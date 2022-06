Nog een paar weken vakantie en daarna weer mee met het jeugdkamp. De 27-jarige Manon uit Eck en Wiel verheugde zich daar erg op. De harde waarheid is echter dat Manon nooit meer meegaat, als hoofdleider van Zomerkamp A.

Ze kwam donderdag in Colombia om door 'een verdwaalde kogel'. "Ze leefde, sprankelde. Haar leven is zó abrupt aan een einde gekomen, dramatisch", zegt Mechelien Woldringh, voorzitter van stichting Betuwse Jeugdkampen.

De stichting heeft 'met verslagenheid kennis genomen' van haar overlijden, zegt Woldringh. Van de Zande overleed bij een schietpartij in een restaurant in Leticia, in het zuiden van Colombia. "Volgens de autoriteiten is zij slachtoffer geworden van een verdwaalde kogel tijdens een vuurgevecht. Het is een tragisch overlijden", zegt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Toerist

De Eck en Wielse was volgens het ministerie als toerist in het land. Ze zat aan een tafeltje in een restaurant toen twee mannen binnenkwamen en het vuur openden. De vrouw werd geraakt door een verdwaalde kogel en werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed ze aan haar verwondingen. Ook een Braziliaanse vrouw overleefde de schoten niet, vertelt de directeur van het hospitaal aan lokale media. Nog twee anderen raakten zwaargewond bij de schietpartij. Ze verkeren nog altijd in levensgevaar.

"Het is afschuwelijk", zegt Woldringh. "Ze was op het verkeerde moment op de verkeerde plek, waarschijnlijk. Zo vol energie om op vakantie te gaan, we waren er allemaal getuige van hoeveel zin ze er in had." Van de Zande zou volgens Woldringh vijf weken weggaan.

"Op vakantie en daarna nog mee met ons Betuws jeugdkamp dat ze altijd met veel plezier al heel veel jaren leidde. We hebben zulke mooie herinneringen gemaakt met elkaar."

Zomerkamp

Zomerkamp A is een jongenskamp, voor jongens van 9 tot en met dertien jaar. Net als de vele keren hiervoor zou Manon van de Zande ook dit keer weer meegaan, weet stichtingsvoorzitter Woldringh. "Zeker voor heel veel jongeren die haar als leiding mee hebben gehad, is ze natuurlijk wel een begrip en zal dit bericht vreselijk zijn." Hoeveel jongeren onder haar bezielende leiding op pad zijn geweest? "Op een vierhonderd kom je zo wel uit", schat ze.

Week later op kamp

Van de Zande zou op 5 juli terugkomen uit Zuid-Amerika, weet Woldringh: zo'n week later zou de groep jongeren op kamp gaan. "Alles was al in voorbereiding", zegt de stichtingsvoorzitter. De hoofdleider had volgens haar al de nodige spullen op zolder liggen om mee te nemen, die passen bij het thema dat een kamp meekrijgt. "Gisteren hadden we nog appcontact in onze groep", zegt Woldringh. "En dan dit."

Je ziet via Instagram een bericht en denkt 'het zal toch niet'", vervolgt ze. Eerst leek dat zo. "Er stond een andere leeftijd, maar die werd later bijgesteld. En dan zeg je 'het is onze Manon'. Iedereen is verslagen."

'Goed elkaar te ontmoeten'

Van de Zande - volgens haar LinkedIn-profiel was ze accountmanager- mocht graag reizen, zegt Woldringh. "In coronatijd kon dat niet, maar daarvóór is ze ook een maand of twee aan het backpacken geweest. Vonden wij allemaal zo dapper. Ze hield wel van dingen zien, in de natuur."

Vrijdagavond komt de leidinggroep samen. "Dan is het bericht misschien ook al ietsjes geland, is het misschien goed elkaar te ontmoeten. Het is fijn als je gedachten met elkaar kunt delen." En het kamp? "We gaan morgen eerst kijken hoe haar groep erin staat en volgende week verder kijken in de hoofdleiding. Ik kan er nog niks over zeggen, eigenlijk."