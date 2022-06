Met een knoop in de maag lopen de medewerkers van Het Zeeuwse Landschap rond in Waterdunen om de slachtoffers van de vogelgriep op te ruimen. Het zijn er duizenden.

Langs de hele Nederlandse kust woedt de vogelgriep, erger dan ooit. Het dodelijke virus grijpt om zich heen, vooral in de kolonies van de grote stern: bij het Haringvliet, natuurgebied Waterdunen bij Breskens, de Hooge Platen, in Noord-Holland en de Waddenzee. Fred Schenk van Het Zeeuwse Landschap heeft er woensdag rond het middaguur net een rondje Waterdunen op zitten. "Daar kom je niet vrolijk van terug", verzucht Schenk. "Ik hou me al tientallen jaren met grote sterns bezig en dit heb ik nog nooit meegemaakt."

Begin dit jaar was de stemming nog euforisch, vertelt zijn collega Marcel Klootwijk. "We hadden vorig jaar bijna vijfduizend broedparen. Dit voorjaar waren het er zevenduizend. Een ongekend succes." In januari kwam de vogelgriep in Zeeland aan. Die trof toen vooral brandganzen, drieteenstrandlopers en grote mantelmeeuwen. Klootwijk: "Die zijn inmiddels naar elders vertrokken. Voor het eerst zien we dat de vogelgriep in het voorjaar doorzet. Nu zijn de zomergasten aan de beurt: lepelaars, visdiefjes en grote sterns. We zien ook zieke kokmeeuwen en zwartkopmeeuwen."

Niet alleen de verspreiding, ook de heftigheid is opvallend. Als een ziekte rondwaart, is het niet ongebruikelijk dat één op de tien vogels sterft. Populaties kunnen dat soort schommelingen wel hebben, zegt ecoloog en vogelonderzoeker van Delta Milieuprojecten Dirk van Straalen. "Maar nu neemt het enorme proporties aan. De sterfte gaat eerder richting de 50 procent. Tot in Frankrijk, duizenden doden, en het eind is nog niet in zicht."

Veel vogels storten ziek en verzwakt neer

Medewerkers van Het Zeeuwse Landschap Bas de Maat (voor) en Awie de Zwart onderweg om kadavers te ruimen. Medewerkers van Het Zeeuwse Landschap Bas de Maat (voor) en Awie de Zwart onderweg om kadavers te ruimen. Foto: Fred Schenk

Langs de hele kust lopen medewerkers van terreinbeherende instanties als Staatsbosbeheer en Het Zeeuwse Landschap om de lijkjes op te rapen en in dikke, plastic zakken te doen. Veel vogels storten ziek en verzwakt op de kust neer om daar te sterven.

Zeeland telt een stuk of zeven kolonies waar grote sterns broeden. Waterdunen is er één van. Fred Schenk van Het Zeeuwse Landschap is dinsdagmiddag met vijf man begonnen aan de droeve en lugubere taak, van top tot teen in beschermende kleding gehuld. "Gisteren hebben we de eerste ronde in Waterdunen gelopen", vertelt hij woensdag rond het middaguur. "Ik hou me al meer dan veertig jaar bezig met grote sterns. Dit voorjaar die blijdschap over al die broedende paren, en dan nu dit dieptepunt..."

Duizenden besmette vogels liggen al in de vriezer, wachtend op verwerking door het gespecialiseerde destructiebedrijf Rendac. "De vriezer ligt vol slachtoffers van de vogelgriep. Donderdag gaan we afspraken maken met Rendac", aldus Schenk. "Dit is echt een horrorverhaal. Vanmiddag neem ik een douche en dan probeer ik het even een paar dagen los te laten. Over twee dagen gaan we weer een ronde kadavers ruimen."

