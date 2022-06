Volgende week gaan boeren massaal protesteren, waarbij het zwaartepunt op de Veluwe zal liggen. Boerenacties hebben vaak veel maatschappelijke impact: snelwegen worden geblokkeerd, treinen aan kettingen gelegd, ministers thuis opgezocht. Bereiken ze daarmee hun doel en hoe ver mag je gaan?

Lars Duursma is communicatiedeskundige en hij stelt dat je met dit soort protesten zeker wat kunt bereiken: "Er zijn wat kleine acties geweest, en er hebben boeren bij minister Van der Wal op de stoep gestaan. Ik heb de indruk dat dat toch heeft gewerkt: de VVD en de CDA zijn aan het draaien.''

"Het is belangrijk dat als de boeren woensdag sympathie willen kweken, en niet verliezen, ze hun boodschap helder moeten hebben: formuleer dat helder en blijf daarbij. Zorg ervoor dat zaken niet afleiden. Wat je niet moet doen bijvoorbeeld is een pop aan een galg hangen. Dat is dan één boer die dat op eigen initiatief doet, maar het beeld straalt af op de hele sector."

Een pop aan een strop op een viaduct boven de A1 eerder deze week. Duursma zegt dat dit voor het algemene beeld van de boer niet handig is. Een pop aan een strop op een viaduct boven de A1 eerder deze week. Duursma zegt dat dit voor het algemene beeld van de boer niet handig is. Foto: Vincent Jannink

"Als het gaat om overlast veroorzaken met acties, dan denk ik dat dat niet erg is. Kijk naar de koffersjouwers op Schiphol. Dat heeft overlast veroorzaakt, maar het is niet zo dat heel Nederland nu een hekel heeft aan koffersjouwers. Overlast hoort er een beetje bij.''

Duursma zou boeren aanraden om woensdag in gezamenlijkheid op te trekken. "De meest radicale boeren krijgen alle aandacht. Dat zag je bij eerdere protesten. Maar de Farmers Defence Force is niet representatief voor de hele boerenstand in Nederland. Laat de gematigde boer ook zien."

Massale protesten

In 2019, toen de stikstofcrisis het licht zag, beleefde Nederland voor het eerst in lange tijd weer een massaal protest. Boeren rukten op 1 oktober met 2200 trekkers op naar Den Haag en zorgden voor de drukste ochtendspits ooit: 1136 kilometer file.

De protesten hielden aan tot in 2021. In die periode deden zich een aantal zaken voor die voor opschudding zorgden, en die volgens deskundigen het recht op demonstratie uitholden.

Minder sympathie

Op 7 juli vorig jaar is er weer een groot boerenprotest. Er staan duizenden boeren op het Malieveld, maar van verkeersopstoppingen is nu geen sprake: de trekkers zijn grotendeels op het erf blijven staan. Dit lijkt een teken dat boeren in de gaten krijgen dat massale protesten die gepaard gaan met overlast averechts werken.

Dat blijkt ook uit onderzoek. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties schrijft in een media-analyse van de protesten, dat er tot eind 2019 begrip en sympathie voor de acties is in de samenleving. Dat kalft af van meer dan 70 procent in 2019 tot minder dan 30 procent in 2020.

Boeren forceren in oktober 2019 de deur van het provinciehuis in Groningen en proberen binnen te dringen. Boeren forceren in oktober 2019 de deur van het provinciehuis in Groningen en proberen binnen te dringen. Foto: ANP

De protestacties deden de afgelopen drie jaar bij rechtswetenschappers de wenkbrauwen fronzen, omdat de acties de grenzen van het recht op demonstratie op zochten. Het aan de ketting leggen van twee treinen in Lievelde bijvoorbeeld.

"Het demonstratierecht is een heel belangrijk recht. In beginsel ben je vrij om te demonstreren waar je wilt", zegt hoogleraar staatsrecht Hansko Broeksteeg aan de Radboud Universiteit Nijmegen, verwijzend naar artikel 9 van de grondwet.

Maar er zijn wel degelijk beperkingen. "Zo zijn er verboden plekken: je mag als fietser niet op de snelweg rijden. Dus mag je daar niet op je fiets demonstreren."

Protesterende boeren leggen twee dieseltreinen aan de ketting in Lievelde in de Achterhoek. Protesterende boeren leggen twee dieseltreinen aan de ketting in Lievelde in de Achterhoek. Foto: theo kock persfotografie

En dat geldt ook voor het blokkeren van een trein, zegt Jan Brouwer, hoogleraar algemene rechtswetenschap in Groningen. "Demonstreren is geen vrijbrief om strafbare feiten te plegen. Dit is echt een grens. Ik ben wat dat betreft wel bang dat het straks weer uit de hand gaat lopen."

Eén succesje

De vraag is nu: werken deze massale protesten? In de afgelopen jaren is er eigenlijk één succesje behaald. Onder druk van de boerenprotesten hebben de provincies Drenthe, Gelderland, Overijssel in 2019 aangegeven de stikstof maatregelen voorlopig in te trekken. Meteen daarop brak de discussie los of overheden moeten zwichten voor de druk die de boeren steeds hoger opvoerden.

De provincies Gelderland en Overijssel hebben na de gepresenteerde plannen van minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof besloten om hun eigen lijn te blijven volgen als het gaat om de stikstofaanpak: beide provincies zijn niet bereid om de gebiedsgerichte aanpak overboord te gooien en willen maatwerk blijven leveren in plaats van de in hun ogen botte bijl van minister Van der Wal.

Na protesten moet je altijd weer aan tafel schuiven om verder te praten

Rudie Haarman , LTO SallandBoze boeren bij het woonhuis van minister Christianne van der Wal in Hierden afgelopen vrijdag. Rudie Haarman , LTO SallandBoze boeren bij het woonhuis van minister Christianne van der Wal in Hierden afgelopen vrijdag. Foto: ANP

Rudie Haarman is melkveehouder en voorzitter van LTO Salland. Over de massale protesten in het verleden die veel overlast opleverden, zegt hij: "Dat hebben we gedaan. We zijn naar Den Haag geweest, dus het wordt tijd voor wat nieuws.''

Wat er woensdag gaat gebeuren zegt hij niet te weten. "Maar ik heb begrepen dat het een positieve actie wordt en daar ben ik blij mee. We laten zien dat we de boeren steunen op en rond de Veluwe. We laten ze niet barsten.''

Of de massale protesten die voor opschudding zorgden hebben gewerkt? "Ik denk het wel. Je moet je laten zien en horen op zo'n moment. Niets doen is geen optie, dan ben je buiten beeld. Maar je moet er voor waken dat je de deur dichtgooit: na protesten moet je altijd weer aan tafel schuiven om verder te praten."