EDE - Een doorgeladen vuurwapen, tien mobiele telefoons, een bestelbus vol drugschemicaliën, bijna een pond crystal meth, bijna 2 kilo speed en 38 xtc-pillen. Het was een flinke vondst, in 2020, in een huisje op een vakantiepark in Ede. Maar die vondst staat niet op zichzelf.

Nu er deze week een rapport ligt van het Regionale Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) Oost-Nederland over de vakantieparken in dit deel van het land, lijkt het misschien dat het nieuw is dat criminelen de vakantieparken misbruiken voor zaken die het daglicht niet kunnen verdragen, maar niets is minder waar.



Destijds, op 18 mei 2020, werd de toen veertigjarige Joost R. aangehouden op een vakantiepark in Ede. Hij was de neef van de beruchte Brabantse crimineel Martien R. en volgens het Openbaar Ministerie was hij sinds november 2019 op de vlucht.

Te weinig middelen

Burgemeester René Verhulst poogde toen om de vakantiewoning voor een half jaar te sluiten, maar werd door de bestuursrechter teruggefloten. Het huisje was eigendom van een particulier, die het via het park verhuurde. "Ik heb dat toen bewust geprobeerd, om duidelijk te maken dat als je als gemeente wilt ingrijpen je te weinig middelen hebt."



En Verhulst zou het zo weer proberen. Want dat er in de vakantieparken van alles aan de hand is, staat volgens de burgemeester als een paal boven water. Dat toont het RIEC-rapport ook aan, evenals een controle die vorig jaar in hetzelfde vakantiepark werd gehouden.



Toen werden meerdere gevallen van arbeidsuitbuiting geconstateerd en stonden tientallen bewoners niet ingeschreven bij de gemeente. Er reden bovendien enkele mensen zonder rijbewijs rond en volgens de gemeente Ede was een 'aanzienlijk deel' van de gecontroleerde personen een bekende van de politie. Daarnaast werden veel chalets niet voor vakantiedoeleinden gebruikt, maar voor de illegale huisvesting van arbeiders uit Oost-Europa.

'Drugsgerelateerde arrestaties'

Ook bij twee andere parken in de gemeente Ede waren toen controles , waarbij de politie ook 'drugsgerelateerde arrestaties' verrichtte, geconfronteerd werd met huiselijk geweld en verschillende personen werden aangehouden vanwege openstaande boetes en het rijden onder invloed.



Het zijn niet alleen grote, criminele zaken waar het mis gaat bij de vakantieparken. Ook worden de parken soms langdurig bewoond door mensen die door juist daar te bivakkeren zich aan het zicht van de instanties onttrekken.

Baby

Begin dit jaar was er nog een controle op een park in Groesbeek waarbij, in de woorden van burgemeester Mark Slinkman, een baby werd aangetroffen in 'zeer ongezonde en/of onveilige omstandigheden'.



Het was een controle in het kader van het provinciale project Ariadne, een samenwerkingsproject van het Openbaar Ministerie (OM), politie en de provincie in Gelderland. Dat is gericht op criminaliteit en ondermijning op en rondom vakantieparken en helpt Gelderse gemeenten met toezicht en handhaving.

Zwart verhuren

Hoe nodig dat is, bleek al snel: met de controles werd in januari 2019 gestart en bij de eerste 85 bezoeken die werden afgelegd, bleek er niet één vakantiepark te zijn waar de inkomsten in de haak waren. Keer op keer bleken parkhouders illegale activiteiten te ontplooien, zoals het huisvesten van arbeidsmigranten, het zwart verhuren van chalets of andere criminele activiteiten.



Ede heeft, samen met tien andere gemeenten in de regio, zelf al jaren het project Vitale Vakantieparken lopen, waarbij gecontroleerd wordt op illegale bewoning. Het project is primair gericht op de bestrijding van de permanente bewoning op de recreatieparken, maar als bijvangst komen soms ook andere illegale praktijken aan het licht.



Ook in 2020 kwam het RIEC al eens met een rapport over onder meer vakantieparken en campings, die vaak worden gebruikt voor illegale bewoning, illegale prostitutie en drugshandel. Daar moet meer controle op komen, was ook toen het idee. Dat moet, als het aan de Edese burgemeester Verhulst ligt, nu nog meer handen en voeten krijgen.