trailer. Tussen een lading tl-buizen zien ze flessen urine en bagage liggen. Afkomstig van 34 weggedoken inklimmers, onder wie kinderen van 7 en negen jaar oud. Het is de grootste 'inklimzaak' van het land.

Als officier van justitie maakte Mirjam Blom al diverse heftige zaken mee waarin tegelijkertijd vele inklimmers in containers op schepen of in vrachtwagens werden gevonden. Zoals die met de 25 ternauwernood aan de dood ontsnapte personen in een koelcontainer, die zich half november 2019 al buiten de haven van Vlaardingen bevond. Maar nog nooit deed Blom een rechtszaak met zó veel tegelijkertijd aangetroffen inklimmers als die waarin de Roemeense chauffeur Christian C. (42) verdachte is. Op 11 mei 2019 vonden medewerkers van ferrymaatschappij DFDS in Vlaardingen maar liefst 34 personen, onder wie twee kinderen van 7 en 9, in de trailer van C.

De officier gelooft niets van het verhaal dat C. na zijn aanhouding vertelde bij de politie, zo zei ze donderdag in de rechtbank in Dordrecht. De Roemeen zou de in Aken gestalde vrachtwagen als invaller van een andere chauffeur hebben overgenomen. De sleutel lag volgens hem klaar op de accu, waarna hij meteen doorreed naar de Vulcaanhaven in Vlaardingen. Van inklimmers wist C. niets, zo zei hij.

Telefoontaps

Toch zien medewerkers van DFDS die zaterdagmiddag 11 mei 2019 een wel érg zenuwachtige chauffeur bij de beveiligingscheck. C.'s gedrag is de reden om in de trailer te kijken, waarvan de verzegeling verbroken blijkt. De inklimmers komen uit Syrië, Iran, Jemen, Palestina en Afghanistan. De avond voor de ontdekking in Vlaardingen waren ze in België en Duinkerke in Noord-Frankrijk, het land van waaruit het Roemeense vrachtwagenbedrijf van C. opereert. De vluchtelingen vertellen dat ze na middernacht met verschillende auto's naar een truck werden gebracht. Ze betaalden duizenden euro's voor de mislukte reis.

De terminal van vervoerder DFDS aan de Vulcaanhaven in Vlaardingen, waar Christian C. werd gesnapt. De terminal van vervoerder DFDS aan de Vulcaanhaven in Vlaardingen, waar Christian C. werd gesnapt. Foto: Roel Dijkstra

Wat blijkt: de vrachtwagen van C. werd op 10 en 11 mei gespot door camera's langs snelwegen in België, en dus niet in Duitsland. Ook zat de bestuurderskaart van C. al vanaf 10 mei om 19.00 uur in de truck. De Franse politie deed ook onderzoek naar de zaak, en luisterde telefoongesprekken af tussen andere medewerkers van het bedrijf van C. De Franse politie hoorde ze daarin zeggen dat C. zich bezighoudt met mensensmokkel. Zo zou hij een paar maanden eerder nog iemand van Calais naar Dover hebben vervoerd. In een gesprek tussen een medewerker en C.'s broer werd gezegd dat C. 'wist waar hij mee bezig was'. Volgens officier van justitie Blom genoeg bewijs voor een onvoorwaardelijke celstraf van zeven jaar.

Topografische kennis

Volgens C.'s advocaat Serge Weening blijkt 'nergens uit het dossier' dat zijn cliënt wist dat de inklimmers zich in zijn truck bevonden. "Uit alles blijkt dat hij inderdaad toch is ingestapt in Duinkerke, maar dat ligt net als Aken bij een landgrens. Dus hij kan zich vergist hebben, want hij heeft geen topografische kennis." Volgens Weening kan de zegel verbroken zijn toen C. lag te slapen in de truck. En de door de Franse politie opgevangen gesprekken zijn volgens de advocaat ook geen bewijs, omdat het volgens hem om verhalen uit tweede hand gaat. Weening vroeg om vrijspraak.

Na zijn aanhouding zat C. al bijna een jaar in voorarrest. Op 17 april 2020 werd hij vrijgelaten, op voorwaarde dat hij aanwezig zou zijn bij de inhoudelijke behandeling van zijn strafzaak. Omdat hij vanwege geldgebrek donderdag niet vanuit Roemenië naar Dordrecht kwam, moet C. van de rechters in afwachting van het definitieve oordeel per direct terug de cel in. Blom: "Met een FlixBus had hij voor weinig geld naar Nederland kunnen komen." De uitspraak volgt op 30 juni.