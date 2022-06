De Amerikaanse Federal Reserve hoopt met de hogere rente de inflatie te bestrijden.

De Fed, zeg maar de Centrale Bank van de VS heeft de rente flink verhoogd: met 0,75 procentpunt. Door geld lenen duurder te maken hoopt de Fed de inflatie in de VS te beteugelen. Fed-president Jerome Powell meldde woensdagavond dat het niet bij deze renteverhoging blijft, maar liet in het midden wanneer en met hoeveel de rente dit jaar verder zal stijgen. De Fed verwacht dat de rente in 2023 iets onder de 4 procent zal zijn. Na de verhoging is dat nu 1,5 à 1,75 procent.

De verhoging waartoe de Fed woensdagavond besloot is de grootste in 26 jaar, maar kwam allesbehalve onverwacht. Er werd zelfs gedacht dat de Fed de rente nog verder zou verhogen. Net als Europa kampt ook de VS met een inflatie die in decennia niet is voorgekomen. Aanvankelijk waren het vooral de prijzen voor energie en brandstoffen die omhoogschoten, maar inmiddels zijn daar voedingsmiddelen en veel andere producten bijgekomen. Ook de lonen, die van veel laagbetaalden incluis, zijn flink gestegen.

De Fed verwacht dat de inflatie nog een tijd zal aanhouden, maar dat het tempo flink zal afnemen. Met andere woorden: de Fed verwacht niet dat de prijzen voor energie en brandstoffen net zo hard blijven stijgen als ze afgelopen jaar deden.

Kans op veel hogere werkloosheid klein

Met de verhoging is de tijd van historisch lage rentes definitief voorbij. Van maart 2020 tot maart 2022 lag de officiële rente in de VS zelfs op een niveau van 0 tot 0,25 procent. Lage rentes maken geld lenen spotgoedkoop en stimuleren zo de bedrijvigheid. Maar nu de geldontwaarding zo hard toeslaat, is het zaak die groei te remmen, om nog meer inflatie te voorkomen. De kans is wel dat groei dan uitblijft, met een veel hogere werkloosheid als mogelijk gevolg. Maar volgens Powell is die kans klein. De economie van de VS zal licht blijven groeien en de werkloosheid, nu op een historisch laag niveau, zal hoogstens een beetje toenemen.

De Europese Centrale Bank (ECB) besloot vorige week om de zogeheten beleidsrente in de negentien landen met de euro in juli te verhogen met 0,25 procentpunt. In september komt er nog een verhoging bij, vermoedelijk van 0,5 procentpunt. De beleidsrente komt dan uit op 0 of iets meer dan 0 procent - lager dus dan in de VS. Dan zal de tijd van negatieve rentes - banken die geld bij de ECB stalden moesten daarover een boeterente betalen - verleden tijd zijn. Ook de rentes op bedrijfsleningen, spaarrekeningen en hypotheken gaan dan waarschijnlijk omhoog. Die rentes plegen de stijging van de beleidsrente te volgen.

Het bestuur van de ECB kwam woensdag onverwacht bijeen voor een 'spoedvergadering'. Onderwerpen van gesprek waren de hoge rentes in Italië en het grote verschil in rente tussen staatsleningen van Duitsland en die van Italië. Na de spoedbijeenkomst kwam de ECB met een abstracte verklaring die hoogstwaarschijnlijk inhoudt dat de ECB meer leningen zal opkopen van landen met veel schulden, zoals Griekenland en Italië.