De jongen van de grote stern zitten in 'crèches' bij elkaar, vertelt hij. "Alles bij elkaar heb ik nu zo'n zeshonderd kuikens geteld. Ik schat hun overlevingskansen laag in. Van deze kuikens zullen de ouders nog wel leven, anders waren ze al dood geweest. Het gebeurt wel vaker dat jonge vogels het niet redden, door ongunstig weer of gebrek aan voedsel. Maar nu gaan de volwassen vogels dood. Ze hebben hun ouders nodig, als ze niet gevoerd worden, sterven ze."

Broedende vogels op de eilanden in Waterdunen. Broedende vogels op de eilanden in Waterdunen. Foto: Bureau Waardenburg

Dode kroeskoppelikanen

Wilde vogels treffen elkaar in zomer- of wintergebieden. "En zo verspreidt het zich over de hele aarde", constateert Dirk van Straalen mismoedig. "De impact op de populaties begint zorgwerkende proporties aan te nemen. In de Balkan is de helft van de kroeskoppelikanen dood, in andere landen zijn de jan-van-genten en grote jagers getroffen, nu is het hier de grote stern, wie weet is volgend jaar de visdief aan de beurt. Kwetsbare soorten kunnen dit niet hebben. Als onderzoekers lopen wij met een knoop in onze maag rond. Wij registreren het broedsucces en wat we nu zien: duizenden paren waarvan álle jongen dood zijn. Allemaal. Ook al ben je wetenschapper: dit dóet wat met je."

Vogelgriepslachtoffer op de broedvogeleilanden in Waterdunen. Vogelgriepslachtoffer op de broedvogeleilanden in Waterdunen. Foto: Fred Schenk

Het virus heeft zich alleen maar zo kunnen ontwikkelen door de manier waarop wij met dieren omgaan, zeggen vogelliefhebbers. Te veel dieren op een paar vierkante meter, als het om de pluimveesector gaat. In landen waar dan ook nog eens weinig controle is op de leefomstandigheden kan het dan snel mis gaan. "Dit virus schijnt een jaar of 25 geleden te zijn ontstaan in de pluimveesector in Azië en is vervolgens op wilde vogels overgesprongen", weet Marcel Klootwijk van SOVON Zeeland te vertellen. Ecoloog Dirk van Straalen houdt zijn hart vast, ook voor andere vogelsoorten. En zelfs de mens moet op zijn hoede zijn. "Het is voor ons nu nog verwaarloosbaar gevaarlijk, maar je weet niet wat er gebeurt als het muteert. Je moet als burger niet denken: 'Ik ga wel even dode vogels rapen aan het strand'. Laat dat maar over aan de natuurbeheerders."

Dode Stern op Texel. Dode Stern op Texel. Foto: Ecomare

Mislukt broedseizoen

In Nederland broeden jaarlijks ongeveer 17.000 tot 20.000 grote sterns, met als grootste broedgebied Waterdunen bij Breskens. De soort broedt in meer landen in Noord-Europa en van daaruit komt hetzelfde slechte nieuws. Kolonies bij Petten in Noord-Holland en op Texel zijn al volledig weggevaagd, ook in Frankrijk en Engeland zijn hele kolonies verdwenen. Het Zeeuwse Landschap verwacht dat het broedseizoen in heel Noord-Europa afgeschreven kan worden. Enig lichtpuntje, voor zover daarvan kan worden gesproken: grote sterns kunnen heel oud worden. Exemplaren van 14, vijftien jaar zijn geen uitzondering, sommige halen zelfs de respectabele leeftijd van 20.

Daar staat tegenover dat tegen de vogelgriep geen kruid gewassen is. "Het is een vreselijk besmettelijke ziekte, en wilde vogels kun je niet ophokken", zegt Marcel Klootwijk. Een medicijn is er niet. Het enige dat helpt is het ruimen van karkassen, waardoor het risico op besmetting afneemt. Besmette dieren zijn te herkennen aan een opgezette kop, schudden met de kop en andere neurotische bewegingen en niet kunnen staan of opvliegen.