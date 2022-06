Thea Hilhorst ziet hulpverlening bij rampen niet alleen langer duren, maar ook van richting veranderen. De rampen- en crisisexpert is een van zes hoogleraren die vandaag de Spinoza- en Stevinpremie krijgen: met 2,5 miljoen euro per persoon de grootste wetenschappelijke prijs van Nederland.

In het begin van de Oekraïneoorlog zag je ze voortdurend: mensen die op eigen initiatief met auto's of bussen naar Polen of het Oekraïense Lviv reden om vluchtelingen op te halen. 'Ontroerend', vond hoogleraar Thea Hilhorst het toen ze dit in een opvangcentrum in Den Haag van dichtbij zag.

Hilhorst (1961) is gewend om na rampen zelf met haar poten in de modder te staan. Als hoogleraar humanitaire hulp en wederopbouw (Erasmus Universiteit) onderzoekt ze soms ter plekke hoe hulp op gang komt na een ramp en tijdens andere crises, zoals oorlogen. Ze was in Sri Lanka na de tsunami van 2004, en binnenkort wil ze naar Oekraïne.

Vandaag wordt haar een van de vier Spinozapremies toegekend voor haar wetenschappelijk werk. De jaarlijkse prijs van 2,5 miljoen euro per persoon (aanzienlijk meer dan een Nobelprijs) wordt toegekend door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, NWO. Het is de hoogste wetenschappelijke onderscheiding in Nederland. Twee hoogleraren krijgen de Stevinpremie, eveneens 2,5 miljoen euro per persoon, voor de maatschappelijke impact van hun onderzoek.

Wat houdt uw onderzoek in?

"Ik ben geïnteresseerd in wat er gebeurt in samenlevingen bij een grote crisis. Hoe redden de mensen zichzelf, wat doet het maatschappelijke middenveld? Mijn promovendi gaan naar zo'n plek toe en houden interviews met mensen. Vaak hebben ze zelf ook roots in zo'n regio, dan begrijp je de lokale situatie beter. Daarnaast kijk ik naar de rol van internationale hulpverlening, en met name naar hoe die de laatste decennia is veranderd."

Zuid-Soedanezen waden door het water van de Witte Nijl die hun dorp heeft overstroomd. Zuid-Soedanezen waden door het water van de Witte Nijl die hun dorp heeft overstroomd. Foto: AFP

Hoe is de hulpverlening veranderd?

"Tot het begin van deze eeuw was het idee: een crisis is uitzonderlijk en tijdelijk, dus is hulpverlening dat ook, dus als de brand geblust is, gaan hulporganisaties weer weg. Maar de praktijk is veel weerbarstiger. Vaak duren conflicten veel langer, kijk naar Afghanistan of Zuid-Soedan. Vluchtelingen blijven gemiddeld zeventien jaar in vluchtelingenkampen en inmiddels is duidelijk dat je ze ook perspectieven moet bieden om iets op te bouwen."

Verklaart dat waarom Oekraïners hier sneller lijken te integreren?

"Deels. Oekraïners zijn natuurlijk ook Europeanen, met hen voelen we ons meer verbonden. Maar het beleid om vluchtelingen sneller te laten integreren is ook echt nieuw, het volgt onder meer uit het recente Global Compact on Refugees van wereldvluchtelingenorganisatie UNHCR. Door meer mogelijkheden te bieden op het gebied van scholing en werk, kunnen mensen een bestaan opbouwen. Dat is ook wat wij verwachten van opvang in de regio, bijvoorbeeld van vluchtelingen uit Syrië in Turkije en Jordanië. In de eerste dagen van de Oekraïnecrisis zei staatssecretaris Van der Burg: 'Nu zijn wij de regio'. Dat vond ik een sleutelzin."

Tegelijkertijd zitten asielzoekerscentra overvol.

"Dat komt vooral door opvangbeleid uit het verleden, en niet zozeer doordat we meer mensen opvangen. Veel azc's zijn de afgelopen jaren gesloten. Ook doorstroming naar huisvesting is momenteel moeilijk."

Wat is er nog meer veranderd in crisishulpverlening?

"De aandacht voor preventie is toegenomen: hoe zorg je dat plaatselijke overheden zelf weten hoe ze moeten omgaan met rampen? Mensen in getroffen gebieden zijn niet alleen slachtoffer, je kunt hun inbreng ook gebruiken. Zo zijn in Bangladesh dankzij die inbreng waarschuwingssystemen opgezet en schuilplaatsen gemaakt, waardoor het aantal slachtoffers van orkanen drastisch is afgenomen, van dertig jaar geleden nog honderdduizenden, tot nu tientallen."

'Zelfredzaamheid' lijkt soms ook een excuus om niets te doen.

"Er zitten ook problematische kanten aan het verhaal dat mensen die zelfredzaam zijn minder hulp nodig hebben. Daar moeten wij als wetenschappers kritisch op zijn. Als er geen werk is voor vluchtelingen in een bepaald gebied, krijgen ze én geen hulp meer, én kunnen ze zichzelf niet redden. In feite laat je ze dan gewoon in de steek."

Hoe draagt uw werk bij aan betere hulpverlening?

"Bijvoorbeeld door inzicht te geven in hoe sociale spanningen naar boven kunnen komen na een ramp. In 2017 was ik met promovenda Samatha Melis in Sierra Leone, nadat in de hoofdstad Freetown een deel van een berg was weggespoeld. Huizen waren weggevaagd, het was een drama met honderden doden, en dat in een land dat net uit een burgeroorlog was gekomen en ebola had meegemaakt. De hulpverlening leidde toen tot allerlei spanningen, bijvoorbeeld doordat lokale wijkhoofden lijsten mochten maken van de mensen die getroffen waren en geld zouden krijgen. Er ontstond wantrouwen dat zij familie of vrienden voortrokken. Als je dan zorgt dat er een goed controlesysteem is, kun je problemen helpen voorkomen. Zulke initiatieven komen er steeds meer."

Rond de Oekraïneoorlog zijn veel particuliere initiatieven geweest, zoals van mensen die spullen naar Polen brengen. Heeft dat zin?

"Zeker, maar alleen als het gericht is. Vráág wat er nodig is, anders krijg je loodsen vol met knuffels en andere spullen die er over twintig jaar nog liggen."

Sommige mensen denken: als ik het zelf doe, blijft er niets aan de strijkstok hangen.

"Dat is een grote misvatting. De hulpsector wordt ontzettend goed gecontroleerd, misschien wel meer dan andere sectoren. Een Giro555 móét wel transparant en professioneel zijn, want ze krijgen geld uit donaties. En ja, een deel van het geld gaat dan naar een goede boekhouder. Hulpverlenen kost geld. Een krant maken kost ook meer dan alleen drukinkt en papier."